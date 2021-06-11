فخر العرب ” محمد صلاح” يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

توج النجم المصري محمد صلاح 28 عامًا مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنصرم.

محمد صلاح والاحتفال

ووجه اللاعب صلاح في منشور له عبر حسابه الشخصي على الانستغرام رسالة شكر إلى متابعيه وجماهيره الذين قاموا بالتصويت له، عقب الفوز بجائزة أفضل لاعب عن الموسم 2020-2021 بالدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

رسميًا: الاسطورة محمد صلاح يحقق جائزة افضل لاعب في البريمرليغ باختيار الجماهير للمرة الثانية في مسيرته 👑👑 pic.twitter.com/EOY8pjuwmA — ‘𝑮𝒆𝒓𝒓𝒂𝒓𝒅𝒂𝑯𝒐𝒍𝒊𝒄 (@StevenAGGER) June 11, 2021

جاء فيها: ” شكرًا لكل شخص قام بالتصويت لي”، وقد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين في إنجلترا عن تتويج مهاجم فريق ليفربول “الريدز” بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز لكرة القدم عن الموسم الماضي.

اقرأ المزيد: بالصور: الجماهير التونسية تستقبل رياض محرز على طريقتها الخاصة

وقد حصل النجم المصري صلاح على أعلى الأصوات من قبل الجماهير التي شاركت في الاستفتاء بعد ترشيح اللاعب إلى تلك الجائزة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 22 هدفًا مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال منافسات الموسم الماضي، ليحتل وصافة الترتيب بفارق هدف وحيد عن المتصدر اللاعب هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 23 هدفًا.

⏪ 𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟐𝟏 𝐫𝐞𝐰𝐢𝐧𝐝: 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐯 𝐀𝐭𝐚𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚 ⚽ When @MoSalah cuts onto his left foot, there’s only one destination 🥅 pic.twitter.com/eLfISYNPBc — Liverpool FC (@LFC) June 11, 2021

محمد صلاح وعرض باريس سان جيرمان

وقد كشف الإعلامي المصري مدحت شلبي في برنامجه الكروي عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” في وقت سابق، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يحاول إغراء اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي من أجل الرحيل والانتقال إلى صفوف فريقه خلال موسم الانتقالات بعرض خيالي.

حان وقت العمل 🌟🤸‍♂️ محمد صلاح عبر إنستجرام 📸 pic.twitter.com/4k9oHhjRhs — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 8, 2021

وأوضح الإعلامي الرياضي شلبي، بأن إدارة فريق باريس سان جيرمان “البي أس جي” تحاول إقناع محمد صلاح بفكرة الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي والانتقال إلى النادي الباريسي خلال الأيام المقبلة.

وكشف شلبي، أن العرض الذي سيقدمه إدارة باريس سان جيرمان للنجم المصري محمد صلاح، يبلغ قيمته 600 ألف يورو أسبوعيا أي ما يعادل 30 مليون يورو سنويًا، مبينًا أن اللاعب يجني مع فريقه الحالي ثلث هذا المبلغ.

محمد صلاح وصفقة ليفربول

وقد انضم النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2018 قادمًا من فريق روما الإيطالي، بصفقة قدرت قيمتها ب42 مليون يورو أي ما يعادل 36 مليون جنيه إسترليني وهي الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك