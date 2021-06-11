حكم الفضيحة الكروية يقود المباراة الافتتاحية لمنافسات بطولة اليورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعين الحكم الهولندي “ماكيلي” صاحب الخطأ الفادح قبل أشهر قليلة، بإدارة المباراة الافتتاحية في كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، مساء اليوم بين منتخب إيطاليا وتركيا على أرض ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

الاتحاد الأوروبي وبطولة اليورو

وأوضح الاتحاد الأوروبي “اليويفا” يوم الخميس الماضي، بأن الحكمة الفرنسية ستيفان فراربار حكمًا رابعًا في المباراة، لتصبح بذلك أول سيدة تشارك في تحكيم إحدى مباريات كأس أمم أوروبا للذكور.

الحكم الهولندي داني ماكيلي سوف يدير المباراة الافتتاحية ليورو 2020 بين ايطاليا وتركيا. pic.twitter.com/db7EDBD5pO — COPE (@COPE_AR) June 10, 2021

وسيكون في مساعدة حكم الساحة الهولندي” ماكيلي” 38 عامًا، مواطناه هيسل ستيغسترا ويان دي فريز، بالإضافة إلى الحكم في تقنية الفار المساعد الهولندي كيفن بلوم.

تفاصيل الخطأ الفادح

وقد ارتكب الحكم الهولندي خلال إدارته لمباراة البرتغال وصربيا ضمن تصفيات كأس العالم “مونديال قطر 2022” في عدم احتساب هدف رونالدو في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأثار ذلك غضب قائد المنتخب البرتغالي كريستانو رونالدو على قرار حكم المباراة، ونال على إثرها البطاقة الصفراء رغم شرعية الهدف، إلا أنه اكتفى بالإعتذار عن ذلك إلى مدرب منتخب البرتغال بعد ارتكابه الخطأ.

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وتمثل الخطأ الفادح في تصدي أحد مدافعي المنتخب الصربي لكرة رونالدو من داخل خط شباك المرمى بقدمه ليعلن الحكم بعدم احتساب الهدف، لينتهي اللقاء بهدفين لمثلهما.

نهائي الدوري الأوروبي

وقاد الحكم الهولندي “ماكيلي” نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا 2020” بين إشبيلية والإنتر ميلان والتي انتهت بفوز إشبيلية بثلاثية مقابل هدفين.

كما وأدار المعادة بين باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا والتي توقفت بسبب الاتهامات العنصرية من قبل الحكم الروماني للفريق الفني التركي.

🚨 TMW – تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لمواجهة ايطاليا وتركيا يوم الجمعة ، الذي لم يحتسب هدف رونالدو امام صربيا pic.twitter.com/4p92ecpdU8 — الكالتشيو (@Elcalcio_) June 9, 2021

ويستعد منتخب إيطاليا ونظيره إيطاليا إلى خوض المباراة الافتتاحية مساء اليوم، من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020” لكرة القدم.

والمؤجلة منذ صيف العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، حيث من المقرر أن تستمر حتى ال10 من شهر يوليو/ تموز الشهر المقبل.

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