حكم الهولندي ماكيلي صاحب الخطأ الفادح يدير أولى مبارايات اليورو
حكم الهولندي ماكيلي صاحب الخطأ الفادح يدير أولى مبارايات اليورو
Imageرياضة

حكم الفضيحة الكروية يقود المباراة الافتتاحية لمنافسات بطولة اليورو 2020

كتب وطن
0

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعين الحكم الهولندي “ماكيلي” صاحب الخطأ الفادح قبل أشهر قليلة، بإدارة المباراة الافتتاحية في كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، مساء اليوم بين منتخب إيطاليا وتركيا على أرض ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

الاتحاد الأوروبي وبطولة اليورو

وأوضح الاتحاد الأوروبي “اليويفا” يوم الخميس الماضي، بأن الحكمة الفرنسية ستيفان فراربار حكمًا رابعًا في المباراة، لتصبح بذلك أول سيدة تشارك في تحكيم إحدى مباريات كأس أمم أوروبا للذكور.

وسيكون في مساعدة حكم الساحة الهولندي” ماكيلي” 38 عامًا، مواطناه هيسل ستيغسترا ويان دي فريز، بالإضافة إلى الحكم في تقنية الفار المساعد الهولندي كيفن بلوم.

تفاصيل الخطأ الفادح

وقد ارتكب الحكم الهولندي خلال إدارته لمباراة البرتغال وصربيا ضمن تصفيات كأس العالم “مونديال قطر 2022” في عدم احتساب هدف رونالدو في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأثار  ذلك غضب قائد المنتخب البرتغالي  كريستانو رونالدو  على قرار حكم المباراة، ونال على إثرها البطاقة الصفراء رغم شرعية الهدف، إلا أنه اكتفى بالإعتذار عن ذلك إلى مدرب منتخب البرتغال بعد ارتكابه الخطأ.

اقرأ المزيد: بالصور: الجماهير التونسية تستقبل رياض محرز على طريقتها الخاصة

وتمثل الخطأ الفادح في تصدي أحد مدافعي المنتخب الصربي لكرة رونالدو من داخل خط شباك المرمى بقدمه ليعلن الحكم بعدم احتساب الهدف، لينتهي اللقاء بهدفين لمثلهما.

نهائي الدوري الأوروبي

وقاد الحكم الهولندي “ماكيلي” نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا 2020” بين إشبيلية والإنتر ميلان والتي انتهت بفوز إشبيلية بثلاثية مقابل هدفين.

كما وأدار المعادة بين باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا والتي توقفت بسبب الاتهامات العنصرية من قبل الحكم الروماني للفريق الفني التركي.

ويستعد منتخب إيطاليا ونظيره إيطاليا إلى خوض المباراة الافتتاحية مساء اليوم، من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020” لكرة القدم.

والمؤجلة منذ صيف العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، حيث من المقرر أن تستمر حتى ال10 من شهر يوليو/ تموز الشهر المقبل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

بالصور: الجماهير التونسية تستقبل رياض محرز على طريقتها الخاصة

رياضة

محكمة برازيلية تصدر حكمها النهائي بشأن استضافة بطولة كوبا أمريكا

رياضة

موعد مباراة منتخب الجزائر وتونس اليوم والقنوات الناقلة

رياضة

موعد مباراة منتخب إيطاليا وتركيا في بطولة اليورو والقنوات الناقلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More