صفقة طائرات F-35 في مهبّ الريح .. لماذا اشترط بايدن على الإمارات استبعاد هواوي Huawei!؟

قالت مجلة bloomberg الأمريكيّة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حثّت الإمارات على استبعاد شركة هواوي Huawei الصينية من منظومتها للاتصالات، ملوّحةً بفقدان أبوظبي صفقة طائرات F-35 والطائرات بدون طيار والتي تصل قيمتها الى 23 مليار دولار.

وبحسب المجلة فإنّ إدارة بايدن تخشى من أن وجود هواوي Huawei في الإمارات قد يؤدي لتجسس الصين على قواعد طائرات F-35.

وطلبت الولايات المتحدة من الإمارات إزالة معدات هواوي Huawei من شبكاتها في غضون السنوات الأربع المقبلة – قبل أن يكون من المقرر الحصول على F-35 في 2026 أو 2027 .

لكن المسؤولين الإماراتيين ردوا بأنهم سيحتاجون لفترة أطول بالإضافة إلى بديل بأسعار معقولة ، وفقًا لثلاثة من الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم .

وتحولت المحادثات جزئيًا إلى جدوى الحصول على معدات بديلة من Samsung Electronics Co أو Ericsson AB أو Nokia Oyj.

الخلاف حول استخدام الإمارات لهواوي Huawei

واحتدم الخلاف حول استخدام الإمارات لهواوي Huawei منذ إدارة ترامب، عندما حاول المسؤولون الأمريكيون دون جدوى إقناع الإمارات – حليف مهم في منطقة مضطربة – لعكس الدفع من أجل علاقات عسكرية واقتصادية أقوى مع الصين ، وهي السعي لزيادة النفوذ في الشرق الأوسط.

وقال العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع إن مسؤولي إدارة ترامب أقنعوا في البداية المسؤولين الإماراتيين باستبدال هواوي واستباق أي خطط صينية لإنشاء قواعد في المنطقة. لكن الإماراتيين أصروا على لغة أكثر غموضًا في صفقة أبرمت في الساعات الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب.

وأعلن الرئيس جو بايدن عن مراجعة بيع F-35 عندما تولى منصبه.

عملية البيع مستمرة في الوقت الحالي، لكن الأشخاص المطلعين على الأمر قالوا إن الخلافات حول ما وافقت عليه الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة – بشأن هواوي وغيرها من المخاوف بشأن التكنولوجيا الصينية – جادة بما يكفي لدرجة أنه لا يوجد حتى الآن ضمان بأن الإمارات ستحصل على طائرة مقاتلة متطورة من صنع شركة Lockheed Martin Corp.

إدارة بايدن وسياسة الضغط على الحلفاء لحظر هواوي Huawei

يوفر الموقف مؤشرًا مبكرًا على أن إدارة بايدن ستواصل جهود فريق ترامب للضغط على الحلفاء لحظر شركة Huawei ، أكبر شركة تكنولوجيا صينية، من أنظمة الجيل الخامس الجديدة بحجة أن المعدات يمكن استخدامها للتجسس لصالح الحكومة الصينية.فيما أنكرت الصين أن هذا احتمال.

وامتنع المسؤولون الأمريكيون عن الإفصاح علنًا عما إذا كانوا قد طالبوا الإمارات بإزالة هواوي واستبدالها.

وقال ستيفن أندرسون ، القائم بأعمال نائب مساعد وزيرة الخارجية لسياسة الاتصالات والمعلومات الدولية ، في بيان: “إن إدارة بايدن-هاريس تنظر إلى أمن الجيل الخامس على أنه أولوية قصوى”. “تعمل الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء لدعم سلسلة التوريد المتنوعة لمعدات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الجديرة بالثقة.”

فيما قال شخص مطلع على الموقف التفاوضي لدولة الإمارات العربية المتحدة، طلب عدم ذكر اسمه أثناء مناقشة المداولات الخاصة، إن الدولة تتفهم أهمية حماية التكنولوجيا الحساسة. وقال إن المحادثات أحرزت تقدمًا جيدًا وأن هناك متسعًا من الوقت للعمل على التفاصيل الفنية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان “نشارك الرأي القائل بأن التعاون الصيني الإماراتي يخدم المصالح المشتركة للجانبين ويفيد الشعبين” وأنه “لا علاقة له ولا يتسامح مع تدخل أطراف ثالثة”.

التوازن حساس

بالنسبة للولايات المتحدة ، التوازن حساس، إذ تلعب الإمارات العربية المتحدة دورًا مهمًا في المنطقة وكانت المحرك الرئيسي وراء اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل. لكن الضغط المفرط على القادة الإماراتيين بشأن هواوي يهدد بدفع الإمارات – ودول أخرى – إلى أحضان الصين.

وقالت كارين يونغ ، الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط ، عن الإمارات العربية المتحدة ، إن توسيع العلاقة مع الصين “يجعل الحكومة الأمريكية متوترة ، لكن فات الأوان لإعادة ذلك إلى الوراء”. “لا أعتقد أنهما سيكونان صديقين على الإطلاق ، ولن تكون الصين أبدًا ضامنًا أمنيًا للخليج ، لكنها مفيدة.”

هواوي شريكة الإمارات في طرح شبكتها 5G

هواوي هي الشركة الشريكة لدولة الإمارات العربية المتحدة في طرح شبكتها 5G في صفقة تم الإعلان عنها في عام 2019.

في ذلك الوقت ، قالت شركة الاتصالات الإماراتية ، إن هواوي ستبني 300 برج 5G في ستة أشهر، قبل استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020.

ضابط أمن في الإمارات، قال إنه سيعمل مع دولة الخليج على الأمن السيبراني وإنشاء مدن ذكية – مناطق حضرية تجمع البيانات باستخدام الأساليب الإلكترونية ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال خلدون المبارك ، الرئيس التنفيذي لصندوق أبو ظبي للثروة ، شركة مبادلة للاستثمار – الإمارات العربية المتحدة: “نحتاج إلى أن نكون قادرين على اختبار التقنيات وتجربتها مع الجميع وتحديد ما هو الأكثر فائدة وأمانًا وتجاريًا لنا” .

من جهةٍ ثانية، قال المبعوث الخاص للرئيس إلى الصين – لوزير الخزانة الأمريكي السابق هانك بولسون في بثه الصوتي “حديث مباشر” في 28 مايو أي بديل يجب أن يكون “بديلاً تنافسيًا ، ليس فقط من منظور السعر ولكن أيضًا من منظور تكنولوجي”.

شكوك إدارة بايدن تجاه الإمارات

تشير الكتابات السابقة لمسؤولي إدارة بايدن الحاليين إلى شكوك تجاه قدرة الإمارات على حماية التكنولوجيا الأمريكية وتجاه أي وعود قد تقدمها بعدم نشر الأسلحة الأمريكية في الصراعات التي تعارضها الولايات المتحدة ، كما هو الحال في ليبيا أو اليمن.

وسلطت دانا سترول ، التي تشغل الآن منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط ، وباربرا ليف ، السفيرة السابقة في الإمارات العربية المتحدة التي رشحها بايدن منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ، الضوء على هذه المخاوف في مقال بعنوان “الحرب على روكس “العام الماضي.

وكتبوا: “السياسات المتباينة للولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة – بما في ذلك استخدام القوة العسكرية ، والسلوك في القتال واستخدام المواد الدفاعية الأمريكية – يجب اعتبارها جزءًا من مداولات F-35”.

يقول المحللون إن الإمارات العربية المتحدة لا تتطلع إلى استبدال علاقتها مع الولايات المتحدة أو تكرارها. لكن قادتها هناك يرون توافقًا استراتيجيًا مع النموذج الصيني ، مع تركيزه على التنمية الاقتصادية والتكنولوجية ، واستقرار نظامها السياسي – على وجه الخصوص بعد الاضطرابات في الولايات المتحدة والتغيرات الدراماتيكية في السياسة الخارجية الأمريكية التي رافقت التحول من الرئيس السابق باراك أوباما إلى ترامب ، والآن إلى بايدن.

قال جوناثان فولتون ، الزميل الأول في المجلس الأطلسي والمتخصص في العلاقات الصينية الخليجية: “علاقة الإمارات بالصين هي أكثر من مجرد التكنولوجيا”. “يتعلق الأمر حقًا بما يرونه شريكًا موثوقًا به على المدى الطويل.”