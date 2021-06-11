أمل الشهراني: في عصر محمد بن سلمان زوجتك مالك سلطة عليها وتمشي وانت ساكت! (شاهد)

ردّت مشهورة مواقع التواصل السعودية أمل الشهراني على شاب هددّها في سناب شات بقوله إنه لو كان له سلطة عليها لدخل بسببها السجن، في إشارة منه الى ارتكاب جناية بحقها.

وقالت أمل الشهراني في مقطع بحسابها في سناب شات: “اختك وهي اختك ما عاد لك سلطة عليها، حتى زوجتك مالك سلطة عليها، انت في عصر محمد بن سلمان، تمشي وانت ساكت .. تسمع وأنت ساكت”.

تغييرات في السعودية

وشهدت السعودية منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد تغييرات عدة، بعضها تسبب في أزمات كبرى، في إطار التوجه نحو علمنة البلاد .

ولعبت المملكة خلال العقد الأخير على وتر المرأة ضمن تحولات لافتة على المستوى الاجتماعي، فضلا عن فتح دور للسينما في البلاد (بعد حظر استمر أكثر من 35 عاما)، وكان أبرز التحولات المتعلقة بالمرأة، السماح لها بأن تصبح مرشحة وناخبة، وأن تقود السيارة، وتعمل في وظائف كانت محظورة.

كما شهد الأمر على المستوى الديني، تقييدا لعمل “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” التاريخية، قابله انفتاح ولي العهد محمد بن سلمان على الأقباط، بزيارته المقر البابوي للأرثوذكس في مصر، والسماح بإقامة قداس هو الأول من نوعه بالعاصمة الرياض، في خطوة اعتبرها مراقبون رغبة “ابن سلمان” في التقرب من الغرب.

فضيحة أمل الشهراني خلال البث المباشر!

وفي سياق الحديث عن أمل الشهراني، تعرضت المشهورة السعودية قبل ايام، لموقف محرج خلال بث مباشر على حسابها في سناب شات .

وأثناء البث المباشر الذي ظهرت فيه أمل الشهراني بملابس فاضحة وشبه عارية، ظهر في خلفية الصورة شاب، ما لبث أن اختفى حين انتبه ان “الشهراني” على البث المباشر، ما عرّضها لموقف محرج امام متابعيها، الذين تساءلوا عن هوية الشاب وماذا يفعل عندها في الغرفة.

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