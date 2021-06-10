موظفة استقبال في مطعم بوراك بدبي تثير غضب محامي سعودي بسبب ما فعلته! (فيديو)

أثار محامي سعودي جدلاً واسعاً بين الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رد فعله غير المتوقع على استياءه من تعامل طاقم مطعم الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير في دبي.

وذكر المحامي السعودي بفيديو تابعته (وطن)، أن تعامل أحد موظفات الاستقبال في مطعم بوراك في دبي، كان سيئاً، وهو ما دفعه لترك الطعام ودفع ضعف ثمنها دون تناول شيء منها.

ويقول المحامي بالفيديو: (هذا حسابنا، الحساب 793 درهم، وهذا أنا دفعت 1500 هدية، يلا قمنا مشينا، طبعا الأكل طلع من نفسنا).

وتابع: (نحنا نعترض على أسلوب التعامل السيء من مطعم بوراك، احنا ما أكلنا من هذا الأكل ولا حاجة، إحنا نعترض على أسلوبهم في استقبالنا).

رسالة محامي سعودي للشيف بوراك

ثم وجه السعودي رسالة إلى الشيف التركي الشهير قال فيها: (جيناك من السعودية كضيوف، وللأسف تم استقبالنا استقبال سيء جداً من إحدى الموظفات وما أقدر أقول الاسم).

واستطرد: (من حبنا لك، الأفضل إنك إنت تختار طاقم مميز في استقبال الزبائن، طبعا احنا طلبنا الأكل، ولكن لم نأكل منه أي شيء، وحسابها كان 793 درهم، حاسبنا ب1500 درهم، نصيحة لك اختار الطاقم المناسب).

شخص مُستاء من تعامل مطعم الشيف بوراك في دبي، فعاقبهم بدفع ضعف مبلغ الوجبة دون تناولها ! pic.twitter.com/ZIHd1Iiqf7 — WHR (@whrumor) June 10, 2021

(مهايطة ومرض نفسي)!

وتباينت ردود الأفعال حول تصرف المحامي السعودي، لكن معظهم سخر منه، واتهموه بـ(المهايطة)، أي المفاخرة بشيء حتى لو لم يكن موجود.

ومن التعليقات ما كتبته إحداهن: (غريبة عاد هو محامي ومبين إنسان راكز).

غريبه عاد هو محامي ومبين إنسان راكز https://t.co/wy5aPEsjaX — هنوده (@Iii9uc) June 10, 2021

بينما ضحك آخر وتخيل لسان حال طاقم مطعم بوراك يسخر منه بالقول: (الله لايجعلك تاكل هات هات فلوسك وتوكل برا).

هههههههههههههههههههههه الله لايجعلك تاكل هات هات فلوسك وتوكل برا https://t.co/13QkMCHEQf — % (@iNawafmz) June 10, 2021

وكتب مغرد: (شوفوني عندي فلوس).

شوفوني عندي فلوس 🤡 https://t.co/HRs94AxFsW — إبراهيم 🇵🇸🇮🇶|| READ TBATE (@ARIE_HON5) June 10, 2021

بينما سخر آخر من عدم وجود هدف من تصرف السعودي، وكتب: (يريد أن يمثل أنه حكيم بس فلتت).

يبي يسوي حكيم بس فلتت https://t.co/icNNHlL7j8 — HELLO :3 (@rmisartful) June 10, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلاً: (اللي سواه فيه حكمة بس ماندري وينها بالضبط).

اللي سواه فيه حكمه بس ماندري وينها بالضبط https://t.co/Kt8U6od2gw — 🎡 (@aotnai) June 10, 2021

ورجحت أخرى أن يكون السعودي مريض نفسياً، وكتبت: (انت محتاج يستقبلك دكتور نفسى مش موظفة استقبال).

بينما تساءل آخر: (أتمنى بعد ماصور إنه رجع أكل، اذا ما اعجبك التعامل كل ولا يكثر ولا تجي المطعم مرة ثانيه وبعدين مو عاجبك ليش تعطيه زيادة!).

اتمنى بعد ماصور انه رجع كل ، اذا ما اعجبك التعامل كل ولا يكثر ولا تجي المطعم مره ثانيه وبعدين مب عاجبك ليش تعطيه زيادة 🙂 ! https://t.co/7ABEuAnfMT — ماســــكــي 🇦🇷 (@Hema_LFC) June 10, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلاً: (ما أدري من قاله انك كذا عاقبته).

مدري من قاله انك كذا عاقبته 🙂 https://t.co/BXDIqwMZbu — Hussam (@ihosam94) June 10, 2021

واستنكر آخرون عدم لجوءه إلى الطرق التقليدية الصحيحة في هذه الحالة، فكتب مغرد: (يعني اعتقدت أنك ستحرجه الآن ؟ ترى تقدر تاكل وتخلص وتعطي ملاحظاتك أو شكواك لإدارتهم وانتهينا).

يعني يقاله يحرجه الحين ؟ ترى تقدر تاكل وتخلص وتعطي ملاحظاتك أو شكواك لإدارتهم وقضينا https://t.co/1F7bkiriGc — عبدالاله آل زيدان (@Abdulelah_zidan) June 10, 2021

وعلى نفس الوتيرة، كتبت مغردة: (كان ممكن يكلم مدير المطعم يشوف ايش المشكلة).

كان ممكن يكلم مدير المطعم يشوف ايش المشكلة https://t.co/CWQkrrPAvT — 📕Rana❗️🍓 (@Rana_I_K) June 10, 2021

وسخر مغرد في تعليقه: (داخل مطعم تبغى تاكل ولا تبغى يسوولك استقبال رسمي يا ولي العهد).

داخل مطعم تبغى تاكل ولا تبغى يسولك استقبال رسمي يولي العهد https://t.co/HRs94AxFsW — إبراهيم 🇵🇸🇮🇶|| READ TBATE (@ARIE_HON5) June 10, 2021

كنافة بعلم فلسطين

وفي سياق آخر، عبر الشيف بوراك عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في ظل ما تعرضت له غزة والقدس من تصعيد إسرائيلي، بطريقته الخاصة.

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وحضّر بوراك كنافة بألوان وتصميم العلم الفلسطيني، ووثق ذلك بفيديو نشره عبر حسابه على “فيسبوك”.

وظهر بوراك خلال الفيديو وهو يصبغ الشعيرية التي تحضر بها الكنافة بألوان العلم الفلسطيني ومن ثم يعمل على تشكيلها لتأخذ شكل العلم.

وأرفق بوراك الفيديو بأغنية (دمي فلسطيني) للفنان الفلسطيني محمد عساف.

فرن طهي بوراك في صحراء دبي

كما بث بوراك أمس الأربعاء مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على (انستغرام) ظهر فيه وهو يصنع حفرة على عمق يبلغ 5 أمتار في قلب صحراء دبي، وذلك لبناء فرن من الطوب الطيبي تحت الأرض.

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ويظهر بوراك في الفيديو بعد انتهائه من بناء الفرن، وهو يشعل النار في القاع، ثم يضع داخل الفرن قطعاً من الدجاج معلقة في سلاسل حديدية، بعد إضافة التوابل وطبق كبير من الأرز.

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يُشار إلى أن الشيف بوراك أوزدمير افتتح مطعما في إمارة دبي في 25 ديسمبر/كانون الأول 2020، واستقبل فيه عدداً من المشاهير العرب. والعالميين مثل الفنان المصري محمد رمضان، ونجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، والممثل ويل سميث، وغيرهم.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام تركية، تفاصيل إغلاق السلطات الإماراتية لمطعم الشيف (بوراك) بعد أسابيع فقط من الافتتاح.

وقالت صحيفة (زمان) التركية، نقلاً عن مكتب دبي الإعلامي، إن السلطات الإماراتية أغلقت فرع مطعم الشيف التركي. الشهير بوراك أوزدمير بدبي بزعم (انتهاكه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا).

ولم يعلق حينها الشيف التركي حينها على إغلاق المطعم الخاص به في دبي، المعروف باسم “CZN Burak”.

تجدر الإشارة إلى أن مطعم الشيف بوراك لقي نجاحاً كبيراً في دبي بالرغم من افتتاحه منذ فترة قصيرة.

وكان ذلك بالتحديد بعد ترحيب برج (خليفة) بافتتاح المطعم من خلال رسالة مضيئة وهذا ما حصد ملايين المشاهدات. وكان من أفضل الإعلانات للمطعم، وفق الصحيفة التركية.

واستضاف مطعم الشيف بوراك العديد من المشاهير حول العالم، من بينهم لاعب كرة القدم، كريستيانو رونالدو.

https://www.watanserb.com/amp-stories/موظفة-استقبال-في-مطعم-بوراك-بدبي-تثير-غ/

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