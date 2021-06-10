مسؤول إماراتي رفيع يدعو لتحرير الفلسطينيين من حماس ” لا يمكننا أن نقوم بهذا بمفردنا”!

نشرت مجلة “نيوزويك” الامريكية، مقالاً للمسؤول الإماراتي علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والعلاقات الخارجية في المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، دعا فيه إلى تحرير الفلسطينيين من حركة حماس وإيران.

وزعم النعيمي والذي يُعتبر واحداً من الذين ساهموا بالتوسط لإبرام وتحقيق “اتفاقيات أبراهام” بين “إسرائيل” وأربع دول عربية، أن “حقوق الشعب الفلسطيني وآماله سُلبت من قبل حماس لخدمة أجندات إيرانية”.

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وأضاف المسؤول الإماراتي أن “الحرب ضد التطرف الإيراني يجب أن تستمر، وأنه لا رجوع عن الاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، رغم أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم تعد في السلطة في واشنطن”.

وتابع: “منذ الإعلان عن اتفاقيات أبراهام، رأينا أنه يمكن بناء جسور الثقة والاحترام. نحن في الإمارات وضعنا الأسس، نحن بالفعل غيّرنا النظام التعليمي، ورواية الشخصيات الدينية، وأعددنا شعبنا لطرق السلام”.

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وختم قائلاً: “نحن نريد للفلسطينيين أن يتمتعوا بما نتمتع به، وأن يحصلوا على ما يوجد لدينا، وخلق مستقبل أفضل للجيل الجديد. لكن يجب أن نقوم بهذا معاً، مع جميع أصحاب المصالح في المنطقة، من المنظمات غير الحكومية إلى المدارس، القادة الدينيين والحكومات. لا يمكننا أن نقوم بهذا بمفردنا”.

يذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقاً في 15 أيلول/سبتمبر 2020 مع “إسرائيل” في واشنطن بحضور ترامب وبرعاية أميركية. كذلك وقعت الإمارات عدة اتفاقيات تعاون مع “إسرائيل”، ووقعت قبل أيام اتفاقاً لإقامة معهد إسرائيلي-إماراتي، لأبحاث المياه.

وسبق ذلك انطلاق منتدى الإستثمار العالمي بحضور زعماء من الإمارات و”إسرائيل” والمغرب والهند ودول أخرى في 2 حزيران/يونيو لمناقشة خارطة الطرق المطلوبة لخلق اقتصادٍ دولي.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية نص كلمة وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، خلال اجتماع اللجنة اليهودية الأمريكية، في أبوظبي والتي غيبت وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية أغلب مضامينها.

وسخر عبد الله بن زايد كلمته في حضرة المسؤولين الإسرائيليين للتحريض على حركة حماس قائلا “نعبر عن القلق إزاء التهديدات التي يشكلها المتطرفون حول العالم وعدم استجابة العديد من الدول”.

وادعى بن زايد أنه “من المؤسف للغاية أن الدول أكثر ترددًا في الحديث عن مجموعات مثل حماس أو حزب الله أو الإخوان المسلمين بطريقة أوضح”.

وتابع “بعض الحكومات تصنف على أنها إرهابية فقط الجناح العسكري للجماعة وليس الجناح السياسي، في حين أن ذلك الكيان نفسه يقول إنه لا يوجد فرق”.

إلى ذلك أضاف الوزير الإماراتي “السؤال الذي لا نطرحه على أنفسنا بما فيه الكفاية هو إلى أي مدى نقوم به فيما يتعلق بمعالجة التطرف في جميع أنحاء العالم”.

وكان بن زايد يتحدث خلال افتتاح اللجنة اليهودية الأمريكية مكتبا لها في أبو ظبي يوم الاثنين الماضي، وهو الفرع الثالث عشر لها في الخارج والأول في دولة عربية.

وتمت الخطوة بموجب اتفاق عار التطبيع بين الإمارات وإسرائيل الذي تم توقيعه منتصف أيلول/سبتمبر 2020 بوساطة أمريكية.

وقال بن زايد مخاطبا القائمين على اللجنة اليهودية الأمريكية “نحن سعداء بوجودكم، ونأمل أن تشعروا هنا في الإمارات بأنكم في وطنكم وسنفعل كل ما في وسعنا لجعل وجودكم هنا ذا قيمة”.

وأكد الوزير الإماراتي حرص نظام بلاده على جعل علاقات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل “علاقة شعبية”.

وأشار إلى تدفق السياح الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات منذ العام الماضي.

وقال “دعونا نستمر في تشجيع الناس بين بلدينا لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن نظهر لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين أن هذه طريقة للمضي قدمًا حيث يمكننا جميعًا العيش”.

واستطرد وزير خارجية الإمارات “لا يتعلق الأمر بوجود وجهات نظر مختلفة حول أمور مختلفة. لا يمكن قبول التحريض. لا يمكن قبول الكراهية. لا يمكن قبول تقديم الأعذار للعنف “.

وكانت اللجنة اليهودية الأمريكية أعلنت عزمها تأسيس مكتب لها في الإمارات في سبتمبر الماضي، بعد إعلان اتفاقيات التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب.

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