فتح وضعت شروطها أمام حماس قبل انطلاق قطار المصالحة ففشلت جهود السيسي

كشفت مصادر فلسطينية، تفاصيل أكثر حول قرار مصر تأجيل حوارات المصالحة الفلسطينية التي كانت مقررة في هذه الأيام، مرجعة الأسباب حول تعنت حركة فتح ورفضها بعض مكونات الشعب الفلسطيني من المشاركة في تلك الحوارات.

ونقلت وسائل اعلام فلسطينية عن أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن “الجانب المصري أبلغهم بتأجيل موعد لقاءات القاهرة، دون تحديد موعد جديد لها”.

وأضاف البرغوثي أن الجانب المصري لم يكشف عن أسباب التأجيل.

تباينات حول الرؤى في ملف إصلاح النظام السياسي الفلسطيني

هذا وذكرت قناة الميادين الفضائية أن تأجيل حورا القاهرة بسبب تباينات حول الرؤى في ملف إصلاح النظام السياسي الفلسطيني.

وقالت المصادر إنه “لا يوجد ترتيبات تهيئ لحوارٍ جاد والقاهرة لا تريد إضافة فشل جديد”.

الدكتور فايز أبو شمالة المحلل السياسي الفلسطيني والمختص بالشأن الإسرائيلي قال إن حركة فتح طلبت أن تلتقي مع حماس على انفراد بعيداً عن بقية التنظيمات، الامر الذي رفضته حماس واشترطت أن يكون اللقاء بين فتح وكل التنظيمات.

وأضاف أبو شمالة في تغريدة رصدتها “وطن”، التنظيمات طالبت أن يبدأ الحوار من نقطة إصلاح المنظمة، بيد أن حركة فتح تقول رفضت وقالت ( لا، سنبدأ من تشكيل حكومة وطنية تعترف بشروط الرباعية).

معلومات مهربة من القاهرة

فتح طلبت أن تلتقي مع حماس على انفراد بعيداً عن بقية التنظيمات

حماس رفضت، واشترطت أن يكون اللقاء بين فتح وكل التنظيمات

التنظيمات طالبت أن يبدأ الحوار من نقطة إصلاح المنظمة

وحركة فتح تقول: لا، سنبدأ من تشكيل حكومة وطنية تعترف بشروط الرباعية! — د. فايز أبو شمالة (@fayez2013851) June 10, 2021

وقال إن فشل حوارات القاهرة بسبب أن قيادة السلطة ترفض التخلي ولو عن جزء بسيط ممن أسماه “عنجهيتها وتفردها بالقرار- حسب قوله- ورغم الدعوة التي وجهتها مصر إلى حركة الأحرار والمجاهدين ولجان المقاومة، إلا أن فتح رفصت الاعتراف بهذه الفصائل، ورفضت مشاركتهم في الحوار.

وأضاف المحلل الفلسطيني قائلاً: الفصائل الثلاثة لديها صواريخ قادرة على قصف تل أبيب “.!

فشلت حوارات القاهرة لأن قيادة السلطة ترفض التخلي ولو عن جزء بسيط من عنجهيتها وتفردها بالقرار.

ورغم الدعوة التي وجهتها مصر إلى حركة الأحرار والمجاهدين ولجان المقاومة، إلا أن فتح رفصت الاعتراف بهذه الفصائل، ورفضت مشاركتهم في الحوار

الفصائل الثلاثة لديها صواريخ قادرة على قصف تل أبيب — د. فايز أبو شمالة (@fayez2013851) June 10, 2021

وكانت مصر قد وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية للمشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة الذي كان من المقرر أن يعقد يوم السبت.

وقال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم، في بيان منذ أيام، “تلقينا دعوة مصرية رسمية قبل قليل للمشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة والذي سينطلق يوم السبت المقبل 12 يونيو 2021”.

وأضاف البريم أن لجان المقاومة ستشارك بوفد رسمي يرأسه القائد الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية.

موسى أبو مرزوق

في سياق متصل، أعلن نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق أن ” الضغوط على حماس لن تجدي نفعاً في ملف الجنود الأسرى”.

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وأضاف: “لن تجدي الضغوط سواء كانت لإعادة الإعمار أو للوضع المعيشي لأهلنا في غزة”، مؤكداً أنّ موقف الحركة كان وما زال بأن “الأسرى مقابل الأسرى”.

كما شدد أبو مرزوق على أنّ قضية الأسرى على رأس أولويات قيادة حماس.

وكان وفدان فلسطينيان يمثّلان كلاً من حركتي “فتح” و”حماس” وصلا، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مشاورات بشأن الخلافات في المواضيع السياسية والميدانية الفلسطينية، في مسعى لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أوفد رئيس جهاز المخابرات عباس كامل إلى الأراضي الفلسطينية للقاء كلاً من رئيس السلطة الفلسطينية وحركة حماس من أجل تثبيت اتفاق التهدئة والبحث في إتمام المصالحة الفلسطينية.

واكد السيسي، تمسك مصر بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت، وأهمية إنهاء الانقسام، مشددا على الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته.

وبتوجيهات من الرئيس السيسي، فقد وصلت 52 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من شعب مصر لسكان قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).

وشهدت لقاءات عباس كامل الاتفاق على عقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

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