صور جديدة مسربة من حفل الزفاف الأسطوري لابنة الملك سلمان الوحيدة تثير الجدل (شاهد)

نشرت مواقع إخبارية صورا جديدة مسربة من حفل الزفاف الأسطوري لابنة الملك سلمان بن عبدالعزيز الوحيدة الأميرة حصة على الأمير فهد بن سعد، وكشفت الصور تفاصيل المكان الذي أقيم فيه الزفاف الشهر الماضي.

وأقيم حفل الزفاف في مدينة جدة، ووصفه من حضره بأنه حفل أنيق أقيم في ليلة غير اعتيادية، بحسب موقع “ليالينا” الفني.

تصميم زواج الاميرة حصه بنت سلمان ♥️ pic.twitter.com/eHVaVl0SEs — ترو | lama (@true8_) June 9, 2021

حفل زفاف ابنة الملك سلمان

مشيرا إلى أن كل غرفة من غرف القصر الملكي الذي احتضن الزفاف، قد قدمت تجربة مختلفة.

وأضاف الموقع في وصف القصر الأسطوري أن “المساحات الفردية تميزت بجماليات فائقة ولوحة ألوان مميزة ومستقلة، وتم الترحيب بالضيوف في مشاهد مستوحاة من العمارة الإسلامية والمناظر الطبيعية الصحراوية والحدائق المزهرة”.

وتابع الموقع أنه “تم تصميمها جميعا باستخدام الفسيفساء المفصلة، بالإضافة إلى ميزات منحوتة بتقنية متطورة، ثلاثية الأبعاد وتطعيمات من عرق اللؤلؤ جنباً إلى جنب مع عناصر من النباتات والحيوانات”.

فستان الأميرة حصة بنت سلمان آل سعود

وفيما يخص فستان الأميرة حصة فقد لجأت وفق الموقع إلى المصمم ستيفان رولاند، الذي نشر عبر حسابه على “إنستغرام”، لمحة من التطريز الظاهر على الفستان بالإضافة إلى الرسومات المبدئية لهذا الفستان الأسطوري الذي استوحي من التراث السعودي.

وقال رولاند في منشوره: “الهامة التراثية بأسلوب معاصر على الرأس الأكمام بالأبيض والذهبي، صممتها سمو الأميرة سلطانة بنت تركي السديري مع صانع المجوهرات جوهان قبل ما يزيد عن 30عاماً، وقد ارتدتها اليوم ابنتها سمو الأميرة حصة بنت سلمان آل سعود في يوم زفافها”

فستان زواج الأميرة حصة بنت سلمان، من تصميم المصمم Stephan rolland والذي ذَكَر أنه -حسب رغبتها- جَمَع بين الثقافة السعودية العميقة والحداثة، ارتدت الأميرة "هامة" على الرأس، و"كف" من الذهب الأبيض،

من تصميم والدتها الأميرة سلطانة السديري رحمها الله، منذ أكثر من ٣٠ عام pic.twitter.com/ZBGQu1MW48 — ريم البسّام (@ReemAlbassam) June 5, 2021

وانتشر على مواقع التواصل مؤخرا صورا تعود لاحتفال أقامته العائلة الملكية السعودية، بمناسبة عقد قران الأميرة حصة سلمان بن عبدالعزيز، كريمة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الوحيدة.

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وبحسب المعلومات المرفقة مع الصور على “تويتر” فقد تم عقد زواج الأميرة حصة على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود.

وأظهرت الصور، حضور الاحتفال الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء.

يذكر أن الأميرة حصة هي ابنة ​الملك السعودي​ من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما.

أما الأمير فهد فقد شعل منصباً من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.

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