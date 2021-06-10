رونالدو على بعد خطوات قليلة من تحطيم رقم الأسطورة الإيراني دائي

بات النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 36 عامًا على بعد خطوات قليلة من تحطيم رقم أسطورة الكرة الإيرانية المعتزل “علي دائي”، كأكثر لاعب قد سجل أهدافًا دوليًا مع منتخب دولية والذي وصل إلى 109 هدف مع منتخب بلاده.

وقد أحرز الدون رونالدو هدف ال 104 الأخير في شباك الاحتلال الإسرائيلي، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي برباعية نظيفة دون رد.

رونالدو والخطوات القريبة

وأصبح رونالدو على بعد 6 أهداف فقط من تحطيم الرقم القياسي للإيراني “على دائي”، أفضل الهدافين في تاريخ مسيرته الدولية في عالم كرة القدم المستديرة برصيد 109 هدفًا.

ومن المنتظر أن ينجح صاروخ ماديرا في تحطيم رقم الأسطورة الإيرانية دائي، أو معادلة رقمه هذا العام، خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020” المؤجلة من الصيف الماضي بسبب وباء فيروس كورونا.

اقرأ المزيد: فرجاني ساسي يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة

وكذلك مشاركته في عدد من المباريات ضمن تصفيات مونديال كأس العالم “قطر” 2022 المقبل، والذي تستضيفه دولة قطر.

لاعب هندي وتخطي رقم ميسي

واستطاع اللاعب الهندي الشهير ” سونيل تشيتري”، من تسجيل هدفي الفوز لمنتخب بلاده على نظيره منتخب بنغلاديش، في المباراة التي جمعت المنتخبين الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الخامسة في التصفيات المشتركة من كأس العالم 2022 وكأس أمم أسيا 2023.

Cristiano Ronaldo SMASHES it home for Portugal 👊 pic.twitter.com/UrIgZvXp8z — ESPN FC (@ESPNFC) June 9, 2021

ورفع الهندي “تشيتري” رصيده من الأهداف خلال مشاركته الدولية مع منتخب بلاده إلى 74 هدفًا، ليتخطى رقم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عامًا مع منتخب بلاده الذي يمتلك في سجله 72 هدفًا.

وكذلك تخطى رقم اللاعب الإماراتي علي مبخوت الذي وصل إلى 73 هدفًا مع منتخب بلاده خلال مسيرته الكروية، بفارق كبير عن رونالدو الذي جاء برصيد 103 هدفًا إلى الآن.

الفيفا والاحتفال بإنجاز الهندي تشيتري

وقد تفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم الدولية “الفيفا”، مع الإنجاز الذي قدمه أسطورة الكرة الهندية “تشيتري”، حيث نشر عبر حسابه رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لاحتفال تشيتري بإنجازه الذي تلقى التهاني عقب نهاية مباراة الهند وبنغلاديش.

كريستيانو رونالدو على بعد 5 أهداف فقط كأكثر من سجل دوليًا غير التاريخ 🔥🔥✅ 🥇 علي دائي: 109 ⚽️🇮🇷

🥈 كريستيانو رونالدو: 104 ⚽️🇵🇹 pic.twitter.com/GzUw9nqHQs — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) June 9, 2021

وغرد الاتحاد الدولي “الفيفا”، قائلاً: ” لديه تشيتري الآن أهداف دولية أكثر من ميسي، ثنائية سويل تشيتري تمنح النمر الأزرق “الهند” وتحقيق الفوز بهدفين نظيفين دون رد، خلال تصفيات كأس العالم 2022، وتجعله يرفع رصيده إلى 74 هدفًا دوليًا متخطيًا ليونيل ميسي”.

🇵🇹 175 matches

⚽️ 104 goals

🎯 31 assists 🐐 With his goal tonight, Cristiano Ronaldo is now only 5 away from equaling Ali Daei’s world record of 109 international goals. pic.twitter.com/hXc1umtMxd — SPORTbible (@sportbible) June 9, 2021

ويحتل في صدار الهدافين النجم الإيراني المعتزل علي دائي برصيد 109 هدفًا، يليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 104 هدفًا، بينما جاء في ثالث الترتيب اللاعب الهندي ” سونيل تشيتري” برصيد 74 هدفًا.

وفي المركز الرابع من ترتيب صدارة الهدافين الإماراتي علي مبخوت برصيد 73 هدفًا، وجاء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الخامس برصيد 72 هدفًا خلال مشاركتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك