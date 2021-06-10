جنا عمرو دياب وقُبلات مثيرة مع صديقها تعرضها ووالدها لانتقاد حاد (شاهد)

شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على جنا عمرو دياب ووالدها المطرب الشهير، بعد ظهورها في أوضاع غير لائقة مع صديقها الأجنبي.

ونشرت جنا عبر صفحتها الرسمية بـ”انستغرام” صورا ومقاطع مصورة أظهرتها وهي تقبل صديقها الشاب، في أماكن مختفلة منها غرفة النوم.

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جنا عمرو دياب

كما ظهرت ابنة عمرو دياب رفقة صديقها الأجنبي في عدة أماكن عامة، وكانت تحتضنه وتقبله أيضا.

وعرضت هذه المشاهد جنا ووالدها لانتقاد حاد من قبل النشطاء، مستنكرين هذه الأفعال من ابنة المطرب الكبير.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها جنا رفقة هذا الشاب، وسبقت أن نشرت صورا لها معه في أوضاع حميمية.

ويشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت حالة جدل كبيرة حول جنا الابنة الصغرى للفنان عمرو دياب، بدءا من إعلانها عن أزمتها بعد طردها من مدرستها في العاصمة البريطانية لندن، إثر إصابتها بمرض فرط الحركة، وحتى إعلانها منذ ساعات عن بيعها لملابسها الخاصة، دون الكشف عن السبب خلف هذا القرار.

ودونت جنا عمرو دياب عبر خاصية «استوري» على حسابها بـ«انستجرام»، عبارة بالإنجليزية جاء فيها: «أنا أبيع ملابسي الخاصة، راسلوني على الخاص إذا رغبتوا في شرائها»، واكتفت بتلك الكلمات، دون الكشف عن السبب الحقيقي خلف الأمر، ما أثار الغموض حولها.

تفاصيل أزمة جنا عمرو دياب

وخلال الشهر الماضي، فاجأت «جنا» متابعيها عبر حسابها على «انستجرام»، من خلال منشور بالإنجليزية، قالت فيه إن إدارة مدرستها في لندن، واسمها «queens gate school» أجبرتها على تركها، بسبب معاناتها من الإصابة بمرض فرط الحركة «ADHD»، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها.

View this post on Instagram A post shared by JUJU (@janadiab_)

وخلال المنشور، كشفت الابنة الصغرى للفنان عمرو دياب، أنها التحقت بالمدرسة في الصف الثامن، وتم نصحها بتركها ومغادرتها في الصف الثاني عشر، وذلك عقب تشخيص إصابتها بمتلازمة فرط الحركة «ADHD» ونقص الانتباه.

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فضلا عن اضطراب القلق الهلعي «anxiety»، وهو ما عرضها إلى معاناة وصعوبة بالغة في متابعة دروسها، ما أدى إلى عدم تسليمها لواجباتها المدرسية في مواعيدها المطلوبة، وهو ما سبب لها الإحراج وسط زملائها.

ونسبة لما كشفته الابنة الصغرى لعمرو دياب مؤخرا، اتضح أنها تواجه الإصابة بثلاثة أمراض مختلفة، هي، فرط الحركة «ADHD»، واضطراب القلق «anxiety»، وورم سرطاني في أحبالها الصوتية.

سرطان الأحبال الصوتية

وفي لقائها مع برنامج «et بالعربي»، كشفت جنا عمرو دياب عن احتمالية إصابتها بورم في الأحبال الصوتية، قائلة:«أنا شخصية حيوية جدًا، وأتحدث كثيرًا وبسبب حديثي الكثير لدي مشاكل في الصوت، وهي عقد في الصوت، حيث إن أحبالي الصوتية تحتك ببعضها، ويؤدي ذلك لحدوث ورم سرطاني، وهو ما يتسبب في بعض الأحيان أن أفقد صوتي».

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