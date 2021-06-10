بالفيديو: نجم الأهلي السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى مرتضى منصور

وجه نجم فريق الأهلي المصري السابق “محمود أبو الدهب”، رسالة مؤثرة إلى رئيس نادي الزمالك السابق الموقوف مرتضى منصور بقرار من قبل وزارة الشباب والرياضة عبر برنامج “في الجول” الذي يبث على قناة الحدث المصرية.

نجم الأهلي ومرتضى منصور

وقال نجم الأهلي المعتزل محمود أو الدهب في رسالة وجهها إلى رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، قائلاً: ” الله يعينك، قدم الكثير لنادي الزمالك وبنى فريقًا قويًا وهو رجل محترم، وبعد رحيله حدثت فركشة في النادي، ولك تظهر الأصوات التي كانت تطالب برحيله”.

إيقاف مرتضى منصور

وقد أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية قرارًا في وقت سابق، بإيقاف مجلس مرتضى منصور المنتخب في نهاية 2017م، بدعوى وجود مخالفات مالية تمت إحالتها للنيابية العامة وشبهات فساد.

وتم تعيين لجنة لإدارة شؤون النادي لحين صدور قرار النيابة أو انتهاء مدة المجلس القانونية، من أجل إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس جديد للنادي.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية في شهر أكتوبر الماضي، منع رئيس الزمالك الموقوف مرتضى منصور من ممارسة أو مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة ضده، وطلبت إجراء الانتخابات لاختيار الرئيس البديل.

وقد غرمت اللجنة، رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور مبلغ 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من قبل عدة شخصيات رياضية، قد تضرروا بالإساءة والقذف وللمؤسسات التي يعملون بها ضد رئيس الزمالك.

اللجنة الأولمبية وتجميد العقوبة

قد ألغت محكمة القضاء الإداري في العاصمة المصرية القاهرة في ال 30 من شهر مايو/ آيار الماضي، العقوبة الصادرة بحق رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور بعد الصدور بحقه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك على عرش صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة، يليه فريق الأهلي المصري في المركز الثاني برصيد 41 نقطة مع بقاء مباراتين مؤجلتين.

اقرأ المزيد: جماهير الزمالك تطالب بإيقاف حارس الأهلي مصطفى شوبير ..شاهد ماذا فعل ؟!

سموحة والمصري

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 40 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق سموحة برصيد 37 نقطة.

بينما جاء فريق مصر المقاصة في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن فريق سموحة برصيد 36 نقطة، واحتل فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة.

ميدو🎙: إذا دخل مرتضى منصور انتخابات الزمالك فإنني سأنصح حازم إمام بعدم الدخول على مقعد الرئيس#دوري_وي_المصري pic.twitter.com/Cu5yiuuddm — Yallakora (@Yallakoranow) June 8, 2021

وفي المركز السابع جاء فريق الاتحاد السكندري متساويًا بعدد النقاط مع بيراميدز، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثامن فريق إنبي برصيد 33 نقطة.

طلائع الجيش والجونة

أما في تاسع الترتيب جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 32 نقطة، وفي عاشر الترتيب آتى فريق طلائع الجيش برصيد 31 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك