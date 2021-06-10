بالفيديو: بلماضي يمنع محرز من استكمال التدريبات بعد فشله في التحدي

شهدت تدريبات منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” يوم أمس الأربعاء، لقطة طريفة ومحرجة في الوقت ذاته مع النجم الدولي الجزائري رياض محرز 30 عامًا لاعب الجناح الأيمن في فريق مانشستر سيتي، بعد فشله في التحدي مع مدربه جمال بلماضي.

بلماضي وخروج رياض محرز

وكان اللاعب رياض محرز أول من فشل في التحدي بالتدريبات الجماعية للفريق، بعدما أخطأ في رد إحدى الكرات لتسقط على الأرض خارج الدائرة التدريبية للفريق، ليضطر المدير الفني بلماضي من إخراج اللاعب من اللعبة وهو الأمر الذي تقبله اللاعب وهو يبتسم.

ويواصل منتخب الجزائر استعداداته التحضيرية لخوض المباراة الودية أمام منتخب تونس، والتي من المقرر أن تقام مساء يوم غدٍ الجمعة في إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2022.

منتخب الجزائر وسلسلة اللاهزيمة

ويتوجب على منتخب “محاربو الصحراء” الجزائري تفادي الوقوع بهزيمة أمام منتخب تونس، حتى يتمكن من الوصول إلى رقم 27 مباراة على التوالي التي لم يتعرض لها المنتخب لأي من الهزائم، لكن يتساوى برقمه القياسي مع منتخب كوت ديفوار، الذي سبق وأن خوض 26 مباراة دون خسارة.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم “قطر” 2022، ونهائيات كأس أمم أفريقيا والتي من المقرر أن تقام في الكاميرون مطلع العام القادم.

مانشستر سيتي ورياض محرز

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” في تقرير لها في وقت سابق، أن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإسباني “بيب غوارديولا”، قد استقر على طرح اسمي اللاعبين رياض محرز ورحيم سترلينغ للبيع عند فتح فترة الانتقالات الصيفية.

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وأردفت الصحيفة، أن قائمة اللاعبين الغير المحصنين في فريق مانشستر سيتي تضم المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت.

برنامج الشيرينغيتو : إدارة نادي برشلونة تواصلت مع ممثلي رياض محرز بشأن ضمه للفريق. pic.twitter.com/84sTrlowsk — E P L W O R L D (@EPLworld) June 8, 2021

تحقيق العائد المادي

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جاهزة لمناقشة العروض والتي قد تصل إلى نجمي الفريق رياض محرز ورحيم سترلينغ والتفكير في بيعهما لتحقيق العائد المادي الكبير.

وعقد صفحة مهمة للفريق مع اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام وجاك غريليش صانع الأهداف في فريق أستون فيلا.

رياض محرز :"ليس هناك ما أقوله بشأن مستقبلي. أنا بخير في مانشستر. سأبقى إن شاء الله ". [DZfoot] pic.twitter.com/8t2sJLc7do — Insider City (@InsiderCity_Ar) June 7, 2021

وأضافت الصحيفة، أن فريق أرسنال مهتم في التعاقد مع اللاعب رحيم سترلينغ البالغ من العمر 26 عامًا، وزميله رياض محرز 30 عامًا.

لكن إمكانيات أرسنال المادية تشكل عقبة في إتمام الصفقتين معًا، إلى جانب اهتمام ريال مدريد وبرشلونة الذي سيدخل السباق في التعاقد مع سترلينغ، وينتهي عقد اللاعب الجزائري محرز مع فريق مانشستر سيتي في صيف يونيو عام 2023م.

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