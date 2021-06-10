القضاء الكويتي يصدر حكمه في قضية صور الفاشينستا زوري أشكناني المخلة ويصدمها!

اكتفت محكمة كويتية بتغريم مواطن قام بابتزاز الفاشينستا الكويتية زوري أشكناني، بدلاً من حبسه كما حكمت محكمة الجنايات سابقاً.

وذكر حساب (أمن ومحاكم) المختص بنقل أخبار الأمن والقضاء في الكويت، أنه تم تغريم مواطن هدد زوري أشكناني، بمبلغ 5 آلاف دينار كويتي (16 ألف دولار)، بدلا من الحبس سنتين، فيما حصل على البراءة من تهمة نشر صورها المخلة بالآداب.

قضية ابتزاز ونشر صور #زوري_اشكناني براءة وغرامة بدلاً من الحبس سنتين pic.twitter.com/Uv7R3z5a62 — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) June 8, 2021

وأكدت الإعلامية الكويتية مي العيدان الأمر، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، أن المواطن حصل على حكم البراءة وغرامة 5000 دينار بدل الحبس.

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

زوري أشكناني: (لا عدل كعدل الله)

من جهتها استنكرت زوري أشكناني بطريقة غير مباشرة تخفيف الحكم وصدور البراءة من نشر الصور، وكتبت في تغريدة عبر (تويتر): (قل للذي ظلمك غدا في محكمة الله نلتقي وهناك عدل يقام).

قل للذي ظلمك غدا في محكمة الله نلتقي 👌

وهناك عدل يقااااام ✋ — Zori AshKaNaNi (@zori_ashkanani) June 9, 2021

وقالت زوري في تغريدة أخرى: (لا عدل كعدل الله و لا عوض كعوض الله و لا جبر كجبر الله فعدله يشعرنا بقيمتنا و عوضه يجعلنا نزهر و جبره يحيينا بعد موتنا).

لا عدل كعدل الله

و لا عوض كعوض الله

و لا جبر كجبر الله فعدله يشعرنا بقيمتنا

و عوضه يجعلنا نزهر

و جبره يحيينا بعد موتنا..🙏🏼🤍 — Zori AshKaNaNi (@zori_ashkanani) June 9, 2021

إعدام صور مُخلة بالآداب

وكانت محكمة الجنايات في الكويت، قد أصدرت في فبراير الماضي حكماً بحبس مواطن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد قيامه بتهديد الفاشينستا زوري أشكناني بنشر صورها.

وأمرت المحكمة حينها بإعدام صور الفاشينستا زهراء أشكناني الشهيرة بـ(زوري أشكناني)، وهي بوضعية مخلة بالآداب العامة. وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بحسب ما نقلت صحيفة (الراي) الكويتية في ذلك الوقت.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم، أنه هدد الفاشينستا زوري أشكناني، عبر تطبيق التراسل الفوري (واتساب)، وعبر تطبيق (سناب شات)

وذلك بعد قيام المتهم باستغلال صور تظهر بها الفاشينستا زوري أشكناني بوضعية مخلة بالآداب العامة ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

المساس بالآداب العامة

كما هدد المتهم الفاشينستا زوري أشكناني بما يعد مساساً بكرامتها عبر (واتساب) و(سناب شات)، وذلك لحملها على الامتناع عن القيام بفعل.

كما أساء المتهم عمداً استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بأن ارتكب بواسطته التهم المسندة إليه.

ونشر المتهم صوراً بقصد العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية، وكان ذلك بحسب الحكم الصادر ضده، من شأنه المساس بالآداب العامة.

كما نشر المتهم عن طريق الشبكة المعلوماتية صوراً من شأنها خدش الآداب العامة، ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية ما يمس كرامة الفاشينتسا.

زوري أشكناني أرسلت الصور بنفسها

وذكرت صحيفة (الأنباء) المحلية آنذاك أن زوري أشكناني قالت في شكواها إن المتهم كان خطيبها وأرسلت له صورها الخاصة حينها.

وأشارت إلى أنه بعد خلافات بينهما ورفضها الارتباط به قام بتهديدها قبل نشر تلك الصور، وجاءت تحريات ضابط الواقعة لتؤكد صحة ادعاء زوري أشكناني.

وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ومحو واعدام الصور المتحصل عليها وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

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وظهرت زوري أشكناني بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تبكي فرحاً بعد صدور الحكم، وتقول: (قالت لي مرة أم صديقتي أن أقرأ بعض سور القرآن ثم أطلب من الله ما أشاء، وكنت سأنام، لكنني قررت أن أقرأ سورة يس).

قرأت سورة يس فاستجاب الله

وتابعت زوري أشكناني: (قرأتها خمس مرات، ودعيت وبكيت من قلبي، وطلبت من الله أمراً آخر لا علاقة له بالقضية، ولم أتوقع أنني سأستيقظ في اليوم التالي وأجد أن الله أعطاني أمراً أحلى من الذي طلبته، أعطاني حقي).

واستطردت زوري أشكناني وهي تبكي: (أنا أبكي فرحاً ولست حزينة، كنت أتناول طعام الغداء، واتصل بي المحامي وسألني ماذا تتوقعين الحكم، فأخبرته أنني أتوقع الخسارة، لأن خصمي دائماً ما يخرج من القضايا والمشاكل التي يتسبب بها لأن وراءه ظهر).

وأشارت زوري أشكناني إلى أن الحكم الصادر ضد المتهم كان يفترض أن يكون في وقت مبكر أكثر من هذا، لكن الواسطات. حالت دون ذلك، مضيفة: (قال لي المحامي خصمك انحكم عليه بالحبس مع الشغل والنفاذ، وبكيت من الفرحة في المطعم).

محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل الحربي تقضي بسجن مواطن سنتين مع الشغل والنفاذ ومحو واعدام الصور في قضية ابتزاز وتهديد الفاشنستا زوري أشكناني و نشر صورها الخاصة pic.twitter.com/8RIAMq3xIQ — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) February 17, 2021

وتابعت: (كنت قد رفعت خمس قضايا وها أنا كسبت القضية الأولى، وهناك قضية استدعوني عليها حصلت قبل عامين. ويومها تنازلت مما أغضب البعض مني، لأنني لا أريد أن أظلم أحداً، ولدي قضية واحدة، ولكني كسبت أهم قضية بحمد الله).

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