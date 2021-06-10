الاتحاد الأوروبي “اليويفا” يعلق إجراءاته العقابية بحق أندية “السوبر ليغ”

علق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في بيان رسمي يوم الأربعاء الماضي، قراراه بتوقيف الإجراءات الانضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، عقب محاولتهم تأسيس دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليغ” الانفصالي عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي “الفيفا” في مايو/ آيار الماضي.

الاتحاد الأوروبي وتعليق الإجراءات

وقد فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، في ال12 من شهر مايو، تحقيقًا من أجل اتخاذ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لتمسكهم بمشروع إطلاق السوبر الأوروبي وعدم تراجعهم عن الفكرة.

وقال الاتحاد الأوروبي “اليويفا”، ” تم تعيين مراقبين من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني عن طريق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بإطلاق المشروع الذي أطلق عليه دوري السوبر”.

السوبر ليغ وانسحاب الأندية

وانضم إلى المشروع 12 ناديًا إلى المشروع السوبر الأوروبي “السوبر ليغ”، فيما انسحب منه 9 نادٍ.

وهم: مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام، أرسنال، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، الميلان، ليفربول، بعد استجاب تلك النوادي إلى مطالبات الجماهير التي احتجت ضد المشروع وانضمام نواديهم له.

🚨🔥 كاديناسير : اليويفا و الفيفا توصلا بإشعار عن طريق وزارة العدل السويسرية أنهم لا يمكنهم إتخاذ أية إجراءات إنتقامية من أندية السوبرليغا pic.twitter.com/QNT5JFIA0C — Real Madrid Life (@iRealMadridLife) June 6, 2021

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فيما تمسك ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بهذا المشروع، الذين أصدروا بيانات رسمية بعدم تراجعهم عن فكرة تأسيسهم أو انسحابهم لمشروع انطلاق السوبر الأوروبي.

الدعوى القضائية والاتحاد الأوروبي

وقد تقدمت محكمة مدريد الإسبانية الشهر الماضي، طلبًا إلى محكمة العدل الأوروبية التابع للاتحاد الأوروبي من أجل الفصل في النزاع القائمين على مشروع الجديد دوري السوبر الأوروبي والفيفا واليويفا.

وقد رفعت الفرق المؤسسة دعوى قضائية ضد الأخير من أجل انتهاكهم مبدأ المنافسة الرياضية الحرة.

⚠️ تم إخطار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا من خلال وزارة العدل السويسرية بأنه لا يمكنهم اتخاذ إجراءات عقابية ضد أندية السوبرليغ. pic.twitter.com/bX5T5g6SM8 — H A M Z A (@HamzaRMFC) June 6, 2021

ومن الجدير بالذكر، بأن الأندية الأوروبية قد انضمت إلى مشروع السوبر الأوروبي “السوبر ليغ”، نظرًا للأزمة المالية التي تعاني منها تلك الأندية بسبب وباء فيروس كورونا، وأن مشاركتهم في هذا المشروع سيساعدهم عن إنقاذ تلك الأندية من الأزمة المالية.

وعلى الرغم من ذلك، إلا هذا المشروع الذي أعلن عنه بشكل مفاجئ نهاية شهر نيسان/ إبريل الماضي، قد تجمد بعد مرور 48 ساعة على إعلانه بانسحاب الأندية التي شاركت بالتأسيس تحت ضغط جماهيره والاتحادات عليهم التي عارضت ذلك المشروع بقوة.

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