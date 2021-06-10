أميرة الناصر تنجو من الموت بأعجوبة من حادث سير دمّر سيارتها .. (العين صابتنا)!

نجت مشهورة مواقع التواصل السعودية أميرة الناصر وزوجها مشعل الخالدي من الموت بعدما تعرّضت السيارة التي كانوا فيها لحادث سير.

وظهرت أميرة الناصر في فيديو وهي تبكي وقالت: “الحمدلله عملنا حادثة وطلعنا سالمين منها، لكن السيارة راحت السيارة انعدمت”.

انهيار أميرة الناصر بعد حادث سيارتهم المرسيدس 🤯! pic.twitter.com/WugBT8x4SJ — Trends (@TrendPase) June 10, 2021

وسارع زوجها نجم السوشال ميديا، السعودي مشعل الخالدي، لمواساتها وتهدئتها ثم قال ”الحمدلله أجت في الحديد ما فينا المال معوض“.

وظهرت أميرة وزوجها وابنتهما في فيديو آخر قالت فيه أن السيارة أصابتها عين. في إشارة الى تعرضها للحسد.

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. أميرة الناصر : سيارتنا فيها عين ‼️ 😂 pic.twitter.com/lTImtEV4zi — | تــرنــد | (@naifMBS_1) June 11, 2021

أميرة الناصر تقبّل زوجها مشعل الخالدي أمام الناس!

وقبل أيام، أثارت أميرة الناصر ومشعل الخالدي ضجةً وسخطاً واسعاً بعدما تحدّاها أن تقوم بتقبيله أمام الناس في أحد المجمعات التجارية .

واعتبر مغرّدون أن أمثال “الخالدي والنصار” مدفوعين لإفساد المجتمع السعودي، مؤكدين أن تصرفاتهم أمام الكاميرا تجاوزت الخطوط الحمراء، وطالبوا بمحاسبتهم، وإنهاء المهزلة التي يقومون بها .

ومؤخراً، تصدرت مشهورة سناب شات السعودية اميرة الناصر، أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصرفها الذي وصفوه بالمقزز مع زوجها مشعل الخالدي.