تسجيل صوتي يكشف تسبب النظام البحريني بشكل متعمد في وفاة حسين بركات

أفاد ناشطون وحسابات حقوقية بحرينية على مواقع التواصل بوفاة السجين السياسي حسين بركات، اليوم الأربعاء، بعد تدهور حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي المتعمد عقب إصابته بفيروس كورونا.

وحمل حقوقيون النظام البحريني المسؤولية عن وفاة حسين بركات، مشيرين إلى تعمد النظام الإهمال الطبي لحالته والتعنت في علاجه ما أدى لوفاته متأثرا بمضاعفات كورونا.

صباح اسود نفجع فيه من جديد برحيل سجين

انا لله وانا الیه راجعون

استشهد السجين السياسي حسين بركات هذا الصباح الأربعاء 9يونيو 2021 اثر مضاعفات الكورونا

أتقدم بخالص العزاء لعائلته ولاهالي قرية الديه والى شعبي المظلوم

الله يحفظ باقي السجناء#اطلقوا_سجناء_البحرين #الكورونا_في_البحرين pic.twitter.com/vlLawf6QDo — ebtisam Alsaegh (@ealsaegh) June 9, 2021

إلى ذلك نشرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على حسابها بتويتر، تسجيل صوتي يكشف تسبب النظام بشكل متعمد في وفاة الشهيد حسين بركات.

تسجيل صوتي يكشف تسبب النظام بشكل متعمد في وفاة الشهيد حسين بركات يتحدث السجين علي عمران في صوتية من داخل السجن شارحاً مسار التعمد والإهمال ويطلق نداء : سيخرج ابناءكم من السجن نعوشاً كما خرج الشهيدين مال الله و بركات التسجيل كاملاً: https://t.co/x0ZRbb5cbR#الشهيد_حسين_بركات pic.twitter.com/gpuhMcwFlK — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) June 9, 2021

سجين بحريني يكشف تفاصيل ما يجري في السجون ووفاة حسين بركات

ويتحدث السجين علي عمران في رسالة صوتية من داخل السجن شارحاً مسار التعمد والإهمال ويطلق نداء:”سيخرج أبناءكم من السجن نعوشاً كما خرج الشهيدين مال الله وبركات”

ويشار إلى أن حسين بركات كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة، صدر ضده في 2018 مع 53 آخرين في محاكمة جماعية شملت 138 شخصا اتهمتهم السلطات بالانضمام لخلية إرهابية.

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وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره بريطانيا إن بركات (48 عاما) كان سجينا سياسيا محتجزا في سجن جاو.

هذا وتعرضت البحرين، لضغوط من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في السجون ومنها التكدس ونقص إجراءات الصحة العامة والافتقار للرعاية الطبية.

ومنذ انتشار المرض في سجن جاو الرئيسي في البحرين في مارس آذار تنظم أسر السجناء احتجاجات صغيرة تطالب فيها بإطلاق سراح ذويهم وبظروف معيشية أفضل.

وحدثت مواجهة عنيفة بين الحراس والسجناء في أبريل الماضي عندما احتج النزلاء على أوضاعهم.

وذكر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن حسين بركات جُرد كذلك من جنسيته لكنها أُعيدت إليه بعد ذلك بمرسوم ملكي.

وفي ظل جائحة كورونا، أطلقت البحرين سراح بعض السجناء اعتبرت أنهم معرضون للخطر، مثل النساء الحوامل.

وارتفعت حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 لمستوى قياسي في منتصف مايو أيار لتصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف.

بعد أن ظلت عند مستوى أدنى من مئتين حتى نهاية العام الماضي.

وقالت البحرين أمس الثلاثاء إنها سجلت 1279 إصابة جديدة و18 وفاة.

حكومة البحرين، التي تنفي ممارسة التعذيب في السجون، قالت أيضا إنها عرضت التطعيم على جميع السجناء وإنها اتخذت الإجراءات المناسبة لمواجهة حالات التفشي.

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