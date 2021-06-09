هند القحطاني: هذا شرطي لأي سعودي يريد أن يتزوجني!

اشترطت مشهورة مواقع التواصل السعودية هند القحطاني، على أي سعودي يتقدّم للزواج منها احترام قراراتها واختياراتها وأن لا يتدخل فيها!.

جاء ذلك في معرض ردها على متابع لها يُدعى أحمد عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، سألها: ”إذا تقدم لك واحد سعودي للزواج بتقبلين أم بترفضين“، فأجابته: ”الجواب يا أحمد على سؤالك نعم إذا كان رجل يحترم قراراتي واختياراتي وما يتدخل فيني“.

وقالت القحطاني: ”زي بالضبط احنا يا النساء ما نتدخل في لبسكم وتصرفاتكم وطلعاتكم وسفرياتكم، يكون بالضبط ما يتدخل في لبسي ولا سفراتي ولا قراراتي ولا اختياراتي“.

وأشارت القحطاني في حديثها إلى مبدأ ”المعاملة بالمثل“، ومضت قائلة: ”إذا كان كده يلا وأهلا به“.

إلقاء القبض على هند القحطاني في أمريكا

وقبل أيام، أعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي ريان جيلر، القبض على هند القحطاني، واقتيادها للتحقيق في قسم الشرطة بمقاطعة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.

ونشر ريان جيلر صورة عبر حسابه على (سناب شات) لسجل الشرطة يؤكد أنباء القبض على هند القحطاني.

وكتب في تعليقه: (هند القحطاني على ذمة التحقيق في سان دييغو بتهمة استغلال أطفالها.. دعواتكم الله يفك عوقها.. ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق بموضوع مخالف ولا توجد تهمة إلى حد الآن.. وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا).

لكنّ هند خرجت ونفت ما يتداول من أنباء عن القبض عليها.

وسبق أن تداولت حسابات إخبارية عبر (تويتر)، أنباء القبض على إحدى شهيرات (سناب شات) في أمريكا بسبب استغلالها لأطفالها في مقاطع فيديو من أجل تحقيق عائد مادي، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

قصر هند في أمريكا

ونفت السعودية هند القحطاني ما يتداول عن قيام قطري بإهدائها القصر الذي تعيش فيه مع أولادها في أمريكا، وقالت: “كله بدراهمي وفلوسي”.

وقالت هند القحطاني، عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق“سناب شات: ”غير صحيح أني معرفة على قطري وهو معطيني القصر.. كله بدراهمي وفلوسي.. شوفوا يا معشر النساء ما في رجال بيعطيكم في هالكون الواسع.. والله ما في رجال أعطاني ريال واحد إلا الرجال اللي أسويلهم إعلانات“.

وأوضحت: ”عمري ما جالي فلوس إلا من بيزنسي الخاص أو من المعلنين.. وأنا لو في حياتي رجل طلعتوا لكم وأخليكم تشوفوه أو على الأقل هقول“.

مصدر ثروة هند

وقالت هند إن دخلها الأساسي هو الإعلانات التي تقوم بعملها عبر حسابها على ”سناب شات“، هذا بالإضافة إلى امتلاكها شركة استيراد وتصدير.