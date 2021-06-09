مقطع صوتي مؤثر لستيني من البدون انتحر حرقا في الكويت يوصي فيه على أهله خيرا (استمع)

أقدم رجل ستيني من فئة ( البدون ) في الكويت على إنهاء حياته بطريقة بشعة، حيث انتحر بسكب البنزين على نفسه وإشعال النار حتى مات حرقا.

وبحسب حسابات كويتية على مواقع التواصل فإن المنتحر البدون لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى البابطين للحروق.

كل يوم قصة جديده من الكويتين البدون

واليوم عنوان الحلقة #انتحار_ستيني_بدون

لا حول ولا قوة الا بالله اصبح الانتحار للكويتين البدون طريق يخرجهم من هذا الواقع الأليم #انتحار_شايب_بدون pic.twitter.com/51CaSlx57N — ‏ 6❤️𝐀𝐥𝟑𝐧𝐳𝐢’🇰🇼 (@26lllq8) June 8, 2021

وذلك بعدما جرت محاولة إنعاشه من دون جدوى، وإن المنتحر سيدفن في مقبرة الصليبخات، مساء اليوم الأربعاء.

السلطات الكويتية لم تعلق على انتحار البدون

وبينما لم تعلق السلطات الرسمية على الحادث الذي وقع بمنطقة الصباحية جنوب الكويت حتى الآن، تفاعل ناشطون ومغردون مع الحادث عبر وسم #انتحار_ستيني_بدون.

صفحة وفيات البدون " إنتحاراً " خلال ١٥ عاماً " مانشيت يومي "#انتحار_ستيني_بدون #انتحار_شايب_بدون pic.twitter.com/szV6w8dQvs — أخبار الأمة ٢٤ ساعة – الكويت (@alommah24_kwt) June 8, 2021

ونشر النشطاء رسالة صوتية مسجلة قالوا إنه تعود للمواطن البدون وسجلها قبل انتحاره.

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وبرصد (وطن) لهذه الرسالة الصوتية فإن البدون المنتحر كان يشكو ضيق حاله وصعوبة ظروفه المعيشية، فضلا عن تضييق الأمن على فئة البدون واضطهادها.

مقطع صوتي سجله المواطن البدون الذي انتحر بحرق نفسه اليوم ويوصي به على أهله خيراً.#إنتحار_شايب_بدون #انتحار_ستيني_بدون pic.twitter.com/nH39v7zH4K — النبأ الكبير (@AlnabaAlkaber) June 8, 2021

وأكد في رسالته أنه أخذ قرارا بالانتحار لا رجعة فيه، وأنه سينفذ عملية انتحاره أمام مبنى حكومي.

وكتب حساب باسم (صدى الأهات) متفاعلا عبر الوسم:”براكين الظلم والاستبداد تتفجر بداخلهم وحممها تحرق اجسادهم، لانتهاك حقوقهم وإلغاء هويتهم ومسلسل الانتحار الذي لا يتوقف عند مُسن او طفل بعمر الزهور”

براكين الظلم والاستبداد تتفجر بداخلهم وحممها تحرق اجسادهم

لإنتهاك حقوقهم وإلغاء هويتهم ومسلسل الانتحار الذي لا يتوقف عند مُسن او طفل بعمر الزهور #انتحار_ستيني_بدون — صَدىٰ الآهات (@echo_kw) June 9, 2021

فيما دون ناشط:”لا تفترض أبدًا أنك تفهم شخصًا ما، خاصة إذا لم تكن قد مررت بنفس التجربة اسمع لا تحكم.. رسالة لكل مواطن اتجاه اخوانه البدون”

لا تفترض أبدًا أنك تفهم شخصًا ما ، خاصة إذا لم تكن قد مررت بنفس التجربة..اسمع ، لا تحكم.. رسالة لكل مواطن اتجاه اخوانه البدون..#انتحار_ستيني_بدون

#مسلم_البراك — ItcTeacher 🚹 (@teacher_itc) June 9, 2021

هذا وتصاعدت حالات الانتحار بين البدون في السنتين الأخيرتين، إذ أقدم أكثر من ثمانية أفراد من بدون على الانتحار، بينهم طفل لم يتجاوز عمره 11 عاماً، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية التي يعانونها، في ظل تضييق السلطات الرسمية عليهم ورفضها الاعتراف بهم.

من هم بدون الكويت؟

ويعيش أكثر من 100 ألف من بدون حاليا في الكويت، وقد أطلقت عليهم هذه التسمية منذ سنوات لكونهم لا يحملون أي وثائق تثبت انتمائهم للكويت.

وتعود أصول هؤلاء في الغالب إلى قبائل بدوية عريقة من مناطق رعي صحراوية تمتد من السعودية جنوبي وشرقي الكويت والعراق إلى الشمال.

بل ويعود بعضهم إلى بادية سوريا والأردن من قبائل عربية كبيرة مثل شمر وعنزة.

ويطالب هؤلاء بالحصول على الجنسية الكويتية، لكن الحكومة تعتبرهم مقيمين بصفة غير شرعية.

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