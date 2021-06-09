“شاهد” الفرنسي غريزمان يسجل هدفًا عالميًا بركلة المقص الشهيرة

أحرز المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في منتخب بلاده ونجم فريق برشلونة الإسباني، الهدف المذهل خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده أمام منافسه الضيف منتخب بلغاريا، قبيل انطلاق منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

غريزمان والهدف الرائع

وتألق غريزمان في تسجيل أولى أهداف اللقاء في شباك منتخب بلغاريا في الدقيقة ال29، بركلة المقصية العالمية، بعد تسجيل زميله مبابي التي اصطدم في دفاع في فريق الخصم لترتد باتجاه الفرنسي غريزمان الذي استغلها بطريقة استعراضية جميلة عانقت شباك المرمى.

هدفي البديل أوليفييه

ونجح بديل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي تعرض للإصابة في الفخذ، ليخرج على إثرها من أرضية قبيل نهاية منتصف الشوط الأول بعد طلبه الاستبدال “أولفييه جيرو” هدفين آخرين في اللقاء، في الدقيقتين ال83 وال90، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الديوك الفرنسي بثلاثية نظيفية دون رد.

تفاصيل إصابة بنزيما

وقال المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديشامب في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء الودي مع منتخب بلغاريا الأخير قبيل انطلاق اليورو 2020،” لقد تعرض كريم بنزيما لكدمة، لكنها ليست خطيرة”.

وأضاف ، قائلاً: “شعر بألم عضلي شديد، ولم يكن هناك أي سبب للمغامرة به، ولذلك قمت باستبداله مبكراً حتى لا تتفاقم إصابته”.

🚨 وفقاً للطاقم الطبي للمُنتخب الفرنسي بأن الضربة التي تلقاها كريم بنزيما ليست خطيرة وسوف يتم إجراء المزيد من الفحوصات الطبية. pic.twitter.com/FfErwujKTE — Insider Real (@RMCFarab) June 8, 2021

وأردف المدرب ديشامب: “الإصابة ليست خطيرة، هناك إصابات أخرى أقوى في الكاحل أو الركبة، وعموماً، لدينا فريق طبي على أعلى مستوى، نعرف تماماً ما يجب أن نقوم به”.

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بينما تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير للمهاجم الفرنسي وهو يشعر للألم أثناء تلقيه العلاج على دكة البدلاء، مما أثار ذلك قلق الجمهور حول مصير اللاعب ومشاركته في بطولة يورو2020 المقبلة.

بطولة اليورو والمنافسة القوية

وسيواجه المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، منافسات قوية بجانب حامل اللقب البرتغال وألمانيا والمجر.

امير فرنسا 🇫🇷 اقترب من تحطيم ارقام الاسطوره بلاتيني 🇫🇷!

بلاتيني 41 هدف

غريزمان 37 هدف

اما في اليورو :

هدافين اليورو التاريخيين بلاتيني وكريستيانو رونالدو ب 9 اهداف

غريزمان 6 اهداف

تبقى له 4 اهداف ورسمياً يصبح هداف اليورو التاريخي ! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ahvihzUjVG — Jk.b5 🇫🇷 (@jkxxb7) June 8, 2021

ويستهل منتخب فرنسا “الديوك” وصيف النسخة الماضية خلف المتوج البرتغال، مشواره في نهائيات بطولة كاس الأمم الأفريقية “اليورو2020” لكرة القدم.

وسيبدأ المواجهة بمباراة قوية أمام المنتخب الألماني “المكاكين” في ال 15 من شهر الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم منتخب البرتغال وهنغاريا.

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