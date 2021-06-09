سفير الإمارات في تل أبيب محمد آل خاجة يحث عائلات إسرائيلية على رفع دعوى قضائية ضد قطر

نقلت تقارير إخبارية إماراتية عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن سفارة الإمارات لدى إسرائيل تولت عمليات تنسيق ممنهجة مع عائلات قتلى إسرائيليين جراء قصف المقاومة لرفع دعوى قضائية ضد قطر بحجة دعم بنوك وجمعيات قطرية لسكان قطاع غزة.

وفي هذا السياق نقل موقع (إمارات ليكس) أن سفارة الإمارات بتل أبيب تكفلت بتجهيز الملفات القانونية ودفع التكاليف المالية للمضي قدما في رفع الدعوى.

محمد آل خاجة يلتقي عائلات قتلى إسرائيليين

ذات المصادر أوضحت أن سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة، اجتمع مع عائلات القتلى الإسرائيليين وحثهم رفع الدعوى ضد قطر وتعهد بتقديم كل ما يلزم من دعم مالي وقانوني لهم.

وكان “آل خاجة” حرض قبل أيام خلال اجتماعه مع حاخام يهودي على قناة الجزيرة الفضائية من قطر وزعم أنها تشوه صورة إسرائيل في المنطقة.

وفي التفاصيل فقد رفعت منظمات إسرائيلية الدعوى ضد بنوك وجمعيات قطرية، بحجة دعمها لسكان قطاع غزة بما في ذلك خلال حرب إسرائيل الأخيرة على قطاع غزة.

من جانبها ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن منظمة “شورات دين” اليمينية قدمت دعوى تعويضات مالية للمحكمة المركزية في القدس المحتلة بقيمة مليار و200 مليون شيقل باسم 24 عائلة قُتل أبناؤها في عمليات القصف التي شنتها المقاومة الفلسطينية.

هذا وذكرت الصحيفة أن العائلات تضم 130 مدعيًا.

وتم رفع الدعوى ضد جمعيات زكاة وبنوك قطرية بتهمة تحويل أموال إلى قطاع غزة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك خلال الحرب الأخيرة.

ورُفعت الدعوى القضائية باسم عائلات العديد من القتلى ومن بينها عائلة المستوطنة أوري أنسباخر التي قتلت في أحراش القدس عام 2019.

وكذلك الحاخام نخاميا لفي الذي قتل في البلدة القديمة من القدس عام 2015، والحاخام “شاي اوخيون” الذي قتل قرب بيتاح تكفا بعملية طعن.

ووفقاً لكتاب الدعوى؛ حُوّلت الأموال من حساب جمعية الزكاة المحلية إلى جمعيات في قطاع غزة أو شخصيات من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

جمعيات إسرائيلية تقدم إثباتات حول تورط قطر!

وقدمت منظمة “شورات دين” ما قالت إنها إثباتات على حوالات بنكية من الخليج إلى جمعيات تمتلكها حماس في قطاع غزة أو ناشطين في الحركة، بالإضافة لاعترافات من أسرى فلسطينيين بأن الأموال حولت لصالح نشاطاتهم.

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في حين، قالت الصحيفة إن الدعوى موجهة في الأساس إلى 10 منظمات ومن بينها بنوك وصناديق زكاة من قطر ومن السلطة الفلسطينية والتي تمتلك قطر بعضها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال كانت تحول عبر أفرع الجمعية في رام الله مباشرة إلى قطاع غزة.

ويشار إلى أن السفير الإماراتي بإسرائيل محمد آل خاجة، زار قبل أيام الزعيم الروحي لحركة (شاس) الدينية المتطرفة الحاخام شالوم كوهين في منزله بالقدس.

وخلال الزيارة التي فجرت موجة غضب عربي واسعة هاجم السفير الإماراتي قناة الجزيرة واتهمها بـ”تأجيج الجنون” في المنطقة، كما هاجم جماعة الإخوان المسلمين.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصورة للسفير الإماراتي يقول فيها لرئيس مجلس حكماء التوراة وزعيم شاس “حينما وصلت إلى هنا، كنت مصدوما لروية الناس.. أناس دافئون بقلوب طيبة.. لم أتوقع أن أرى مسجدا في قلب تل أبيب”.

وأضاف “للأسف قنوات تلفزيونية مثل الجزيرة أو الإخوان المسلمين، يحاولون أن يُظهروا للناس أشياء أخرى فى منطقتنا”.

زار اليوم سفير الإمارات لدى اسرائيل @AmbAlKhaja

رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الاكبر شالوم كوهين في منزله في اورشليم حيث تلقى منه بركة الكهنة ودار الحديث عن الإتفاقات الإبراهيمية كما تبادلا الهدايا الرمزية ودعا السفير الحاخام لافتتاحية معبد الديانات الإبراهيمية ال3 بابو ظبي pic.twitter.com/O05FCv51vx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 30, 2021

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية (رسمية) أن “آل خاجة” وكوهين ناقشا “الأوضاع المتفجرة في المسجد الأقصى”.

وأضافت القناة أنهما ناقشا أيضا أوضاع اليهود المقيمين في دول الخليج، وانطباع السفير الإماراتي عن إسرائيل.

ودعا “آل خاجة” كوهين إلى زيارة دولة الإمارات لحضور مراسم افتتاح معبد “الديانات الإبراهيمية الثلاث” في أبو ظبي، فيما قدم كوهين لآل خاجة هدية و”حياة بمباركة الكهنة”، بحسب القناة.

كما نشرت الخارجية الإسرائيلية على حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لها صورا تظهر السفير الإماراتي وهو يزور منزل كوهين في القدس المحتلة.

يذكر أن السفير الإماراتي قدم أوراق اعتماده لرئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في الأول من مارس الماضي، ليكون أول سفير لبلاده لدى إسرائيل بعد أكثر من 6 أشهر على تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وأثارت زيارة سفير الإمارات لدى تل أبيب للحاخام شالوم كوهين، موجة استنكار وغضب واسعين على منصات التواصل الاجتماعي.

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