5 ملايين جرعة ستصل سلطنة عمان .. هل يُشترط التطعيم لدخول المؤسسات التعليمية والحكومية!؟

سيصل ما يقرب من 5 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى سلطنة عمان بحلول أكتوبر 2021.

وقال مسؤول من وزارة الصحة العمانية إن أخذ اللقاحات قد يصبح معيارًا لدخول المؤسسات التعليمية والحكومية في المستقبل.

وقال بدر الرواحي، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة: “وفقًا للاتفاقيات الحالية، ستصل أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاحات Covid-19 إلى عمان حتى أكتوبر 2021”.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون عمان: سننتهي من تحصين 30 في المائة من سكان عمان قبل نهاية يوليو 2021 ، مع الاستمرار في توفير اللقاحات بالوتيرة الحالية وهي 1.25 مليون جرعة شهرية و 250 ألف جرعة أسبوعياً .

وأشار الرواحي: “نحن نواجه تحدي عزوف بعض الناس عن أخذ التطعيمات نتيجة لمعلومات كاذبة ، حيث بلغ معدل التطعيم 40 في المائة فقط في محافظة ظفار ، بينما وصل إلى 100 في المائة في محافظات مسقط ، الداخلية والظاهرة “.

وقال الدكتور زيد بن الهنائي استشاري الأمراض المعدية في مستشفى جامعة السلطان قابوس: “اللقاحات أقوى سلاح ضد كوفيد -19 ، وتلقيح 15-20٪ من سكان السلطنة شهرياً قد يحقق مناعة مجتمعية سريعة”.

سلطنة عمان تحظر دخول مسافرين

أعلنت سلطنة عمان حظر دخول المسافرين من تايلاند وماليزيا وفيتنام اعتبارًا من السبت الموافق 5 حزيران/يونيو/2021، وحتى إشعارٍ آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، أنه لن يسمح بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام، وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أي من الدول المحظورة خلال فترة 14 يوما قبل موعد السفر.

وحثّت اللجنة العليا، المواطنين، على عدم زيارة هذه الدول خلال هذه الفترة.بحسب (omanobserver)

وأكدت اللجنة العليا أن هذه القرارات تهدف بالدرجة الأولى إلى التخفيف من أثر هذا الوباء على القطاع الخاص وتحفيز نموه بما لا يتعارض مع الالتزام بضوابط حماية المجتمع المحلي من الوباء.

كما قررت اللجنة تمديد تعليق دخول المسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية، السودان، البرازيل، نيجيريا، تنزانيا، سيراليون، جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، المملكة المتحدة، جمهورية الهند، جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنغلاديش وجمهورية الفلبين.

بدء تحصين الفئات المستهدفة الجديدة في سلطنة عمان

وتبدأ وزارة الصحة في سلطنة عمان المرحلة الأولى من التطعيم الشامل اعتبارًا من الأحد، والتي ستغطي الفئات المستهدفة الجديدة.

وشملت الفئات المستهدفة الجديدة حجاج بيت الله الحرام، وجميع مواطني محافظة مسندم، وجميع الأشخاص فوق سن 45 عامًا، والعاملين الصحيين (بما في ذلك المستشفيات والعيادات الخاصة)، وجميع موظفي الحكومة، وشرطة عمان السلطانية، وقوات السلطان المسلحة وطلاب الدبلوم العالي والمشرفون عليهم والعاملون في النفط والغاز والمطارات.