ممثل حماس في اليمن معاذ ابو شمالة
ممثل حماس في اليمن معاذ ابو شمالة
الهدهد

مفكرون وكتاب عرب يطالبون حماس بالاعتذار للشعب اليمني وضبط ايقاعها السياسي

كتب وطن
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انتقد مفكرون وكتاب عرب ظهور ممثل حركة حماس في صنعاء معاذ أبو شمالة، خلال لقاء مع رئيس اللجنة الثورية التابعة للحوثيين محمد علي الحوثي، مقدماً له هدية تقدير على مواقفه تجاه الحركة.

واعتبر هؤلاء، أن الخطوة الذي قام بها أبو شمالة لم تكن موفقة، الأمر الذي عرضهم لموجة انتقادات غير مسبوقة على المستوى العربي.

عبدالله النفيسي: ضبط إيقاع السياسة

وفي هذا السياق، قال المفكر الكويتي، عبد الله النفيسي، إنه في ظل التخلي الرسمي عن حركة المقاومة الفلسطينية فإنه قد يفهم علاقة الأخير بإيران.

واستدرك النفيسي بالقول، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لكن أن يقوم مندوب حماس في اليمن بزيارة الحوثي ويمنحه درع الحركةً ( تقديراً لموقفه من القضية) فهذا كثير وغير مُبرِّر حتى سياسياً”.

وأضاف النفيسي: “حماس خاصة في هذه الظروف بحاجة ماسة لضبط إيقاعها السياسي”.

تغريدة النفيسي، دفعت المحامي الدولي محمود رفعت للتعليق عليها، قائلاً: “عزيزي بعيدا عن أن الحوثيين أبناء اليمن الذي وضح أن هدمه تم وكالة عن إسرائيل وبعيدا عن حقيقة يُفترض لأي مبتدئ علوم سياسية رؤيتها وأنهم تصدوا بأجسادهم لمخطط بلير بحرق العرب والذي يسخر به مال النفط، فبراجماتيا علينا أن ننبه النظام العربي لخطيئة تفريطه بأرض ودم ومقدسات شعوبه لإسرائيل”.

اعتذار لأهل اليمن

وفي هذا السياق، قال المفكر حذيفة عبد الله عزام، نجل القيادي الإسلامي عبدالله عزام، في سلسلة تغريدات: “إخواننا في حركة حماس مدينون لأهل اليمن باعتذار رسمي وعلى قيادة الحركة أن تبادر وتعتذر للشعب اليمني عن تصرف مندوب الحركة في صنعاء وهو أقل ما يمكن تقديمه لجبر ما انكسر”.

وأضاف عزام: “أحب الحق وأحب حماس وأعذرها في كثير من تصرفاتها التي ألجأها إليها ظلم ذوي القربى لكن الحق أحب إلي وأحق أن يتبع”.

وتابع: ” تغريدتي السابقة كلمة حق أدين الله بها ولم أكتبها للمصطادين في الماء العكر الذين يجردون الناس من حسنات كجبال تهامة ويشطبونها لأجل بضع سيئات أو أخطاء وقعت هنا أو هناك”.

تحالف مع إيران

الكاتب السياسي خليل المقداد، نشر مقطع فيديو للقاء تلفزيوني لممثل حماس في صنعاء معاذ أبو شمالة، والذي تحدث فيه عن اللقاء مع القيادي الحوثي ورسالة حماس من هذا اللقاء.

وقال المقداد، وفق ما رصدت “وطن”: “معاذ أبو شمالة ممثل حركة حماس في صنعاء، يتحدث عن العلاقات بين الحركتين ولقائه بزميله حوثي اليمن وتقديم درع حماس وشكرها لهم والدعاء أن يكونوا شركاء”.

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وأضاف: “السؤال هل تحالفهم مع إيران وأدواتها تحالف مضطر أم أنه فعلا تحالف عقدي وعضوي؟”.

تفاعل بمواقع التواصل

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الانتقادات الموجهة لحركة حماس، وانقسموا بين مؤيد ومعارض لتلك الانتقادات.

لقاء حماس بالحوثي

والأحد، التقى عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، في صنعاء ممثل حركة “حماس” باليمن معاذ أبو شمالة، وبحث معه آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية.

وقال الحوثي خلال اللقاء إن “الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي هو في الخندق الأول للدفاع عن الأمة واجب وشرف”، وجاء “استجابة لدعوة قائد الثورة عبد الملك الحوثي”.

وأشار الحوثي إلى اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة.

وعبّر عن “اعتزاز الشعب اليمني بنضال أبناء الشعب الفلسطيني ونظرته إلى الفصائل الفلسطينية من منظور واحد”.

وحمّل عضو المجلس السياسي الأعلى، ممثّل حركة “حماس”، نقل تحياته لرئيس الحركة إسماعيل هنيّة.

الحوثي ينتقد السعودية والإمارات

وكان الحوثي قال، في وقت سابق، إن “السعودية والإمارات باعتا القضية الفلسطينية من أجل صفقة القرن”، مشيراً إلى أنهم “في اليمن حاضرون لدعم الفلسطينيين مالياً وقد تم تأليف لجنة لتحقيق ذلك”، مؤكداً أن القدس أقرب من صنعاء.

بدوره، قال أبو شمالة: “نثمّن المبادرات التي أطلقها قائد الثورة، وتفاعل الشعب اليمني لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية”.

كما نقل أبو شمالة تحيات قيادة “حماس” للحوثي مضيفاً: “نشعر بالأخوة والراحة في اليمن، وهذا يدلّ على حب الشعب اليمني لفلسطين والمسجد الأقصى”.

ولفت إلى أن “كل المؤشرات تؤكد صوابية المقاومة كطريق صحيح لتحرير فلسطين”. وقدّم أبو شمالة درع “حماس” للحوثي، تقديراً لدوره في دعم ونصرة القضية الفلسطينية.

 

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