مفكرون وكتاب عرب يطالبون حماس بالاعتذار للشعب اليمني وضبط ايقاعها السياسي

انتقد مفكرون وكتاب عرب ظهور ممثل حركة حماس في صنعاء معاذ أبو شمالة، خلال لقاء مع رئيس اللجنة الثورية التابعة للحوثيين محمد علي الحوثي، مقدماً له هدية تقدير على مواقفه تجاه الحركة.

واعتبر هؤلاء، أن الخطوة الذي قام بها أبو شمالة لم تكن موفقة، الأمر الذي عرضهم لموجة انتقادات غير مسبوقة على المستوى العربي.

عبدالله النفيسي: ضبط إيقاع السياسة

وفي هذا السياق، قال المفكر الكويتي، عبد الله النفيسي، إنه في ظل التخلي الرسمي عن حركة المقاومة الفلسطينية فإنه قد يفهم علاقة الأخير بإيران.

واستدرك النفيسي بالقول، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لكن أن يقوم مندوب حماس في اليمن بزيارة الحوثي ويمنحه درع الحركةً ( تقديراً لموقفه من القضية) فهذا كثير وغير مُبرِّر حتى سياسياً”.

وأضاف النفيسي: “حماس خاصة في هذه الظروف بحاجة ماسة لضبط إيقاعها السياسي”.

في ظلّ التخلّي الرسمي العربي عن حركة المقاومة الفلسطينية قد نفهم علاقة الأخيرة بإيران لكن أن يقوم مندوب حماس في اليمن بزيارة الحوثي ويمنحه درع الحركةً ( تقديراً لموقفه من القضية) فهذا كثير وغير مُبرِّر حتى سياسياً . حماس – خاصة في هذه الظروف- بحاجة ماسّة لضبط إيقاعها السياسي. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) June 8, 2021

تغريدة النفيسي، دفعت المحامي الدولي محمود رفعت للتعليق عليها، قائلاً: “عزيزي بعيدا عن أن الحوثيين أبناء اليمن الذي وضح أن هدمه تم وكالة عن إسرائيل وبعيدا عن حقيقة يُفترض لأي مبتدئ علوم سياسية رؤيتها وأنهم تصدوا بأجسادهم لمخطط بلير بحرق العرب والذي يسخر به مال النفط، فبراجماتيا علينا أن ننبه النظام العربي لخطيئة تفريطه بأرض ودم ومقدسات شعوبه لإسرائيل”.

عزيزي بعيدا عن أن الحوثيين أبناء اليمن الذي وضح أن هدمه تم وكالة عن إسرائيل وبعيدا عن حقيقة يُفترض لأي مبتدئ علوم سياسية رؤيتها وأنهم تصدوا بأجسادهم لمخطط بلير بحرق العرب والذي يسخر به مال النفط، فبراجماتيا علينا أن ننبه النظام العربي لخطيئة تفريطه بأرض ودم ومقدسات شعوبه لإسرائيل — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) June 8, 2021

اعتذار لأهل اليمن

وفي هذا السياق، قال المفكر حذيفة عبد الله عزام، نجل القيادي الإسلامي عبدالله عزام، في سلسلة تغريدات: “إخواننا في حركة حماس مدينون لأهل اليمن باعتذار رسمي وعلى قيادة الحركة أن تبادر وتعتذر للشعب اليمني عن تصرف مندوب الحركة في صنعاء وهو أقل ما يمكن تقديمه لجبر ما انكسر”.

وأضاف عزام: “أحب الحق وأحب حماس وأعذرها في كثير من تصرفاتها التي ألجأها إليها ظلم ذوي القربى لكن الحق أحب إلي وأحق أن يتبع”.

إخواننا في حركة حماس مدينون لأهل اليمن باعتذار رسمي وعلى قيادة الحركة أن تبادر وتعتذر للشعب اليمني عن تصرف مندوب الحركة في صنعاء وهو أقل ما يمكن تقديمه لجبر ما انكسر أحب الحق وأحب حماس وأعذرها في كثير من تصرفاتها التي ألجأها إليها ظلم ذوي القربى لكن الحق أحب إلي وأحق أن يتبع — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) June 7, 2021

وتابع: ” تغريدتي السابقة كلمة حق أدين الله بها ولم أكتبها للمصطادين في الماء العكر الذين يجردون الناس من حسنات كجبال تهامة ويشطبونها لأجل بضع سيئات أو أخطاء وقعت هنا أو هناك”.

تغريدتي السابقة كلمة حق أدين الله بها ولم أكتبها للمصطادين في الماء العكر الذين يجردون الناس من حسنات كجبال تهامة ويشطبونها لأجل بضع سيئات أو أخطاء وقعت هنا أو هناك — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) June 7, 2021

تحالف مع إيران

الكاتب السياسي خليل المقداد، نشر مقطع فيديو للقاء تلفزيوني لممثل حماس في صنعاء معاذ أبو شمالة، والذي تحدث فيه عن اللقاء مع القيادي الحوثي ورسالة حماس من هذا اللقاء.

وقال المقداد، وفق ما رصدت “وطن”: “معاذ أبو شمالة ممثل حركة حماس في صنعاء، يتحدث عن العلاقات بين الحركتين ولقائه بزميله حوثي اليمن وتقديم درع حماس وشكرها لهم والدعاء أن يكونوا شركاء”.

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وأضاف: “السؤال هل تحالفهم مع إيران وأدواتها تحالف مضطر أم أنه فعلا تحالف عقدي وعضوي؟”.

معاذ أبو شمالة، معاذ أبو شمالة ممثل حركة حماس #غزة في #صنعاء الممثل يتحدث عن العلاقات بين الحركتبن ولقائه بزميله حوثي #اليمن وتقديم درع حماس وشكرها لهم والدعاء أن يكونوا شركاء. السؤال هل تحالفهم مع إيران وأدواتها تحالف مضطر أم أنه فعلا تحالف عقدي وعضوي؟ pic.twitter.com/zGjrWZapft — خليل المقداد (@Kalmuqdad) June 7, 2021

تفاعل بمواقع التواصل

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الانتقادات الموجهة لحركة حماس، وانقسموا بين مؤيد ومعارض لتلك الانتقادات.

يا اخوان مع تحياتي لكل الاخوة المسلمين والعرب وتحياتي لك دكتور حذيفة ولكن وضعنا نحن كفلسطينيين بلاد محتلة من قبل الصهاينة العرب واليهود وضع مختلف ونحن بحاجة الدعم من اي طرف كان لتقوية مقاومتنا ضد الاحتلال سواء شكرنا ايران او تركيا او الحوثي او قطر او الكويت او مصر — AbuWasef (@AbuWasef1) June 7, 2021

لا يوجد مكتب سياسي لحماس في صنعاء

لنفرض ان احد الحمساويين شكر ايران فهل هذا يجعلنا نتحول عن القضية الأم و نبدأ بسجال لا ينفع

المعلوم ان قد خُصص مبلغ مليار دولار لتشويه المقاومة الفلسطينية التي أرغمت انوف الصهاينة و المتصهينين العرب

فالرجاء الرجاء ان نتبه

لقد فعلوها ٢٠٠٦ لبنان — Mahmoud (@MamoudKhoder) June 8, 2021

حماس وجدت إن الأنظمة العربية متصهينة مع إسرائيل وإمريكا .

فغيرت عقيدتها فرأت إن أي دولة أو حزب أو طائفة تساعدها بمال أو السلاح تكون نصيرة له تكون معه

مهما كان إنتماه المذهبي.

وأنا فخور بحماس — Hamood (@Hamood36540091) June 8, 2021

بعد ارتكاب الحوثي مجزرة راح ضحيتها عشرون شهيدا مدنيا بينهم اطفال حتى تفحمت جثثهم ظهر مندوب حماس في صنعاء يكرم الحوثي ويمدحه ولكن ماالذي قدمه الحوثي لحماس حتى تكرمه هل هذا التكريم دعماوتشجيعا للحوثي على جرائمه في اليمن كلها واخرها جريمة مأرب

صورةللطفلةليان احد ضحايا قصف الحوثي pic.twitter.com/TJKh0zKQAn — عبدالرحمن الشوكي (@abdihalrhmmanv) June 7, 2021

انا معكم قيادة حماس أخطأت لكن انا اتحداى اي بلد مسلم او بلد عربي يمد حماس بالسلاح والجيوش لنصرت الأقصى قبل لاتلومون حماس على ماتفعل لوموا أنفسكم لوموا القمة الاسلاميه التي تستنكر فقط لا غير ماذا قدمنا نحن النصرت الأقصى وحماس فقط مشاهدة الأخبار على التلفزيون تحت المكيفات للاسف 😔 — برنس (@bobhkh2022) June 7, 2021

لقاء حماس بالحوثي

والأحد، التقى عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، في صنعاء ممثل حركة “حماس” باليمن معاذ أبو شمالة، وبحث معه آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية.

وقال الحوثي خلال اللقاء إن “الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي هو في الخندق الأول للدفاع عن الأمة واجب وشرف”، وجاء “استجابة لدعوة قائد الثورة عبد الملك الحوثي”.

أكدنا أن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي هو في الخندق الأول للدفاع عن الأمة واجب وشرف. وأعربنا عن شكرنا لحركة حماس على التكريمhttps://t.co/09qDafZynP — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 6, 2021

وأشار الحوثي إلى اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة.

وعبّر عن “اعتزاز الشعب اليمني بنضال أبناء الشعب الفلسطيني ونظرته إلى الفصائل الفلسطينية من منظور واحد”.

وحمّل عضو المجلس السياسي الأعلى، ممثّل حركة “حماس”، نقل تحياته لرئيس الحركة إسماعيل هنيّة.

الحوثي ينتقد السعودية والإمارات

وكان الحوثي قال، في وقت سابق، إن “السعودية والإمارات باعتا القضية الفلسطينية من أجل صفقة القرن”، مشيراً إلى أنهم “في اليمن حاضرون لدعم الفلسطينيين مالياً وقد تم تأليف لجنة لتحقيق ذلك”، مؤكداً أن القدس أقرب من صنعاء.

بدوره، قال أبو شمالة: “نثمّن المبادرات التي أطلقها قائد الثورة، وتفاعل الشعب اليمني لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية”.

كما نقل أبو شمالة تحيات قيادة “حماس” للحوثي مضيفاً: “نشعر بالأخوة والراحة في اليمن، وهذا يدلّ على حب الشعب اليمني لفلسطين والمسجد الأقصى”.

ولفت إلى أن “كل المؤشرات تؤكد صوابية المقاومة كطريق صحيح لتحرير فلسطين”. وقدّم أبو شمالة درع “حماس” للحوثي، تقديراً لدوره في دعم ونصرة القضية الفلسطينية.

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