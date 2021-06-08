مشاعل الشحي تنهار بسبب فيديو مُخل بالآداب:”الشباب يقولون شفنا جسمك”!

انهارت مشهورة سناب شات الإماراتية مشاعل الشحي من البكاء أمام جمهورها بسبب المقطع المُخل بالآداب المنسوب لها، مؤكدة أنها ليست من ظهر فيه.

مشاعل الشحي: لا أتخطى حدودي

وقالت مشاعل الشحي بفيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق (سناب شات)، إن لديها حدودًا من الصعب تخطيها كونها فتاة عربية إماراتية.

وشددت مشاعل الشحي على أن الفيديو المنتشر لها لا يخصها نهائيًا، بل لفتاة شبيهة لها، واتهمت أن من فعل ذلك وذكر اسمها يهدف إلى الشهرة والحصول على المشاهدات.

وأكدت الإعلامية الإماراتية أنها تحترم حرية الانتقاد للجمهور فيما تقوم بنشره عبر حساباتها، لكن المنسوب إليها لا يخصها.

(شفنا جسمك)

وتابعت: (شو الهدف من انتو تنسبون مقطع مخل بالآداب لوحدة، أنا ادري الحين زوجي بيطلع يزف فيني ويقلي ليش طلعتي تكلمتي”.

وأضافت: “تعبت ادخل سناب ادخل تيك توك انستغرام كل مكان كله يزفون ويقولون هذي ما تشرفنا يعني الواحد يتعب انا يوم اشوف قذارة الشباب عندي الي يقولون شفنا جسمك ومدري شنو قذارة لابعد الحدود).

واستطردت مشاعل الشحي: (لو كنت انا اللي بالفيديو عادي يوقفوني يأدبوني، أستاهل اذا مسوية الفيديو، بقعد أكلم فلان وعلان وأقول مو أنا خلاص لمتى؟).

ألفاظ فاضحة

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو وصف ب(الإباحي)، مدعين أن الفتاة التي ظهرت به هي مشاعل الشحي.

وبناء على ذلك، تعرضت الإعلامية الإماراتية إلى الهجوم وسط مطالب بالقبض عليها ومحاسبتها، وإغلاق حساباتها عبر السوشيال ميديا.

وقبل أيام، أثارت مشاعل الشحي موجة جدل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل بعد ظهورها بمقطع جديد رفقة زوجها أحمد خميس تلفظت فيه بألفاظ فاضحة.

مشاعل الشحي وفي المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ظهرت وهي تنزل الدرج ويتبعها أحمد خميس، وكان يداعبها بشيء في يده من الخلف.

أحمد خميس يحذف الفيديو

فتفاجأ بها تسبه بلفظ خارج على أنها تمزح حيث قالت له (قواد)، ما عرضها لهجوم عنيف من قبل النشطاء.

وقام زوجها بحذف المقطع من حساباته بمواقع التواصل، بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها والانتقادات التي طالته هو ومشاعل.

وعلّق حساب (مشاهير وخرابيط) الذي نشر المقطع عليه بالقول: (اقصى مراحل المهزلة والانحطاط ان زوجتك تتلفظ عليك بمثل هذا .. ).

مشاعل الشحي لــــ زوجها " قواد " ! pic.twitter.com/s820LtUz7T — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 30, 2021

بلاغ من صالح الجسمي

وشن حينها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي هجوماً على مشاعل الشحي وأحمد خميس وأعلن عبر تغريدة له على حسابه على تطبيق تويتر أنه قام بالتبليغ عن الثنائي لدى السلطات المحلية بسبب مقطع الفيديو.

وأوضح أنه اتخذ هذا القرار فور مشاهدته الفيديو معقباً: (بلغت عليهم ساعتها أول ما وصلني المقطع بعد ما تأكدت إنهم فعلاً قالوا هالكلام ولكن للأسف ما صار شي).

مشاعل الشحي تستعرض منزلها الفخم في دبي

وفي سياق آخر، ، نشرت مشاعل الشحي قبل أسبوعين مقطع فيديو لمنزلها الفخم الجديد في دبي، وذلك عبر قناتها الرسمية في (يوتيوب).

واستعرضت الشحي منزلها الذي يتكون من 3 طوابق، جعلت الدور الأول قاعة سينما، مشيرةً إلى أنها فكرت في ذلك، بسبب حُب زوجها لمشاهدة الأفلام.

كما خصصت غرفة كاملة لأدوات تجميلها، موضحةً أن هذه الغرفة تقضي بها أغلب وقتها، بسبب حُبها الشديد لعمل المكياج، بالإضافة إلى تخصيص غرفة لكلابها.

ويعتبر هذا الفيديو بمثابة عودتها هي وزوجها لقناتهما الرسمية في (يوتيوب)، بعد فترة انقطاع دامت عاماً كاملاً.

وكانت الشحي قد اعتمدت قصة الشعر القصير، وذلك في مفاجأة لجمهورها تزامناً مع عيد الفطر المبارك، حيث أكدت أنها فعلت ذلك رغم حبها للشعر الطويل.

وكشفت مشاعل الشحي عن أن قصة الشعر القصير واعتمادها على الظهور بلوك جديد يعود لمرضها الأخير، عندما أجرت جراحتين في ظهرها بسبب نزيف داخلي، معقبةً أنه بعد المرض بات من الصعب أن تعتني بشعرها.

ونشرت مشاعل الشحي صوراً جديدة من الـ(لوك) الذي اعتمدته وكتبت قائلةً: (أحب الشعر الطويل، لكن بعد العملية اللي سويتها في ظهري صار صعباً جداً بالنسبة لي أني أعتني فيه).

وكانت مشاعل الشحي أجرت في بداية مارس الماضي، عمليتين جراحيتين بعد تعرضها لنزيف في العمود الفقري، كاشفة عن انها لن تتمكن من المشي قريباً .

ونشرت مشاعل الشحي صورتها على سرير المستشفى، عبر خاصية (الستوري) على حسابها على (انستجرام)، وعلقت: (الحمد الله، خرجت من العملية، كنت أعاني من نزيف داخلي في العمود الفقري، وأنا في تحسن حالياً).

وتابعت: (شكراً جزيلاً لكل من سأل عني، حقاً شعرت بحنان وتقدير تجاهكم وأتمنى من الله أن يحفظكم من كل شر وسامحوني).

وظهرت مشاعل الشحي وقتها بصور أخرى على سرير المستشفى، وبجوارها زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس.

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