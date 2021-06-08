قناة إسرائيلية تبث تحقيقا بعنوان “صفقة العار” عن اتفاق تم مقابل مليارات الدولارات مع الإمارات

تحت عنوان “صفقة العار” بثت القناة الـ11 الإسرائيلية، تحقيقا عن شبهات فساد واسعة قالت إنها تخص صفقة سرية بمليارات الدولارات بين الإمارات وإسرائيل.

صفقة العار الإماراتية الإسرائيلية

ووفق التحقيق الإسرائيلي فإن الأمر يتعلق باتفاق سري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإمارات، على نقل النفط من الإمارات إلى عسقلان ومن ثم إلى أوروبا.

هذا وأكد التحقيق أن الاتفاق تم مقابل مليارات الدولارات لا يعلم أحد في أعلى هرم السياسة الإسرائيلية لمن تذهب.

ويشار إلى أنه قبل أيام كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية “كان” النقاب عن أن الإمارات وإسرائيل شرعتا بالفعل في تطبيق الاتفاق بينهما، القاضي بنقل النفط الإماراتي عبر أنبوب “إيلات – عسقلان” إلى أوروبا، في خطوة قد تسهم في تكريس بديل عن قناة السويس.

وذكرت القناة أن السفينة الإماراتية التي وصلت إلى ميناء “إيلات”، كانت في الواقع ناقلة نفط ضخمة، مشيرة إلى أنها تواصل إفراغ حمولتها.

وعرضت القناة وقتها مشهد السفينة التي تم ربطها بأنابيب تصل بمركز أنبوب “إيلات عسقلان”، مشيرة إلى أنه يتم ضخ ستة آلاف طن من النفط في الساعة في الأنبوب، الذي يربط إيلات بعسقلان.

وقد جاء بدء العمل في الأنبوب بعد أن تم إصلاحه من الأضرار الجزئية التي لحقت به بعد إصابته بأحد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، في اليوم الثاني للعدوان الأخير على القطاع.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الإمارات وإسرائيل شرعتا بالفعل في تطبيق نقل النفط الإماراتي عبر أنبوب “إيلات – عسقلان” إلى أوروبا، في خطوة قد تسهم في تكريس بديل عن قناة السويس.

صفقة العار

وأظهر التحقيق أن الكثير من المستويات الرسمية في تل أبيب تعارض نقل النفط الإماراتي، بفعل الأضرار البيئية المحتملة الناجمة عن نقل كميات كبيرة من النفط عبر إسرائيل.

ويذكر أن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي قد دعا، في تقدير نشره مؤخراً، صراحة إلى استغلال حادثة جنوح السفينة في قناة السويس وطرح بدائل للعالم عن قناة السويس، على اعتبار أنها فرصة اقتصادية كبيرة وهائلة لإسرائيل.

وبالإضافة إلى تفعيل أنبوب “إيلات عسقلان” المخصص لنقل المواد السائلة وضمنها النفط، فإنّ “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي اقترح تدشين خط سكة حديد يصل إيلات بميناء أسدود، ليكون قادراً على نقل المواد الصلبة، التي تصدّر من الخليج إلى أوروبا أو العكس.

يشار إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي في ديوان نتنياهو، آفي سمحون، قد أوضح، في مقابلة أجرتها معه مؤخراً صحيفة “معاريف”، أن إسرائيل والإمارات تعكفان على دراسة مشروعين كبيرين، يمكن أن يسهما بشكل غير مباشر في تقليص الحاجة إلى قناة السويس.

بحسب سمحون، فإن أبوظبي وتل أبيب تدرسان تحويل ميناء “إيلات” إلى ميناء مياه عميقة، بحيث يمكنه استيعاب عدد من ناقلات نفط ضخمة في آن واحد.

ضربة قوية لميناء “العقبة” الأردني

وفي حال تم تنفيذ هذا المشروع، فإنه سيشكل ضربة قوية لميناء “العقبة” الأردني، وسيكون منافساً قوياً للموانئ المصرية على قناة السويس. ولفت سمحون إلى مشروع آخر يتمثل في تدشين خط سكة حديد مباشر بين ميناء حيفا وأبوظبي، يمر في الأردن والسعودية.

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هذا ووقّعت إسرائيل والإمارات في أكتوبر الماضي اتفاقا مبدئيا يتعلق بشحن النفط الخام والمنتجات النفطية القادمة من دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، إلى الأسواق الأوروبية عبر خط أنابيب للنفط في إسرائيل يربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

وكان خط الأنابيب الذي بني في الستينيات من القرن الماضي يهدف إلى نقل النفط الخام من الدول المنتجة للنفط في الخليج إلى الأسواق الأوروبية.

وقامت إسرائيل ببناء الخط بالاشتراك مع إيران عام 1968، لكن الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 مثلت نهاية الشراكة بين البلدين.

وفي إطار تعزيز التطبيع الاقتصادي بين الطرفين، اجتمع إسرائيليون وإماراتيون، يوم الأربعاء، في فندق أرماني الفاخر داخل أطول ناطحة سحاب في العالم في دبي، لمناقشة فرص الاستثمار، بهدف تحقيق استفادة قصوى من عمق العلاقات بين البلدين بعد تسعة أشهر من الاتفاق الذي أضفى الطابع الرسمي على العلاقات بين البلدين.

وتركزت المحادثات بين الطرفين حول الصناعات القائمة على الليزر، وتطرقت إلى تعزيز السياحة وتوفير الوظائف ومشاركة التكنولوجيا وتنويع الاقتصادات ومعالجة قضايا ندرة المياه.

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