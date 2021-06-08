“شاهد” فرنسا تحقق الفوز على بلغاريا ولكنها تخسر بنزيما للإصابة

تعرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ونجم فريق ريال مدريد الإسباني خلال مباراة ودية لمنتخب بلاده أمام نظيره البلغاري إلى إصابة، خرج على إثرها من أرضية الملعب، قبيل انطلاق كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، رغم فوز منتخب الفرنسي “الديوك” بثلاثية نظيفة دون رد.

بنزيما وتفاصيل الإصابة

وقد شعر اللاعب بنزيما بألام في الفخذ والركبة، ليطلب تدخل الفريق العلاج الطبي في الملعب عند الدقيقة ال35 من زمن الشوط الأول من المباراة، ولكن الفرنسي بنزيما لم يستطع استكمال المباراة، والمطالبة باستبداله قبل دقائق من نهاية منتصف الشوط الأول.

Benzema asks to be subbed off due to an injury 😔 pic.twitter.com/CC4oLuNfoe — ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2021

وقد دخل زميله الفرنسي “أوليفه جيرو” نجم فريق تشيلسي الإنجليزي محل اللاعب، وقدم الأداء الجيد في المباراة أمام الضيف منتخب بلغاريا في اللقاء الودي قبل استعدادات انطلاق كأس اليورو الأوروبي يوم الجمعة القادمة.

اقرأ المزيد: “شاهد” لاعب هندي شهير يحطم رقم ميسي ويحتل وصافة رونالدو

مباراة منتخب فرنسا وبلغاريا

وأحرز أولى أهداف اللقاء اللاعب أنطوان غريزمان نجم فريق برشلونة الإسباني في الدقيقة ال29 من المباراة.

GRIEZMANN WENT FOR THE SPECTACULAR 👏 pic.twitter.com/JhuY0VEu2e — ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2021

بينما سجل اللاعب البديل أوليفيه جيرو هدفين في شباك منافسه في الدقيقتين ال 83 وال 90 من مجريات أحداث اللقاء بين الفريقين، لينتهي اللقاء بيتقدم فريق الديوك الفرنسي بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة القوة والسيطرة لأصحاب الأرض أمام منتخب الضيف بلغاريا طيلة أحداث المباراة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فرنسا “Stade de France” في العاصمة باريس.

مدرب المنتخب واستدعاء بنزيما

وقد استدعى مدرب منتخب فرنسا “ديديه ديشامب”، النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف المنتخب الأسبوع الماضي، بعد الغياب الطويل عن التشكيلة لمدة خمس أعوام بسبب قضية الابتزاز الجنسي ضد زميله السابق في الفريق “ماثيو فالبوينا”.

ولم يكشف التفاصيل عن طبيعة إصابته والتي من المتوقع أن يغيب عن بطولة “يورو 2020″، والتي ستنطلق في ال11 من شهر يونيو القادمة وتستمر لمدة شهر كامل.

منتخب فرنسا واليورو

ويستهل منتخب فرنسا “الديوك” وصيف النسخة الماضية خلف المتوج البرتغال، مشواره في نهائيات بطولة كاس الأمم الأفريقية “اليورو2020” لكرة القدم.

وسيبدأ المواجهة بمباراة قوية أمام المنتخب الألماني “المكاكين” في ال 15 من شهر الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم منتخب البرتغال وهنغاريا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك