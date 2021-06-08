حلق شعر فتاة أردنية في بنغازي بعد اختطافها واغتصابها وحقوقي يكشف تفاصيل صادمة! (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو عنيف يُوثق لحظة تعرض فتاة أردنية إلى حلق شعرها بشكل كامل في مدينة بنغازي بليبيا.

حلق شعر فتاة في بنغازي

وتظهر الفتاة بالفيديو الذي تابعته (وطن)، وهي تقف مستسلمة دون أي مقاومة، بينما يقوم آخر بحلق شعرها، ويظهر أثار دماء وعنف على يدها.

وانتشر الفيديو عبر السوشيال ميديا تحت عنوان (حلق شعر فتاة في بنغازي في ليبيا)، لكن صحيفة (أخبار الآن)، نفت ما يتم تداوله.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر حقوقية إن الفتاة أردنية اسمها عبير ولدت في ليبيا، وتعرضت للاختطاف والاغتصاب على يد ثلاثة رجال.

وأشارت المصادر إلى أن المغتصبون الثلاثة قاموا بإهانة الفتاة بهذه الطريقة الوحشية بحلق شعرها على الصفر.

تفاصيل جريمة الاعتداء على الفتاة الأردنية في بنغازي

وظهر رئيس منظمة ضحايا لحقوق الانسان ناصر الهواري بفيديو كشف فيه تفاصيل الجريمة الوحشية التي تعرضت لها عبير، مؤكداً أنها ليست الوحيدة.

وقال ناصر الهواري: (الفتاة تدعى عبير أحمد عمر خليل، تم اختطافها من قبل علي الفرجاني أحد الأذرع العسكرية في بنغازي، ومعه ثلاثة أشخاص آخرون وهم منعم البخ وشاب اسمه منذر، ومنعم الفيتوري الملقب بمنعم الحش).

وأضاف الهواري: (هؤلاء الثلاثة الأذرع اليمنى لعلي الفرجاني، وتم اختطاف الفتاة وتناوبوا على اغتصابها لمدة يومين، منذ الخميس الماضي، وانتهى الأمر السبت الماضي بحلاقة شعرها وإهانتها).

وأشار الهواري إلى أن المتهمون الثلاثة قاموا برمي الفتاة في أحد الشوارع، مؤكداً أنها بأمان الآن وبعيدة عنهم، وأضاف: (ما يتردد حول وجود علاقة سابقة بينها وبين علي كاذب، وحتى إن كان صحيحاً فهذه الأمور اختصاص القضاء والنيابة العامة).

عبير ليست الوحيدة

واستطرد: (لم يكتف علي باغتصاب الفتاة وإذلالها، بل بدأ يهدد بالفيديو فتيات أخريات وأن من لا تخضع له، سيكون مصيرها مثل مصير عبير).

وأكد الحقوقي ناصر الهواري أن لديه أكثر من خمس قضايا مُشابهة يقف علي الفرجاني خلفها، لكن السيدات يرفضن الإفصاح خوفاً على حياتهن.

وتابع: (كثرت الشكاوي ضد علي الفرجاني وهذه الواقعة أمامكم أكبر دليل، وأخاطب أنا النائب العام في بنغازي، أو المحامي العام المدعي العام العسكري، باعتبار أن هذا الشاب عسكري، وهؤلاء الشباب عسكريون، بأن يستدعوهم ويبدأو التحقيق معهم).

كما طالب الهواري السلطات الأمنية بالبحث عن الفتاة، مشيراً إلى أنها لا تزال في بنغازي، للتحقيق معها وحمايتها، معقباً: (ربما يتشجع فتيات أخريات تعرضن لنفس الجريمة على الحديث والتواصل مع النيابة العامة، وماحدث جريمة جنائية بحق فتاة تم اختطافها واغتصابها وإهانتها كما رأيتم).

السفارة الأردنية تتفاعل

وعاد الهواري للتأكيد أن اهتمامه بالواقعة من منطلق إنساني فقط، ولا يعنيه أطراف أخرى، مضيفاً: (الموضوع وجد تفاعلاً كبيراً من السفارة الأردنية والأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، وجهات دولية عديدة).

وتابع: (تحول الأمر إلى قضية رأي عام بسبب ما تعرضت له الفتاة من وحشية، وحسب معلوماتنا كمنظمة ضحايا، فإن هذه الجريمة قام بها علي الفرجاني ومجموعته، وهذا كلام مؤكد وبالأدلة).

وأبدى الهواري استعداده للتعاون مع جهات التحقيق وإطلاعهم على الأدلة، مطالباً بتوفير الحماية والأمن للأخريات حتى يخرجن عن صمتهن.

وسرد الهواري أسماء عدة فتيات تم تعذيبهن وحبسهن في بنغازي، مؤكداً أن الأمرحدث بكثرة في المدينة، دون أن يكون هناك أي قبيلة أو جهة تستطيع حماية النساء ممن يمارس قهر النساء واستغلالهن واستخدام العنف في حقهن.

إلى هذا، لا يوجد حتى اللحظة أي تصريح رسمي من الأردن أو ليبيا حول هذه الحادثة، ولم يتم الإعلان عن فتح تحقيق.

غضب واسع

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً وسط الناشطون الذين كشفوا المزيد من التفاصيل، فكتب مغرد: (إهانة فتاة وتحليق شعرها بمدينة بنغازي . الأنباء الأولية تفيد بأن الفتاة اسمها عبير أردنية الجنسية أمها برعصية مواليد ليبيا وتسكن في البيضاء وكانت في زيارة لخوالها ببنغازي. الشخص الذي اختطفها و يقوم بتحليقها وإهانتها في المقطع، يدعي علي الفرجاني قائد عسكري مقرب من صدام حفتر.).

إهانة فتاة وتحليق شعرها بمدينة بنغازي .

الأنباء الأولية تفيد بأن الفتاة اسمها عبير أردنية الجنسية أمها برعصية مواليد ليبيا وتسكن في البيضاء وكانت في زيارة لخوالها ببنغازي.

الشخص الذي اختطفها و يقوم بتحليقها وإهانتها في المقطع، يدعي علي الفرجاني قائد عسكري مقرب من صدام حفتر. pic.twitter.com/Psi0iEfnNW — libyan.man (@msysmatk) June 6, 2021

وقالت الإعلامية سعدة الهمالي: (مجرد جريمة ! فتاة من مدينة البيضاء وصلت بنغازي في زيارة ، ولسبب غير معروف كعادة المجرمين اختطفها مجرم يدعى علي الفرجاني مقرب من صدام حفتر ونشر فيديو وهم يحلقون شعرها !؟ والله مش قادرة حتى نعلق ، ابشع من انها تصنف جريمة واكثر حقارة وقلة نخوة من أي وصف موجود في اللغة العربية).

مجرد #جريمة ! فتاة من مدينة #البيضاء وصلت #بنغازي في زيارة ، ولسبب غير معروف كعادة المجرمين اختطفها #مجرم يدعى علي الفرجاني مقرب من صدام #حفتر ونشر فيديو وهم يحلقون شعرها !؟

والله مش قادرة حتى نعلق ، ابشع من انها تصنف جريمة واكثر حقارة وقلة نخوة من أي وصف موجود في اللغة العربية pic.twitter.com/0w3zGnjL1j — سعدة الهمالي (@sada_mohmmad) June 6, 2021

وعلق آخر: (خطف فتاة في بنغازي واهانتها وحلق رأسها على البث المباشر من قبل مليشيا 106 لاحول ولاقوة الا بالله ، وين النسويات . صار برقة امن وامان؟).

خطف فتاة في بنغازي واهانتها وحلق رأسها على البث المباشر من قبل مليشيا 106 لاحول ولاقوة الا بالله …. وين النسويات . صار برقة امن وامان ؟؟؟ pic.twitter.com/9ZIHCJyDbE — Riad alnakoua (@alnakoua_riad) June 6, 2021

اغتيال حنان البرعصي

وسبق أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واسعة عقب اغتيال الناشطة الليبية والمحامية حنان البرعصي (46 عاماً)، بعد لحظات من بث مباشر انتقدت فيه نجل حفتر صدام وميليشياته.

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وقُتلت (البرعصي) أثناء قيادتها في سيارتها وسط بنغازي، على ما أفاد حينها مصدر أمني شرق ليبيا، في جريمة أثارت ردود فعل منددة.

وجاءت هذه الحادثة بعد أن عرضت البرعصي قصصا لنساء تعرضن للاعتداء والاختطاف والاغتصاب من شخصيات تنتمي لمليشيات في شرق ليبيا خلال الفترة الأخيرة، وطالبت، خليفة حفتر، بمحاسبة المتورطين في هذه الحوادث ومنهم نجله صدام.

واتهمت حنان البرعصي جهاز الشرطة في شرق ليبيا بالتقصير والتعدي على المواطنين، إلا أنها كانت غالبا ما تمتدح الجيش الذي يقوده خليفة حفتر.

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام، معمر القذافي، في العام 2011. كما تشهد نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ومقرها طرابلس، وسلطة في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.

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