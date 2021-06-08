توك توك على بوابة جهاز مدينة الشروق
توك توك على بوابة جهاز مدينة الشروق
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تعليق “توك توك” مخالف أمام مقر جهاز رقابي في مصر ليكون “عبرة” يثير سخرية واسعة (شاهد)

كتب وطن
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أثارت صورة متداولة لـ”توك توك” ـ وسيلة مواصلات مستخدمة في مصر ـ تم تعليقه أمام مبنى جهاز رقابي في مصر، حتى يكون “عبرة” لمخالفته اللوائح سخرية واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد أعلن جهاز مدينة الشروق، ممثلا فى إدارة الأمن بالجهاز، وبمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، عن تمكنه من التحفظ على مركبة (توك توك) في أثناء تسلله للمدينة.

توك توك على باب جهاز مدينة الشروق الرقابي

وعلق جهاز مدينة الشروق “التوكتوك” بعد مصادرته باللودر أمام باب الجهاز ليكون عبرة لغيره من سائقي التوكتوك الذين يتحدون قرار الجهاز بمنع دخول مركبات “التوكتوك إلى المدينة”، بحسب بيان للجهاز.

هذا وأثار هذا المشهد سخرية واسعة بين النشطاء، الذين رأوا أن الأمر مبالغ فيه وكان يمكن للمسؤول أن يتخذ إجراءاته القانونية ضد المركبة المخالفة دون هذا (الشو والاستعراض) حسب وصفهم.

من جانبه قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس مدينة الشروق، فى تصريحات لوسائل إعلام، إنه لن يسمح بدخول تلك المركبات لشوارع الشروق.

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وأوضح: “تم التحفظ على المركبة وإيداعها بمقر الجهاز تمهيدًا للمصادرة النهائية، وجارٍ استكمال الاجراءات القانونية ضد صاحبه”.

ووجه رئيس جهاز الشروق، في تصريحاته تحذيرا لأصحاب مركبات “التوك توك” من المرور داخل المدينة.

مؤكدا أنه لن يتم التهاون نهائيا فى حالة الرصد مع مصادرته، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائقيها أو مالكيها، حفاظا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

جدير بالذكر أن جهاز مدينة الشروق أصدر قرارا بمنع دخول مركبات “التوك توك”؛ حفاظًا على الوجهة الحضارية للمدينة لتكون مدينة الشروق مدينة خالية من مركبات “التوكتوك”.

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