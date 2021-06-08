تعليق “توك توك” مخالف أمام مقر جهاز رقابي في مصر ليكون “عبرة” يثير سخرية واسعة (شاهد)

أثارت صورة متداولة لـ”توك توك” ـ وسيلة مواصلات مستخدمة في مصر ـ تم تعليقه أمام مبنى جهاز رقابي في مصر، حتى يكون “عبرة” لمخالفته اللوائح سخرية واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد أعلن جهاز مدينة الشروق، ممثلا فى إدارة الأمن بالجهاز، وبمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، عن تمكنه من التحفظ على مركبة (توك توك) في أثناء تسلله للمدينة.

"دا اللي هيحصل مع أي توكتوك يقرب من المدينة".. جهاز مدينة #الشروق يعلق "توكتوك" على أبواب مبنى الجهاز ليكون عبرة لغيره pic.twitter.com/2iM1gdGf9q — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 8, 2021

توك توك على باب جهاز مدينة الشروق الرقابي

وعلق جهاز مدينة الشروق “التوكتوك” بعد مصادرته باللودر أمام باب الجهاز ليكون عبرة لغيره من سائقي التوكتوك الذين يتحدون قرار الجهاز بمنع دخول مركبات “التوكتوك إلى المدينة”، بحسب بيان للجهاز.

الابطال الهمام دول

علقوا توكتوك علي باب مدينه الشروق ليكون عبره

لاي توكتوك تسول له نفسه الاقتراب

ومعلقينه علي مبني جهاز مدينه الشروق

تحيا ماسر pic.twitter.com/IZy2zCoQb1 — 🌷🌱FUaaDA🌱🌷 (@aldahashna) June 8, 2021

هذا وأثار هذا المشهد سخرية واسعة بين النشطاء، الذين رأوا أن الأمر مبالغ فيه وكان يمكن للمسؤول أن يتخذ إجراءاته القانونية ضد المركبة المخالفة دون هذا (الشو والاستعراض) حسب وصفهم.

علشان يكون عبره لأي توكتوك هيقرب من مدينة الشروق .. جهاز مدينة الشروق علق توكتوك على مدخل مبنى الجهاز 😂😂😂 pic.twitter.com/8fiPeAjgbK — Sharmooferツ (@sherif_wahballa) June 8, 2021

جهاز مدينة الشروق علق توكتوك لدخوله المدينة و علقه على البوابه علشان يكون عبرة لباقي التكاتك

😂 pic.twitter.com/1hg8mLH7Pg — Philemon (@phil0oo) June 8, 2021

من جانبه قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس مدينة الشروق، فى تصريحات لوسائل إعلام، إنه لن يسمح بدخول تلك المركبات لشوارع الشروق.

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وأوضح: “تم التحفظ على المركبة وإيداعها بمقر الجهاز تمهيدًا للمصادرة النهائية، وجارٍ استكمال الاجراءات القانونية ضد صاحبه”.

ووجه رئيس جهاز الشروق، في تصريحاته تحذيرا لأصحاب مركبات “التوك توك” من المرور داخل المدينة.

مؤكدا أنه لن يتم التهاون نهائيا فى حالة الرصد مع مصادرته، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائقيها أو مالكيها، حفاظا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

جدير بالذكر أن جهاز مدينة الشروق أصدر قرارا بمنع دخول مركبات “التوك توك”؛ حفاظًا على الوجهة الحضارية للمدينة لتكون مدينة الشروق مدينة خالية من مركبات “التوكتوك”.

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