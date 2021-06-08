الحسابات الفلكية تحدد موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، السعودي عبدالله المسند، أنه وفقاً للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة سيكون 30 يوما

شهر ذو القعدة 30 يوماً

وأوضح المسند في حسابه الرسمي عبر تطبيق (تويتر) أن موعد الاقتران سيكون عند الساعة 04:16 من فجر يوم السبت الموافق 10 يوليو/تموز المقبل، وسيمكث هلال ذي الحجة فوق أفق مكة المكرمة نحو 35 دقيقة، وذلك مساء السبت.

وبناء على ذلك، أشار المسند إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق يوم الأحد 11 يوليو/تموز ، بينما سيكون يوم الوقوف بعرفة الإثنين الموافق 19 يوليو/تموز ، والعيد يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو/تموز ، بحسب تقويم أم القرى.

ونوه المسند إلى أن الحياة التي أصبحت أكثر تعقيداً في ترتيبات السفر والحجوزات للحج ومواعيد المناسبات والاجتماعات، جعلت الكثير من الناس يتطلعون إلى معرفة يوم الوقوف في عرفة، ويوم عيد الأضحى.

حسابات فلكية تؤكد

هذا ويعتبر عيد الأضحى من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، خاصة وأنه يأتي مع أدء شعيرة الحج.

ويأتي عيد الأضحى كل عام في يوم 10 ذو الحجة (الشهر الـ12 والأخير في السنة القمرية)، أي مباشرة بعد يوم وقفة عرفة في 9 ذو الحجة، ويمتد لأربع أيام (حتى 13 ذو الحجة)، حيث ينهي الحجيج مناسكهم التي تكون أهمها يوم عرفة الذي يصعد فيه الحجاج المسلمون إلى جبل عرفة لتأدية أهم مناسك الحج.

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وسبق أن ذكرت حسابات فلكية أن رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم السبت الموافق 10 يوليو/تموز، وعليه فسيكون يوم الأحد 11 يوليو/تموز 2021 غرة شهر ذي الحجة.

وسيكون يوم الاثنين 19 يوليو/تموز هو يوم الوقوف بعرفة، والثلاثاء 20 يوليو/تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.

آلية موسم الحج

وفي هذا السياق، قال وزير التجارة السعودي، وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، إن سبب تأخر إعلان الكيفية التي سيكون عليها موسم الحج القادم يعود إلى عدة عوامل.

وذكر الوزير أول أمس الأحد، في المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي، أن تلك العوامل هي التحور المستمر لفيروس كورونا، وعدم وضوح ضرر انتشاره، بالإضافة إلى نقص اللقاحات لدى كثير من الدول.

وأشار القصبي إلى أن وزيري الصحة والحج سيوضحان في الأيام القريبة القادمة آلية الحج للموسم القادم.

وأكد الوزير أن بلاده حريصة على ألا تكون مشاعر الحج بؤرة لانتشار الفيروس سواء داخل السعودية أو في دول العالم الإسلامي خاصة أن العالم يواجه محدودية في إنتاج اللقاح، وكذلك يوجد تردد لدى بعض الناس للحصول على اللقاح بحسب تعبيره.

وكشف القصبي أن نسبة تلقي لقاحات كورونا في السعودية 40% حالياً.

وقال القصبي إنه (لا إجبار على أخذ لقاح كورونا، ولكن يجب أخذه عند رغبة الشخص في ارتياد الأماكن العامة والدوائر الحكومية والخاصة وأماكن التسوق وغيرها، فصحة الإنسان أولا، والمملكة اتخذت في سبيل تحقيق ذلك إجراءات احترازية صارمة).

وسبق أن صرح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية، المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد مؤخراً، أن السعودية تحرص على تمكين جميع المسلمين حول العالم من أداء مناسك الحج وتضع سلامة الحجيج أولاً.

وأشار سعيد في تصريحات صحفية إلى أنه لم تصدر حتى الآن أي تعليمات رسمية بشأن إقامة مناسك الحج لهذا العام 1442هـ.

10 ألاف حاج فقط العام الماضي

وكانت شعائر موسم الحج العام الماضي قد انطلقت وسط إجراءات صحية مشددة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا بين الحجيج.

وسمحت السلطات السعودية حينها لـ 10 آلاف شخص فقط بأداء المناسك هذا العام ما قد عمّق الركود الاقتصادي في المملكة.

وتوجّب إخضاع الحجاج لفحص فيروس كورونا المستجد قبل وصولهم إلى مكة، وتعين عليهم أيضا الحجر الصحي بعد الحج.

وقالت وزارة الحج والعمرة في حينها إنها أقامت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وجهّزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج الذين طُلب منهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كما انتشرت مشاهد للعمال وهم يعقمون المنطقة المحيطة بالكعبة وسط المسجد الحرام، ومنعت السلطات الحجاج من لمس البناء المغلّف بقماش أسود مطرّز بالذهب.

وأعلنت السلطات السعودية العام الماضي في البداية أن حوالى 1000 حاج فقط من المقيمين في المملكة سيسمح لهم بأداء الفريضة، لكن وسائل الإعلام المحلية نشرت تقاريراً تفيد بأن عدد الحجاج وصل إلى نحو 10 آلاف حاج.

وتحدّدت نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة بـ 70 بالمئة من إجمالي حجاج العام الماضي، ونسبة السعوديين 30 بالمئة فقط وهم من الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا.

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