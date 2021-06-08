بحريني يعتدي على وافد بالصفع أثناء تنظيف سيارته (فيديو)

فجر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة في البحرين، يوثق لحظة الاعتداء على وافد بالضرب والإهانة.

بحريني يعتدي بالضرب على وافد

ويظهر الوافد في الفيديو الذي تابعته (وطن)، وهو يقوم بتنظيف سيارة، فيبدأ مواطن بحريني بشتمه ثم صفعه على وجهه بشدة، ما جعل الوافد يغطي وجهه ويبكي.

ويستمر المواطن البحريني بشتم الوافد، وإلقاء الدلو الذي كان يستخدمه العامل في تنظيف السيارة بعيداً، قبل أن يظهر الأخير منهاراً وكأنه في حالة إغماء بسبب ما تعرض له من ضرب وإهانة.

مقطع متدول لمواطن بحريني يعتدي على وافد بالضرب والإهانة! pic.twitter.com/0PrrLuw2kI — WHR (@whrumor) June 8, 2021

تعليقات غاضبة

وتوالت التعليقات الغاضبة على المقطع، فكتب مغرد: (ايش هذا القرف !! مو قوة ابدا يتصرف بهذه الوقاحة لشخص ترك مدينته وجا يطلب الرزق حاله حال نفسه ، مقزز اتمنى له يمر بنفس الشي).

ايش هذا القرف !! مو قوة ابدا يتصرف بذي الوقاحه لشخص ترك مدينته وجا يطلب الرزق حاله حال نفسه //: مققز اتمنى له يمر بنفس الشي https://t.co/dC9oFgUMEq — 𝐘𝐔𝐊! (@SOOBINLUVI) June 8, 2021

ووصف آخر ما حدث بالعنصرية، وكتب: (تحزن وترجع تتذكر انك من العرب العنصرية بالدم).

تحزن وترجع تتذكر انك من العرب

العنصريه بالدم https://t.co/Ts1mnqZDcA — عبيّد. (@Aillri_) June 8, 2021

واستنكر آخر أن يكون أهل البحرين بهذه الأخلاق، وعقب على الفيديو بالقول: (تصرف غير حضاري لا يتناسب واخلاق اهل البحرين المتحضرين).

تصرف غير حضاري لا يتناسب واخلاق اهل #البحرين المتحضرين.. https://t.co/knHtQWzYPz — Jamal AbuHulaigah جمال ابوحليقة (@JamalAbuH) June 8, 2021

وتمنى آخر أن يُصاب المعتدي بكسر في يده كعقوبة له وقال: (قهرني الله يقهره ويكسر يدّه أسمعوا العامل كيف يبكي وعجزان من الضعف مو قادر يسوي شيء).

قهرني الله يقهره ويكر يدّه أسمعوا العامل كيف يبكي وعجزان من الضعف مو قادر يسوي شيء 💔💔💔💔 https://t.co/5mhtpSGV3S — ابراهيم " ابن لذاك الفهد " (@hartofSteel10) June 8, 2021

ووجه آخر رسالة إلى البحريني: (شفت هذا اللي مديت يدك عليه؟ هذا انسان أعظم منك ومن كثير أمثال مثلك نكرة في عالمنا، إنسان يشتغل بشرف في عز هاذي الشمس ورغم ذلك محترم أشكالك غير المهذبة لأنه نقي داخليًا ما يعرف يتعامل مع هاذي المواقف، عظيم مو أي أحد يقدر يكون بهاذي العظمة).

شفت هذا اللي مديت يدك عليه ؟ هذا أنسان أعظم منك ومن كثير أمثال مثلك نكرة في عالمنا ، إنسان يشتغل بشرّف في عز هاذي الشمس ورغم ذلك محترم أشكالك الغير مهذبة لأنه نقي داخليًا ما يعرف يتعامل مع هاذي المواقف ، عظيم .. مو أي أحد يقدر يكون بهاذي العَّظمة https://t.co/kMHdoNDNkm — رِيّ (@searenad) June 8, 2021

وأكدت أخرى أن هذه المشاهد تتكرر في دول الخليج، وكتبت: (فيه شايب عندنا زي كذا يضرب الهندي والمسكين متحمل الله يعينه لو اني مكانه والله لا اهبده بكف اشقلب ابوه).

فيه شايب عندنا زي كذا يضرب الهندي والمسكين متحمل الله يعينه لو اني مكانه والله لا اهبده بكف اشقلب ابوه https://t.co/14jdNPE0NR — ـة (@R0CKS9) June 8, 2021

وعبر آخر عن شعوره بالحزن لما تعرض له الوافد بعد تركه لوطنه من أجل العمل، وقال: (تخيل انك تارك اهلك وبلدك وتجي بلد ثانيه عشان تدور رزقك ويجيك شخص متخلف يهينك ويضربك بطريقه ذي وبرضو مجبور تسكت عشان رزقك، مؤسف).

اعتداء على وافد أجنبي بسبب (خليفة بن سلمان)

وبينما لم يتم التأكد مما يتم تداوله عبر (السوشيال ميديا)، ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات المعنية، وسبق أن شهدت البحرين حادثة مشابهة حين انتشر في نوفمبر الماضي مقطع فيديو لمجموعة أشخاص يقومون بالاعتداء على مُقيم أجنبي بحجة إساءته لرئيس الوزراء البحريني الراحل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

متداول في البحرين، الإعتداء على شاب أجنبي بعد نشره لصورة تسيء للشيخ المرحوم "خليفة بن سلمان" pic.twitter.com/vevJHYnC3D — WHR (@whrumor) November 13, 2020

وظهر بالفيديو حينها عدة أشخاص يتجمعون حول شاب يبدو من الجنسية الفلبينية، ويقومون بلكمه وضربه والصراخ عليه، ويسأله أحدهم بلغة إنجليزية ركيكة: (مالذي نشرته عبر فيسبوك ولماذا؟)، فيُجيب الأجنبي بأنه نشر صورة خليفة بن سلمان، وأنه كتب عليها ارقد بسلام.

وأثار المقطع غضب المغردين الذين استنكروا الاعتداء الوحشي على المقيم الأجنبي، ووصفوا تصرف مواطنين البحرين بـ(الهمجي)، ورأوا أنه من الأولى بهم أن يلجأوا إلى القانون الذي يُقرر صحة كلامهم، ويقوم بمُحاسبة الأجنبي إذا ثبت صحة ادعائهم.

وأشار آخرون إلى أن جهلهم باللغة الإنجليزية أدى إلى اعتداء غير مبرر على المقيم الأجنبي، وأنه لم يفعل شيئاً خاطئاً بنشره صورة الأمير الراحل وكتابة كلمة RIP، والتي تعتبر اختصاراً لعبارة (ارقد بسلام).

كويتي يعتدي على وافد مسن

ومن حوادث الاعتداء على الوافدين والتي أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين رصد فيديو لحظة اعتداء مواطن كويتي على وافد مسن.

وظهر المسن بالفيديو المتداول حينها وهو يجلس في الشارع تحت أشعة الشمس، بينما يقوم المواطن بضربه وركله بقدميه، ما دفع سيدة كويتية كانت تراقب المشهد للتدخل.

وصرخت السيدة في وجه المواطن المعتدي وبدأت بشتمه والصراخ عليه، ما جعله يترك المُسن ويهرب من المكان.

فزعة مواطنة لوافد مسن تعرض للضرب من شخص ! pic.twitter.com/zBhI3ckCHK — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 4, 2021

وأثار تصرف السيدة استحساناً واسعاً من المغردين الذين شكروها وطالبوا بتكريمها، كما طالبوا بمحاسبة المواطن الذي اعتدى على المُسن.

وذكر حساب (شاهين سناب) الشهير حينها أنه تم إصدار أوامر من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بفتح تحقيق في الحادثة.

خاص #شاهين_سناب بأمر من وزير الداخلية

فتح تحقيق حول واقعة ضرب وافد من قبل مواطن عصر اليوم والذي انتشر مقطع مصور له في مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/rhnGdH6ySn — شاهين سناب (@sah_doc) May 4, 2021

وكشف حساب (شاهين سناب) سبب اعتداء المواطن الكويتي على الوافد المُسن بالقول: (بعد صدور أوامر من وزير الداخلية، مخفر الأندلس قام بإستدعاء الوافد الذي تعرض للضرب عصر اليوم وقام بتسجيل قضية بحق المواطن وبعد سؤاله عن سبب ماحصل أفاد انه قام بعدة أعمال للمواطن ولم يسدد له أجره وعندما رفض العمل معه مرة أخرى قام بضربه!).

خاص #شاهين_سناب بعد صدور أوامر من وزير الداخلية،

مخفر الأندلس قام بإستدعاء الوافد الذي تعرض للضرب عصر اليوم وقام بتسجيل قضية بحق المواطن

وبعد سؤاله عن سبب ماحصل أفاد انه قام بعدة أعمال للمواطن ولم يسدد له أجره

وعندما رفض العمل معه مرة أخرى قام بضربه! pic.twitter.com/5ovSulteeH — شاهين سناب (@sah_doc) May 4, 2021

وأعلنت وزارة الداخلية في الكويت لاحقاً، تمكنها من التعرف على هوية المواطن المعتدي، وتسجيل قضية ضده.

العمالة الوافدة في الخليج

الجدير بالذكر أن دول الخليج تعتمد على العمالة الوافدة في قطاعات مهمة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والبناء، إضافة إلى العمالة المنزلية التي تحتل حيزاً واسعاً في السوق الخليجية.

وحتى نهاية عام 2018، بلغت أعداد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 20 مليون عامل، ويرتفع العدد إلى 24 مليوناً بعد إضافة أفراد الأسر، وفق تقرير مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية.

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