بحريني يعتدي بالضرب على وافد
بحريني يعتدي بالضرب على وافد
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بحريني يعتدي على وافد بالصفع أثناء تنظيف سيارته (فيديو)

كتب وطن
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فجر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة في البحرين، يوثق لحظة الاعتداء على وافد بالضرب والإهانة.

بحريني يعتدي بالضرب على وافد

ويظهر الوافد في الفيديو الذي تابعته (وطن)، وهو يقوم بتنظيف سيارة، فيبدأ مواطن بحريني بشتمه ثم صفعه على وجهه بشدة، ما جعل الوافد يغطي وجهه ويبكي.

ويستمر المواطن البحريني بشتم الوافد، وإلقاء الدلو الذي كان يستخدمه العامل في تنظيف السيارة بعيداً، قبل أن يظهر الأخير منهاراً وكأنه في حالة إغماء بسبب ما تعرض له من ضرب وإهانة.

تعليقات غاضبة

وتوالت التعليقات الغاضبة على المقطع، فكتب مغرد: (ايش هذا القرف !! مو قوة ابدا يتصرف بهذه الوقاحة لشخص ترك مدينته وجا يطلب الرزق حاله حال نفسه ، مقزز اتمنى له يمر بنفس الشي).

ووصف آخر ما حدث بالعنصرية، وكتب: (تحزن وترجع تتذكر انك من العرب العنصرية بالدم).

واستنكر آخر أن يكون أهل البحرين بهذه الأخلاق، وعقب على الفيديو بالقول: (تصرف غير حضاري لا يتناسب واخلاق اهل البحرين المتحضرين).

وتمنى آخر أن يُصاب المعتدي بكسر في يده كعقوبة له وقال: (قهرني الله يقهره ويكسر يدّه أسمعوا العامل كيف يبكي وعجزان من الضعف مو قادر يسوي شيء).

ووجه آخر رسالة إلى البحريني: (شفت هذا اللي مديت يدك عليه؟ هذا انسان أعظم منك ومن كثير أمثال مثلك نكرة في عالمنا، إنسان يشتغل بشرف في عز هاذي الشمس ورغم ذلك محترم أشكالك غير المهذبة لأنه نقي داخليًا ما يعرف يتعامل مع هاذي المواقف، عظيم مو أي أحد يقدر يكون بهاذي العظمة).

وأكدت أخرى أن هذه المشاهد تتكرر في دول الخليج، وكتبت: (فيه شايب عندنا زي كذا يضرب الهندي والمسكين متحمل الله يعينه لو اني مكانه والله لا اهبده بكف اشقلب ابوه).

وعبر آخر عن شعوره بالحزن لما تعرض له الوافد بعد تركه لوطنه من أجل العمل، وقال: (تخيل انك تارك اهلك وبلدك وتجي بلد ثانيه عشان تدور رزقك ويجيك شخص متخلف يهينك ويضربك بطريقه ذي وبرضو مجبور تسكت عشان رزقك، مؤسف).

اعتداء على وافد أجنبي بسبب (خليفة بن سلمان)

وبينما لم يتم التأكد مما يتم تداوله عبر (السوشيال ميديا)، ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات المعنية، وسبق أن شهدت البحرين حادثة مشابهة حين انتشر في نوفمبر الماضي مقطع فيديو لمجموعة أشخاص يقومون بالاعتداء على مُقيم أجنبي بحجة إساءته لرئيس الوزراء البحريني الراحل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

وظهر بالفيديو حينها عدة أشخاص يتجمعون حول شاب يبدو من الجنسية الفلبينية، ويقومون بلكمه وضربه والصراخ عليه، ويسأله أحدهم بلغة إنجليزية ركيكة: (مالذي نشرته عبر فيسبوك ولماذا؟)، فيُجيب الأجنبي بأنه نشر صورة خليفة بن سلمان، وأنه كتب عليها ارقد بسلام.

وأثار المقطع غضب المغردين الذين استنكروا الاعتداء الوحشي على المقيم الأجنبي، ووصفوا تصرف مواطنين البحرين بـ(الهمجي)، ورأوا أنه من الأولى بهم أن يلجأوا إلى القانون الذي يُقرر صحة كلامهم، ويقوم بمُحاسبة الأجنبي إذا ثبت صحة ادعائهم.

وأشار آخرون إلى أن جهلهم باللغة الإنجليزية أدى إلى اعتداء غير مبرر على المقيم الأجنبي، وأنه لم يفعل شيئاً خاطئاً بنشره صورة الأمير الراحل وكتابة كلمة RIP، والتي تعتبر اختصاراً لعبارة (ارقد بسلام).

كويتي يعتدي على وافد مسن

ومن حوادث الاعتداء على الوافدين والتي أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين رصد فيديو لحظة اعتداء مواطن كويتي على وافد مسن.

وظهر المسن بالفيديو المتداول حينها وهو يجلس في الشارع تحت أشعة الشمس، بينما يقوم المواطن بضربه وركله بقدميه، ما دفع سيدة كويتية كانت تراقب المشهد للتدخل.

وصرخت السيدة في وجه المواطن المعتدي وبدأت بشتمه والصراخ عليه، ما جعله يترك المُسن ويهرب من المكان.

وأثار تصرف السيدة استحساناً واسعاً من المغردين الذين شكروها وطالبوا بتكريمها، كما طالبوا بمحاسبة  المواطن الذي اعتدى على المُسن.

وذكر حساب (شاهين سناب) الشهير حينها أنه تم إصدار أوامر من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بفتح تحقيق في الحادثة.

وكشف حساب (شاهين سناب) سبب اعتداء المواطن الكويتي على الوافد المُسن بالقول: (بعد صدور أوامر من وزير الداخلية، مخفر الأندلس قام بإستدعاء الوافد الذي تعرض للضرب عصر اليوم وقام بتسجيل قضية بحق المواطن وبعد سؤاله عن سبب ماحصل أفاد انه قام بعدة أعمال للمواطن ولم يسدد له أجره وعندما رفض العمل معه مرة أخرى قام بضربه!).

وأعلنت وزارة الداخلية في الكويت لاحقاً، تمكنها من التعرف على هوية المواطن المعتدي، وتسجيل قضية ضده.

العمالة الوافدة في الخليج

الجدير بالذكر أن دول الخليج تعتمد على العمالة الوافدة في قطاعات مهمة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والبناء، إضافة إلى العمالة المنزلية التي تحتل حيزاً واسعاً في السوق الخليجية.

وحتى نهاية عام 2018، بلغت أعداد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 20 مليون عامل، ويرتفع العدد إلى 24 مليوناً بعد إضافة أفراد الأسر، وفق تقرير مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية.

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