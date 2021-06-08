بالصور: جورجينا تنشر صور من افتتاح رونالدو لفندقه الجديد في مدريد

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية وصديقة النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” جورجينا رودريغيز عبر حسابها على الانستغرام، صور من افتتاح الدون رونالدو لفندقه الأول خارج البرتغال والثالث في سلسلة فنادق “Pestana CR7 Gran Vía Madrid”، في العاصمة الإسبانية مدريد.

جورجينا وتهنئة رونالدو

وقد هنأت جورجينا رونالدو بافتتاح فندق الأحلام وسط العاصمة الإسبانية مدريد حيث نشرت صورة لها من على سطح الفندق.

قائلة: ” تهانينا كريستيانو على افتتاح فندق الأحلام هذا في قلب مدريد، وما زلت أشعر بالدهشة مما تصنعه بجهد بير وشجاعة، أدعوك لاكتشاف هذه المساحة التي ستثيرك وتجعلك تحلم”.

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ويتكون فندق رونالدو الجديد “CR7″، الواقع في مبنى الكتبة التاريخية حيث تم بناؤه في عام 1923، وسط العاصمة مدريد، ويحتوي على 168 غرفة، ويتكون كذلك مع 10 طوابق، مزودة في البارات والمطاعم ومسبح بداخلها.

ويعد فندق رونالدو هو الثالث للاعب كريستيانو رونالدو، ضمن سلسلة فنادق “Pestana CR7″، بعد لشبونة وفونشال عاصمة جزيرة ماديرا مسقط رأس النجم البرتغالي رونالدو.

رونالدو والمخطط المستقبلي

ويطمح رونالدو إلى افتتاح المزيد من الفروع الأخرى من سلسلة فنادق صاروخ ماديرا في مدينة نيويورك الأمريكية ومراكش المغربية ومدينة مانشستر الإنجليزية وكذلك العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة المقبلة.

📸 | كريستيانو رونالدو من موقع فندق بيستانا CR7 في مراكش الذي من المقرر أفتتاحه في عام 2020. pic.twitter.com/XIQqTl3ogt — COPE (@COPE_AR) May 7, 2019

وأفادت تقارير صحفية، بأن رونالدو يقدم خصمًا للزوار الراغبين في الإقامة داخل فندق رونالدو الجديد في العاصمة الإسبانية مدريد بنسبة 41%، حيث يبلغ سعر الغرفة في الليلة الواحدة 80 يورو.

رونالدو ويوفنتوس

وفي سياق أخر، فقد لم يحسم هداف الدوري الإيطالي رونالدو قراره حول مصيره في البقاء أو الرحيل عن فريق يوفنتوس الإيطالي، رغم الأحاديث التي قد تحدثت عن رحيله خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير إيطالية، بأن رونالدو قد أبلغ في وقت سابق زملائه أثناء تواجده في غرفة الملابس، عن الرغبة في الرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم المنصرم.

الحسناء جيورجينا رودريغز من افتتاح فندق كريستيانو رونالدو Pestana CR7 في مدريد #CristianoRonaldo | #GeorginaRodriguez pic.twitter.com/haRRhCoP5Y — Players WAGs (@Players_Wags) June 7, 2021

وانضم رونالدو إلى صفوف فريق يوفنتوس في صيف عام 2018، بصفقة بلغت قيمتها ب100 مليون يورو قادمًا من ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

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