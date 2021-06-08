باريس سان جيرمان يفاجئ برشلونة ويقدم العرض المغري للتعاقد مع الهولندي فينالدوم

تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع نجم فريق ليفربول الإنجليزي الهولندي “فينالدوم” يوافق على عرض باريس سان جيرمان ” 30 عامًا، من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق الباريسي بعرض مغري ليقطع الطريق على فريق برشلونة ومدرب الفريق رونالد كومان الذي كان يسعى للتعاقد معه.

فينالدوم وليفربول

وقد انتهى اللاعب الهولندي فينالدوم عقده مع فريق ليفربول “الريدز” خلال موسم الصيف الحالي، وقد فشلت المفاوضات بين اللاعب وإدارة الفريق من أجل تجديد عقده، لينجح فريق باريس سان جيرمان في التعاقد معه في صفقة الانتقال الحر.

MARCA | سببين رئيسيين جعلا فينالدوم يختار الPSG عوض البارسا:

◾ العرض المالي المقدم له يفوق ما كان يتقاضاه في ليفربول

◾إعجابه بالمشروع الرياضي للنادي الباريسي pic.twitter.com/R3zSQriF5c — FCB World (@FCBW_A7) June 7, 2021

رومانو وصفقة فينالدوم

وقال الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو” العامل في شبكة “سكاي سبورت”، إن “اللاعب فينالدوم قد مع فريق باريس سان جيرمان بالفعل، حيث سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة”.

Georginio Wijnaldum has just signed his contract with Paris Saint-Germain, confirmed and done deal. Medicals pending in the next hours then it’ll be official. Agreement until June 2024. 🇳🇱✍🏻 Gini changed his mind yesterday – he’s not joining Barça and he’s now a new PSG player. https://t.co/HOs6YcGsPA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2021

وأضاف رومانو، ” سيخض اللاعب “فينالدوم” للفحوصات الطبية المعادة تمهيدًا لتقديمه كلاعب جديد عبر وسائل الإعلام بشكل رسمي”.

وأردف رومانو، قائلاً: ” فينالدوم سيبقى في باريس سان جيرمان بموجب عقد حتى صيف 2024، حيث أنه غير رأيه بخصوص الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة في اللحظات الأخيرة”.

فينالدوم والتعاقد مع باريس سان جيرمان

وقد ارتبط اسم اللاعب الهولندي “فينالدوم” بالانضمام إلى صفوف فريق برشلونة بشكل حر ومجاني هذا الصيف، وقد تفاوض معه برشلونة لعدة شهور، لكن باريس سان جيرمان قد دخل على خط المفاوضات ورفع العرض المالي للتعاقد معه، وهو ما دفع اللاعب للقبول بذلك.

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وقد كشفت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان قد عرض على اللاعب الهولندي فينالدوم ضعف الراتب الذي عرضه إدارة فريق برشلونة للتعاقد معه، وهو ما فضل اللاعب بالذهاب إلى باريس سان جيرمان للعب في صفوف باريس سان جيرمان بدلًا من اللعب في صفوف الفريق الكتالوني.

عاجل بحسب رومانو // قرر فينالدوم الانضمام إلى باريس سان جيرمان .. ليس لدى برشلونة أي نية لرفع عرضهم !! 🔥🔥🚨🚨🚨 pic.twitter.com/EdioQj1fq4 — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) June 6, 2021

فيما تعاقد فريق برشلونة مع ثلاثة لاعبين بصفقات مجانية، من أبرزهم أسطورة فريق مانشستر سيتي الأرجنتيني “سيرخيو أجويرو” بعقد لمدة موسمين وبعقد جزائي بقيمة 100 مليون يورو، وكذلك المدافع الإسباني ” إريك غارسيا” حتى عام 2024 بشرط جزائي 400 مليون يورو.

كما وتعاقد مع لاعب وسط فريق ريال بيتيس البرازيلي إيمرسون واستعادته مرة أخرى للعب في صفوف الفريق حتى عام 2024، فيما لم يحدد الفريق قيمة العقد المالي.

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