باريس سان جيرمان يفاجئ برشلونة ويقدم العرض المغري للتعاقد مع الهولندي فينالدوم

تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع نجم فريق ليفربول الإنجليزي الهولندي “فينالدوم” يوافق على عرض باريس سان جيرمان ” 30 عامًا، من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق الباريسي بعرض مغري ليقطع الطريق على فريق برشلونة ومدرب الفريق رونالد كومان الذي كان يسعى للتعاقد معه.

وقد انتهى اللاعب الهولندي فينالدوم عقده مع فريق ليفربول “الريدز” خلال موسم الصيف الحالي، وقد فشلت المفاوضات بين اللاعب وإدارة الفريق من أجل تجديد عقده، لينجح فريق باريس سان جيرمان في التعاقد معه في صفقة الانتقال الحر.

وقال الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو” العامل في شبكة “سكاي سبورت”، إن “اللاعب فينالدوم قد مع فريق باريس سان جيرمان بالفعل، حيث سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة”.

Georginio Wijnaldum has just signed his contract with Paris Saint-Germain, confirmed and done deal. Medicals pending in the next hours then it’ll be official. Agreement until June 2024. 🇳🇱✍🏻

Gini changed his mind yesterday – he’s not joining Barça and he’s now a new PSG player. https://t.co/HOs6YcGsPA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2021