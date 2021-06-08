أنشيلوتي يحسم مصير 3 نجوم في البقاء أو الرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحيفة، بأن مدرب ريال مدريد الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي 61 عامًا، قد حدد مصير في بقاء ثلاثة لاعبين في صفوف الفريق الملكي الإسباني خلال الموسم المقبل.

أنشيلوتي وريال مدريد

وأفاد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، بأن المدرب الإيطالي أنشيلوتي قد طلب من إدارة ريال مدريد بقاء الويلزي “غاريث بيل” والإسباني “ماركو أسينسيو”.

وبينت تقارير إسبانية بأن إدارة ريال مدريد ترحب بفسخ عقد الويلزي بيل من أجل توفير راتبه الضخم، كما وتخطط لبيع الإسباني ماركو أسينسيو خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأشار البرنامج الإسباني إلى أن الإيطالي أنشيلوتي يضع اللاعب البرازيلي مارسيلو خارج حساباته خلال الموسم المقبل، على الرغم من أن اللاعب يريد البقاء في صفوف الفريق الملكي الإسباني.

MARCA | سجل بنزيما 24 و 22 هدفاً على التوالي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. في ذلك الوقت كان دوره هو دعم بيل ورونالدو، ولكن الآن يريد أنشيلوتي من بنزيما أن يسجل أكبر قدر ممكن. pic.twitter.com/QQicEN34cm — Insider Real (@RMCFarab) June 7, 2021

وفي ذات السياق، كشف البرنامج الإسباني الشهير “الشيرنجيتو” بأن راتب أنشيلوتي مع فريق ريال مدريد يتراوح ما بين 3.5 إلى 4 ملايين سنويًا.

أنشيلوتي وتدريب ريال مدريد

وقد أعلن إدارة ريال مدريد الإسباني، تعاقدها مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمدة ثلاثة سنوات، بعد إعلان تقديم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الاستقالة من قيادة تدريب الملكي الإسباني.

ريال مدريد والمستوى البدني

وفي ذات السياق فقد كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، تعاقد ريال مدريد مع المعد البدني السابق أنطونيو بينتوس بشكل رسمي لتولي ملف اللياقة البدنية داخل القلعة البيضاء، مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

غلاف الاس | مستودع أنشيلوتي.

– يتابع النادي عن كثب المعارين وبعضهم لديه العديد من الخيارات للعودة. pic.twitter.com/8u2ANv3JFl — Insider Real (@RMCFarab) June 4, 2021

وكان من ضمن أبرز أسباب خروج ريال مدريد في الموسم المنتهي 2020-2021 دون حصد أي من الألقاب، بسبب المستوى البدني الذي عانى منه الفريق طيلة الموسم وكثرة الإصابات والغيابات لنجوم تشكيلة ريال مدريد الأساسية.

نتائج ريال مدريد

واحتل فريق ريال مدريد الإسباني المركز الثاني من الترتيب برصيد 84 نقطة، خلال منافسات الموسم المنصرم، خلف فريق أتلتيكو مدريد الذي نجح بالتتويج باللقب لأول مرة منذ عام 2014م.

🗣️إدواردو إندا

"مرتب أنشيلوتي يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليون بعد خصم الضرائب." pic.twitter.com/lHOhI2SZKK — Blancos Global (@Blancos_Global) June 7, 2021

وخرج فريق ريال مدريد من الدور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام فريق تشيلسي الذي توج بلقب الأبطال هذا الموسم بعد تحقيقه الفوز على منافسه مانشستر سيتي بهدف نظيف دون رد.

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