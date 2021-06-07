ناصر الخليفي: مبابي ليس للبيع ولن يرحل عن باريس سان جيرمان بالمجان

حسم رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي مصير نجمه في الفريق كيليان مبابي 22 عامًا أمره مع الفريق، ليقوم بسد جميع الطرق من أجل التفاوض مع اللاعب والتعاقد معه للرحيل عن النادي الباريسي.

ناصر الخليفي ومبابي

وقال رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي بشأن مصير اللاعب مبابي مع فريق باريس سان جيرمان، قائلاً: ” مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان وتمديد عقده في الطريق الصحيح، وهو لن يرحل نحن لن نبيعه أبدًا، وهو لن يغادر مجانًا أبدًا”.

ناصر الخليفي يقفل الباب أمام رحيل مبابي 😶 pic.twitter.com/Dc4xBBSmVJ — Kooora (@kooora) June 7, 2021

وأوضح الخليفي، بأن النجم البرازيلي نيمار يريد إنهاء مسيرته في باريس سان جيرمان، أما بخصوص المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو سيبقى مدربًا ولم يلمح برغبته في الرحيل عن النادي”.

وبين الخليفي، عارضنا دوري السوبر الأوروبي من البداية، لأنه سيقتل روح كرة القدم في أرجاء العالم.

مبابي والهشتاك

وقد تصدر هشتاك #حرر_مبابي الترند في دولة إسبانيا، بعد تصريح رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، ورفضه بيع الفرنسي كيليان مبابي والرحيل عن الفريق الباريسي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي ذات السياق، قال الإعلامي الإسباني جوزيب بيدريرول، إن ” تصريحات ناصر الخليفي هي بمثابة تحذير وتهديد لمبابي”.

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ويرى بيدريرول، قائلاً: ” باريس سان جيرمان أنه فشل في إقناع مبابي في البقاء والتجديد معه داخل صفوف الفريق الباريسي الفرنسي، خاصة مع امتلاكهم كل أموال العالم، هم يعاملوا لاعبيهم على أنهم بضائع”.

شروط البقاء

وكشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية في وقت سابق، بأن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وضع شرطين أمام إدارة باريس سان جيرمان “البي أس جي” من أجل البقاء في صفوف الفريق الموافقة على تجديد عقده.

ناصر الخليفي : برشلونة كان يريد دائمًا التعاقد مع نيمار مرة أخرى ، لكن هل أراد نيمار الرحيل؟ لا !!! 🔥🔥🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/TIlGbJhvTz — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) June 6, 2021

وبينت الصحيفة، أن فريق باريس سان جيرمان قد عرض على كيليان مبابي التجديد لثلاثة سنوات قادمة حتى نهاية عام 2025م، مع إمكانية الرحيل في صيف عام 2024م.

العقد مع باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة، ” الخيار الذي عرضته إدارة باريس سان جيرمان لم يوافق عليه اللاعب مبابي الذي يريد التجديد حتى عام 2023م، لكي يتمكن من الرحيل عن الفريق في صيف عام 2022م”.

بينما وضع اللاعب مبابي شرطًا جديدًا، يتضمن بعض من الضمانات الرياضية من أجل جعل الفريق من أكثر الفرق التنافسية للفوز بدوري أبطال أوروبا.

ناصر الخليفي 🗣️: مبابي لديه كل شيء لكي يبقى هنا، أين يمكن أن يذهب؟ هنا الطموح والمشروع، هل يمكن لأحد أن ينافس باريس؟ pic.twitter.com/PtfHYElo8S — Yallakora (@Yallakoranow) June 6, 2021

وأردفت الصحيفة الفرنسية، “من وجه نظر المهاجم الفرنسي مبابي فإن الفريق بحاجة إلى ظهير أيمن واحد على الأقل”.

وأضافت الصحيفة، ” إلى حاجة الفريق إلى لاعب وسط يجمع بين التأثير والأسلوب الفني، خاصة وأن أليساندرو فلورينزي ولياندرو باريديس وأندير هيريرا وجانا جاي لم يقدموا المستوى خلال الموسم”.

وقد خاض اللاعب الفرنسي كيليان مبابي 45 مباراة هذا الموسم مع فريق باريس سان جيرمان، تمكن من خلالها تسجيل 40 هدفًا، في كافة المسابقات التي شارك فيها مع الفريق على صعيد الدوري المحلي والقاري الأوروبي.

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