ميغان ماركل والأمير هاري يرزقان بمولودة أطلقا عليها اسماً غير متوقع!

استقبلت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري ودوقة ساسكس مولودها الثاني والشقيقة الصغرى لطفلهما الأول آرتشي، البالغ من العمر عامين الآن، وذلك صباح الجمعة الماضية في مستشفى سانتا باربرا الريفي بولاية كاليفورنيا الأميركية.

اسم مولودة ميغان ماركل والأمير هاري

وأطلق الثنائي اسم ديانا – ليليبيت على مولودتهما الجديدة، وهو اسم يجمع بين جدة الأمير هاري، الملكة إليزابيث الثانية وبين والدته الراحلة الأميرة ديانا.

وذكر السكرتير الصحافي للأمير هاري وميغان ماركل في بيان رسمي أن الأم والطفلة في صحة جيدة، وأن الطفلة تزن أكثر من 3 كجم.

وأضاف البيان: (سُميت لي لي على اسم جدتها الكبرى، صاحبة الجلالة الملكة، التي لقب عائلتها هو ليليبت. تم اختيار اسمها الأوسط، ديانا، لتكريم جدتها الراحلة الحبيبة، أميرة ويلز).

واختتم البيان بالقول: (يشكركم الدوق والدوقة على تمنياتكمم الحارة وصلواتكم حيث يستمتعان بهذا الوقت المميز كعائلة).

ميغان ماركل وهاري: (أكثر مما نتخيل)

وفي رسالة على موقع مؤسسة Archewell – أرشي ويل، قال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: (في 4 يونيو، بوركنا بوصول ابنتنا، ليليبت ديانا مونتباتن وندسور (لي لى).

وأضاف دوق ودوقة ساسكس: (إنها أكثر مما كنا نتخيله، وما زلنا ممتنين للحب والصلوات التي شعرنا بها من جميع أنحاء العالم. شكرًا لكم على لطفكم ودعمكم المستمر خلال هذا الوقت الخاص جدًا لعائلتنا).

يُشار إلى أن (ليليبت) هو لقب الملكة إليزابيث وهو الإسم الذي وقعت به على خطاب الوداع للأمير فيليب في جنازته، واسم الطفلة الأوسط هو ديانا، تكريماً لوالدة الأمير الراحلة، التي فقدت حياتها في حادث سيارة مأساوي في فرنسا عام 1997.

وتعد الطفلة الملكية الجديدة في المركز الثامن، بعد شقيقها آرتشي، في ترتيب وراثة العرش البريطاني.

طرد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

إلى هذا، ذكرت تقارير سابقة أن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، يخطط لعملية طرد ابنه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة المالكة بعد وفاة والده الأمير فيليب (99 عاما).

وأشارت التقارير حينها إلى أن الأمير تشارلز، ونجله الأمير ويليام، سيعقدان قمة ملكية لمناقشة مستقبل العائلة المالكة في بريطانيا خلال أسابيع، بعد وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.

و يبدو أن طرد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة المالكة يأتي لكي يقوم الأمير تشارلز بإعادة تنظيم القصر الملكي البريطاني، بما في ذلك تقليص دائرة الأشخاص المقربين للعرش البريطاني من أفراد العائلة الملكية.

هدف طرد دوق ودوقة ساسكس

ويريد الأمير تشارلز اختيار أفراد قلائل يمثلون العائلة الملكية في مجموعة صغيرة، بعد طرد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل .

ومن المتوقع طرد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قريبا جدا من العائلة الملكية، وفقا للتقارير.

وبحسب كاتبة سيرة العائلة الملكية أنغيلا ليفين: (الملكة تريد الحفاظ على المحيط المعتاد من أفراد العائلة المحيطين بها ولا ترغب حقا في التغيير في سنها المتأخر هذا. لكن الأمير تشارلز يرى الأمر بشكل مختلف ويريد تغيير الوضع).

تقليص ميزانية القصر الملكي

وسيعمل الأمير تشارلز على تقليص ميزانية القصر الملكي البريطاني، وبما أن تكاليف الفيلا التي يسكنها هاري وميغان تبلغ 11 مليون دولار في مونتيسيتو، فإنها إذا مناسبة لإبعاد هاري وميغان لتخفيف الأعباء عن ميزانية القصر، وفقا لموقع هيئة الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله).

وتعرضت العائلة الملكية في بريطانيا لضغوط كبيرة، بعد لقاء مصور مع الأمير هاري وزوجته ميغان كشفا فيه عن جوانب سلبية كبيرة في العائلة أحدثت ضجة في بريطانيا.

وينتظر كيف ستتم عملية طرد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة المالكة .

وفاة الأمير فيليب

وكان قصر باكنغهام قد أعلن في 9 إبريل عن وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، عن 99 عاما .

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام: “ببالغ الأسى، تعلن جلالة الملكة وفاة زوجها المحبوب، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق أدنبرة”.

وأضاف البيان: “توفي صاحب السمو الملكي بسلام هذا الصباح في قلعة وندسور”.

واعلنت العائلة الملكية البريطانية الحداد لوفاة الأمير فيليب .

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك