مناصرو حماس ويمنيون يعربون عن غضبهم بعد لقاء ممثل الحركة في اليمن بالحوثي

عبر يمنيون وفلسطينيون عن غضبهم الشديد بعد ظهور ممثل حركة حماس في صنعاء معاذ أبو شمالة، في لقاء مع رئيس اللجنة الثورية التابعة للحوثيين “محمد علي الحوثي”، مقدما له هدية تقدير على مواقفه تجاه الحركة.

حركة حماس والحوثيين

هذا وقدم “أبو شمالة” درع “حماس” لعضو المجلس الحوثي، تقديرا لدور الحوثيين في دعم الحركة والقضية الفلسطينية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.

من جانبه استنكر شوقي القاضي عضو البرلمان اليمني، بشدة هذا اللقاء وطالب حماس بتوضيح موقفها.

ودون القاضي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”ننتظر من حركة حماس توضيحاً كاملاً عن موقفها الصادم لنا كيمنيين، وهل ذاك الشخص (في صنعاء) يمثلها رسمياً؟”

ننتظر من حركة #حماس توضيحاً كاملاً عن موقفها الصادم لنا كيمنيين، وهل ذاك الشخص (في صنعاء) يمثلها رسمياً؟ وهل تم ذاك السقوط بإذن قيادتها وبقرارٍ رسمي منها؟ وهل أصبحت حماس مرتهنة لأجندة #إيران وفي إطار مليشياتها في المنطقة؟!

بعد ذلك لنا كيمنيين أن نحدد موقفنا من قيادة حماس. — @shawkialkadhi شوقي القاضي (@shawkialkadhi) June 7, 2021

وتابع موجها تساؤلاته لحركة المقاومة:”وهل تم ذلك السقوط بإذن قيادتها وبقرارٍ رسمي منها؟ وهل أصبحت حماس مرتهنة لأجندة #إيران وفي إطار مليشياتها في المنطقة؟! بعد ذلك لنا كيمنيين أن نحدد موقفنا من قيادة حماس.”

فيما برر أحد النشطاء للمقاومة موقفها بأنه مجبرة على ذلك حيث قال:”لو كنتم مكان حماس والعرب تخلت عنكم وبعض الدول العربية او اعلبها طردت ممثليها بل وسجنت بعض قاداتها واعترف العرب باسرائيل وطبعوا علاقاتهم معها وحماس هي حركة مقاومة الان وليست حزب اسلامي مدني لومكانهم ستشكر كل من يمد يد العون كمقاوم للاحتلال وجرائم اليهود وما يحصل بينكم شان خاص بكم”

لة كنتم مكان حماس والعرب تخلت عنكم وبعض الدول العربية او اعلبها طردت ممثليها بل وسجنت بعض قاداتها واعترف العرب باسرائيل وطبعوا علاقاتهم معها وحماس هي حركة مقاومة الان وليست حزب اسلامي مدني لومكانهم ستشكر كل من يمد يد العون كمقاوم للاحتلال وجرائم اليهود وما يحصل بينكم شان خاص بكم — معتز ابن اليمن (@sadghmsh) June 7, 2021

مناصرو حماس ينتقدون أيضاً اللقاء

من جانبه علق الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة مستنكرا اللقاء، وقال إن “الحوثي يمثل أقلية انقلبت على ثورة شعب بالأكاذيب، وأشعل حريقا مدمّرا؛ رغم مصائب “التحالف” قبل الانقلاب وبعده.

أمس التقى ممثل "حماس" في صنعاء (معاذ أبو شمالة)؛ مع محمد علي الحوثي، وكرّمه بدرع الحركة.

الحوثي يمثل أقلية انقلبت على ثورة شعب بالأكاذيب، وأشعل حريقا مدمّرا؛ رغم مصائب "التحالف" قبل الانقلاب وبعده.

يا قوم: اتقوا الله في حركتكم وقضيتكم، ولا تفقدوها حاضنة الأمّة، فهي الأهم والأبقى. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) June 7, 2021

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “يا قوم: اتقوا الله في حركتكم وقضيتكم، ولا تفقدوها حاضنة الأمّة، فهي الأهم والأبقى”.

والشهر الماضي، دعت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، إلى مبادرة لجمع التبرعات المالية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

اقرأ أيضاً: صحيفة لبنانية تكشف كواليس ترميم العلاقة بين حماس والنظام السوري

والأحد، التقى عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، ، في صنعاء ممثل حركة “حماس” باليمن معاذ أبو شمالة، وبحث معه آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية.

وقال الحوثي خلال اللقاء إن “الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي هو في الخندق الأول للدفاع عن الأمة واجب وشرف”، وجاء “استجابة لدعوة قائد الثورة عبد الملك الحوثي”.

أكدنا أن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي هو في الخندق الأول للدفاع عن الأمة واجب وشرف. وأعربنا عن شكرنا لحركة حماس على التكريمhttps://t.co/09qDafZynP — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 6, 2021

وأشار الحوثي إلى اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة.

وعبّر عن “اعتزاز الشعب اليمني بنضال أبناء الشعب الفلسطيني ونظرته إلى الفصائل الفلسطينية من منظور واحد”.

وحمّل عضو المجلس السياسي الأعلى، ممثّل حركة “حماس”، نقل تحياته لرئيس الحركة إسماعيل هنيّة.

الحوثي ينتقد السعودية والإمارات

وكان الحوثي قال، في وقت سابق، إن “السعودية والإمارات باعتا القضية الفلسطينية من أجل صفقة القرن”، مشيراً إلى أنهم “في اليمن حاضرون لدعم الفلسطينيين مالياً وقد تم تأليف لجنة لتحقيق ذلك”، مؤكداً أن القدس أقرب من صنعاء.

بدوره، قال أبو شمالة: “نثمّن المبادرات التي أطلقها قائد الثورة، وتفاعل الشعب اليمني لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية”.

كما نقل أبو شمالة تحيات قيادة “حماس” للحوثي مضيفاً: “نشعر بالأخوة والراحة في اليمن، وهذا يدلّ على حب الشعب اليمني لفلسطين والمسجد الأقصى”.

ولفت إلى أن “كل المؤشرات تؤكد صوابية المقاومة كطريق صحيح لتحرير فلسطين”. وقدّم أبو شمالة درع “حماس” للحوثي، تقديراً لدوره في دعم ونصرة القضية الفلسطينية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك