“شاهد” يوتيوبر شهير يصمد في العراك أمام بطل العالم في الملاكمة “مايويذر”

صمد اليوتيوبر الأمريكي “لوغان بول” العرض القوي أمام منافسه بطل العالم في الملاكمة “فلويد مايويذر” 44 عامًا، خلال النزال الاستعراضي الذي جمع الاثنين في مدينة ميامي الأمريكية.

النزال الرياضي ومايويذر

وشهد النزال الرياضي بين اليوتيوبر الأمريكي “لوغان بول” وبطل العالم في رياضة الملاكمة المعتزل ” فلويد مايويذر” القوة والشراسة بينهما في ظل عدم وجود حكام على الحلبة لاحتساب أي من النقاط، حيث صمد الاثنين ل8 جولات في المباراة الاستعراضية.

ويزن نجم اليوتيوب الشهير “لوغان بول” أكثر مواطنه بطل العالم “مايويذر” بفارق 16 كيلو غرام، وطوله يزيد بفارق 15.2 سنتيمتر، إلا أن مايويذر قد الأداء الجيد في الملاكمة أمام منافسه الشاب، دون أن يوجه الضربة القاضية التي انتظرها منه عشاقه ومحبيه.

وصمد النجم ” لوغان بول” أمام اللكمات القوية من منافسه “مايويذر”، وعلى وجه الخصوص في الجولات التي أقيمت في منتصف المباراة، في وجه الضربات القوية التي تلقاها من مواطنه بطل العالم “مايويذر” البالغ من العمر 44 عامًا.

اعتراف بطل الملاكمة مايويذر

وقال بطل العالم “مايويذر”، ” يجب إدراك أن عمري لم يعد 21 عامًا، لكن من الجيد التحرك مع مثل هؤلاء الشباب من أجل اختبار قدراتي والشعور ببعض المرح”.

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وأضاف مايويذر، قائلاً: ” إنه ملاكم شاب وقوي، وأقوى مما توقعت، وكذلك منافس شرس، ولقد فوجئت بمستواه وكانت مباراة مرحة”.

وسيتقاضى الملاكم الأمريكي “مايويذر” المشهور بلقب “ماني” أي المال، أكثر من 50 مليون دولار من هذا النزال، بينما سيحصل منافسه نجم اليوتيوبر لوغان العائدات المالية من حسابه على موقع اليوتيوب الذي يشاهده نحو 20 مليون متابع.

أرقام البطل العالمي مايويذر

وقد خاض البطل العالمي السابق “مايويذر” نزالًا استعراضيًا في 31 ديسمبر عام 2018 في العاصمة اليابانية “طوكيو”، حيث استطاع إطاحة من الجولة الأولى الياباني ولاعب الكيك بوسكر “بتينشين ناسوكاوا” 22 عامًا.

مايونذر وحياته الشخصية

وولد الملاكم الأمريكي “فلويد مايويذر” عام 1977م، في ميشيغان بالولايات المتحدة، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وحصد مانويذر العديد من الألقاب العالمية خلال مسيرته الاحترافية منها بطولة المجلس العالمي للملاكمة، وكذلك بطولة الاتحاد الدولي للملاكمة.

وقال الملاكم الأمريكي مايوذر في حوارات صحفية سابقة، قائلاً: “أعتقد أن جدتي هي أول من رأت إمكانياتي، عندما كنت يافعًا أخبرتها أنني أحتاج إلى وظيفة وقالت “لا عليك بمواصلة الملاكمة”.

Floyd Mayweather actually knocked out Logan Paul, but held him up during the fight to carry it through 8 rounds 👀 pic.twitter.com/Y4JSimELIr — FootBasket.com (@Foot_Basket) June 7, 2021

وأردف مايونذر، “عندما كنت في الثامنة من عمري، عشت في نيو جيرسي مع أمي وسبعة من أشقائي في غرفة واحدة، وأحيانًا لم نحصل حتى على الكهرباء”.

مضيفًا: “عندما يرى الناس ما أملك الآن، لا يملكون أدنى فكرة عن نشأتي وقلة ما أملك أثناء تربيتي”.

كما ولد البطل العالمي مايوذر في غراند رابيدز في عائلة مليئة بالملاكمين، والده فلوريد مايوذر الأب كان متحديًا على بطولة العالم.

وواجه الملاكم الأسطورة راي ليونارد وعماه جيف مايوذر ورودجر مايوذر كانا ملاكمين محترفين، عمه رودجر هو من يقوم بواجبات تدريب ابن اخيه حاليًا.

اعتزال مايويذر

وأنهى البطل العالمي مانونذر مسيرة الهواة قدره 84 انتصارًا مقابل 6 هزائم مع الفوز بلقب القفازات الذهبية في الأوزان 48 كليو غرام في عام 1993، ووزن 51.7 في عام 1994، ووزن 56.9 كليو غرام في عام 1996، خلال مسيرته الاحترافية.

Floyd Mayweather actually knocked out Logan Paul, but held him up during the fight to carry it through 8 rounds 👀 pic.twitter.com/Y4JSimELIr — FootBasket.com (@Foot_Basket) June 7, 2021

وقد قرر اعتزال رياضة الملاكمة في عام ،2015 ليركز على النزالات الاستعراضية منذ ذلك الوقت، كما ويصنف من أفضل الملاكمين في التاريخ والأفضل في وقته.

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