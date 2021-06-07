رونالدو والدليل الجديد على اقتراب رحيله عن يوفنتوس

كشفت صحيفة إيطالية عن مؤشر جديد بشأن قرب رحيل النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” عن فريق يوفنتوس الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

رونالدو والراعي الرسمي

وأفادت صحيفة “tuttosport” الإيطالية، بأن الدون رونالدو تغيب عن الإعلان الراعي الرسمي للفريق الأول منذ انضمامه إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم المقبل 2019-2020.

🚨AS🚨

نادي باريس بدا اتصالاته مع رونالدو وممثلية من اجل انتقال محتمل المدرب أليغيري لايمانع في بيعه ويوفنتوس مستعد لتفاوض pic.twitter.com/QmrUUZabp0 — ميركاتو (@SPORT90009) June 3, 2021

وأضافت الصحيفة، قائلة: ” هذا الأمر دلالة على عدم اليقين بشأن مستقبل رونالدو مع النادي الإيطالي، بينما تواجد في إعلان جيب الراعي لفريق يوفنتوس هذا الموسم كلاً من، باولو ديبالا، وماتياس دي ليخت، وفيديريكو كييزا، وجورجيو كيليني”.

رونالدو والشائعات

وبينت تقارير إيطالية في وقت سابق، أن رونالدو قام بنقل أسطول سياراته من منزله في مدينة تورينو، على شاحنة تتبع لشركة “Rodo Cargo” البرتغالية ومقرها في العاصمة البرتغالية “لشبونة”، وتعزيز شائعات مغادرة هداف الدوري الإيطالي “الكالتشيو” من نادي يوفنتوس.

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وأشارت تلك التقارير، بأن اسم رونالدو ارتبط بعدد من الأندية الأوروبية أبرزها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع احتمال العودة إلى صفوف فريق ريال مدريد، ومانشستر يونايتد.

وكذلك فريق سبورتينغ لشبونة وبخاصة بعد تتويجه بطل للدوري الممتاز خلال الموسم المنصرم ومشاركته في دوري أبطال أوروبا.

رونالدو والمدرب أليغري

وأفادت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، بأن المدرب الإيطالي “أليغري” الذي عادة إلى منصبه بعد إقالته في صيف عام 2019م.

🎙️| روميو اجريستي:

لا اعتقد ان هنالك نادي سيدفع 30/28 مليون من أجل رونالدو ، اعتقد انه اذا رحل عن يوفنتوس فسيكون مبادلة لاعب بلاعب ، اعتقد انه حتى رونالدو لايعرف الى اين سيذهب pic.twitter.com/MbU54ETxwZ — Curva Juventus (@CurvaJ) June 6, 2021

وقد أعطى الضوء الأخضر لرئيس نادي يوفنتوس الإيطالي “أندريا أنييلي” لرحيل رونالدو هذا الصيف، لعدم ضمان الاعتماد عليه بشكل أساسي في كل مباراة خلال الموسم.

العلاقة المتدهورة

وأشارت تقاير إيطالية، أنه منذ عودة المدرب الإيطالي “أليغري” إلى نادي يوفتوس وإقالة المدرب السابق “أندريا بيرلو” مع نهاية الموسم المنصرم، عن قرب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريق اليوفي في ظل العلاقة المتدهورة بين رونالدو والمدرب أليغري القديمة والتي انتهت بإقالة المدرب قبل سنوات.

وبينت التقارير، أن صاروخ ماديرا “رونالدو” كان يعترض طريقة وأسلوب اللعب للفريق تخت قيادة المدرب أليغري، وعلى وجه الخصوص الهزيمة الثقيلة التي تعرض فريق يوفنتوس أمام فريق أياكس أمستردام في دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي كانت السبب في رحيل أليغري عن الفريق.

يوفنتوس والأزمة المالية

وأوضحت صحف إيطالية، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي يمر في أزمة مالية جراء تفشي وباء فيروس كورونا، حيث تصل نسبة العجر المالي للفريق نحو 150 مليون يورو.

وقد فتح التكهنات حول مصير الدون رونالدو عن الفريق وكذلك فشله لثلاثة مواسم من قيادة الفريق نحو نهائيات دوري أبطال أوروبا.

🎙️| روميو اجريستي:

سألت احد المقربين من النادي عن دزيكو، فقال لي ان النادي يرغب بمهاجم شاب ،يوفنتوس لم يبدأ المفاوضات بعد مع احد وينتظر معرفة مستقبل كريستيانو رونالدو ، اليجري بالفعل بدأ يخطط بناء على عدم وجوده ويركز على ديبالا وموراتا في حديثه pic.twitter.com/Aq5Fq2TX2x — Curva Juventus (@CurvaJ) June 6, 2021

وقد توج صاروخ ماديرا رونالدو بهداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفًا خلال الموسم المنصرم، ونال مؤخرًا جائزة أفضل لاعب في إيطاليا.

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