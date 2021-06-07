حملة سعودية لمقاطعة قناة العربية بعد استضافتها نائباً أردنياً تطاول على المملكة

أثارت قناة العربية السعودية التي تبث من مدينة دبي الإماراتية، غضباً واسعاً بين السعوديين بعد استضافتها النائب في البرلمان الأردني، عمر عياصرة والمعروف بهجومه على المملكة.

مقاطعة العربية مطلب وطني

وتصدر وسم #مقاطعه_العربيه_مطلب_وطني، الذي دشنه ناشطون سعوديون، التريند الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد عبره اللواء السعودي المتقاعد عبدالكريم الرميان قائلاً: (قناة العربية تستضيف هذا المرتزق عمر عياصرة الذي باستمرار يهاجم السعودية ورموزها).

قناة العربية تستضيف هذا المرتزق عمر عياصرة الذي باستمرار يهاجم السعودية ورموزها. ولهذا أصبح 👇#مقاطعه_العربيه_مطلب_وطني https://t.co/aBm5Mhuo6S pic.twitter.com/xCHsFHSUrl — 🇸🇦 د. عبدالكريم الرميان 🇸🇦 (@Draalrumayan1) June 6, 2021

ونشر الرميان تغريدة سابقة لعياصرة قبل أعوام جاء فيها (انا منحاز للسعودية ضد محمد بن سلمان ….وارى ان رحليه حاجة سعودية ضرورية قبل ان تخسر الرياض اكثر فاكثر).

انا منحاز للسعودية ضد محمد بن سلمان ….وارى ان رحليه حاجة سعودية ضرورية قبل ان تخسر الرياض اكثر فاكثر — عمر عياصرة (@omar_ayasra) October 22, 2018

وشدد الرميان على مقاطعة قناة العربية قائلاً: (استطاع أبناء وبنات الوطن اخضاع دولة عن طريق المقاطعة الشعبية لمنتجاتها، الا نستطيع تأديب هذه القناة !!).

استطاع أبناء وبنات الوطن اخضاع دولة عن طريق المقاطعة الشعبية لمنتجاتها، الا نستطيع تأديب هذه القناة !!#مقاطعه_العربيه_مطلب_وطني — 🇸🇦 د. عبدالكريم الرميان 🇸🇦 (@Draalrumayan1) June 6, 2021

وأشار الرميان إلى أن السعوديين أعطوا قناة (العربية) أكثر من فرصة لتعديل مسارها ولكن لا حياة لمن تنادي، كما قال.

أعطينا هذه القناة من الفرص الكثير لتعديل مسارها ولكن لا حياة لمن تنادي.#مقاطعه_العربيه_مطلب_وطني — 🇸🇦 د. عبدالكريم الرميان 🇸🇦 (@Draalrumayan1) June 6, 2021

(ما اجتمع المنافقون إلا فيها)

وقال الكاتب السعودي تركي الشلهوب: (عبدالعزيز الطريفي خير من وصف هذه القناة بقوله: لو كانت (قناة العربية) في زمن النبوّة ما اجتمع المنافقون إلا فيها، ولا أُنفقت أموال بني قريظة إلا عليها.)

عبدالعزيز الطريفي خير من وصف هذه القناة بقوله: لو كانت (قناة العربية) في زمن النبوّة ما اجتمع المنافقون إلا فيها، ولا أُنفقت أموال بني قريظة إلا عليها.#مقاطعه_العربيه_مطلب_وطني — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 7, 2021

وسخر الناشط إياد الزهراني في تعليقه، وكتب: (لويجتهدون شوية بينقلون خطابات عبدالملك الحوثي مباشر!! الاعلام لم يعد له معنىٰ فلم نعد نعرف من ضدنا ومن هو معنا).

#مقاطعه_العربيه_مطلب_وطني

😷

لويجتهدون شوية بينقلون

خطابات عبدالملك الحوثي مباشر ..!!

الاعلام لم يعد له معنىٰ ..

فلم نعد نعرف من ضدنا ومن هو معنا ..‼️ pic.twitter.com/KvbSrcJkr6 — اياد الزهراني (@eiad200) June 7, 2021

ورأى عيسى العتيبي أن المشكلة لا تقتصر على قناة العربية فقط، بل مجموعة قنوات mbc بأكملها، وقال في تغريدته عبر الوسم: (القضية ليست في قناة العربية فقط ..المشكلة نجدها في جميع قنوات مجموعة MBC حتى ان MBC3 تحتوي افلام كرتونية مليئة بالإلحاد والعياذ بالله .. الواضح ان هذا منهج مقرر لهدم الدين والقيم والمبادئ والأسرة والدولة وإذا لم تكن هذه هي الخيانة العظمى فماهي إذن ).

القضية ليست في قناة العربية فقط ..المشكلة نجدها في جميع قنوات مجموعة MBC

حتى ان MBC3 تحتوي افلام كرتونية مليئة بالإلحاد والعياذ بالله ..

الواضح ان هذا منهج مقرر لهدم الدين والقيم والمبادئ والأسرة والدولة

وإذا لم تكن هذه هي الخيانة العظمى فماهي إذن !!!!#مقاطعه_العربيه_مطلب_وطني — عيسى العتيبي (@essahobeel) June 7, 2021

أين وزارة الإعلام؟

وتساءل آخر حول دور وزارة الإعلام في السعودية، وكتب: (أين وزارة الاعلام؟ أين وزير الاعلام؟ أين مالك هذه القنوات؟ لم تكتف قناة العربية بعدم الدفاع عن الوطن بل غيبت المواطن عن العمل فيها وجلبت أعداد الوطن وأعلنت الأعداء على السعودية ووفرت لهم منبر للهجوم على السعودية ودفعت لهم معقول هذه قناة سعودية!).

#مقاطعه_العربيه_مطلب_وطني

أين وزارة الاعلام

أين وزير الاعلام

أين مالك هذه القنوات

لم تكتفي قناة العربيه بعدم الدفاع عن الوطن

بل غيبت المواطن عن العمل فيها وجلبت اعداد

الوطن وأعلنت الأعداء على السعودية ووفرت لهم منبر للهجوم على السعودية ودفعت لهم

معقوله هذه قنا سعودية!!!!! pic.twitter.com/8cksAOJKjC — سعد (@pN8cpb7yfsUMiNk) June 7, 2021

وأعاد مغرد باسم رائد، نشر خبر كانت قد أورده موقع (العربية) حول الشذوذ الجنسي، وكتب تعقيباً عليه: (جانب من مشروع قناة العربية لافساد الناس تنقل للناس “دراسة علمية ” للترويج للشذوذ وتقول للناس انه كلام علمي ان الشذوذ فطرة ولتهوين الفساد عند الناس القناة مشروع قذر بأموالنا من السعودية للاسف).

#مقاطعه_العربيه_مطلب_وطني

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جانب من مشروع قناة العربية لافساد الناس تنقل للناس "دراسة علمية " للترويج للشذوذ وتقول للناس انه كلام علمي ان الشذوذ فطرة ولتهوين الفساد عند الناس القناة مشروع قذر بأموالنا من السعودية للاسف pic.twitter.com/hboBFfGtWA — رائد (@Ln9H8) June 7, 2021

ونشر طبيب الأسنان السعودي علي الثقفي، فتوى الشيخ أحمد الغامدي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقًا بمكة المكرمة عبر قناة (العربية)، والتي أجازت الترحم على الكفار.

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وعلق الثقفي: (قناة محسوبة على الوطن وتبث مثل هذه الأفكار التي تسمم العقيدة ..ودائما عرابها أحمد الغامدي..صحيح أننا ديننا دين التسامح ولكن ليس بهذا الأسلوب القذر).

ولم يكتف الإعلامي السعودي إبراهيم السليمان بمهاجمة (العربية) فقط، وكتب عبر حسابه الموثق على (تويتر): (الحدث تصبح منبر لعبدالملك الحوثي وتروج خطابه ومطالباته وتجييشه وتحشيده لأنصاره على أوسع نطاق والعربية تستضيف عمر عياصرة المسيء لبلادنا وقادتنا ..!! وطوني يرقص على جراح الفوضى الاعلامية).

الحدث تصبح منبر لعبدالملك الحوثي وتروج خطابه ومطالباته وتجييشه وتحشيده لأنصاره على أوسع نطاق والعربية تستضيف عمر عياصرة المسيء لبلادنا وقادتنا ..!! وطوني يرقص على جراح الفوضى الاعلامية — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) June 6, 2021

وطالب د.عبدالهادي الشهري بإصدار توضيح من المدير العام لقناتي العربية والحدث، ممدوح المهيني، وكتب: (كمواطن سعودي تضررت كغيري من شخص مرتزق اسمه عمر عياصرة، عندما أساء لقيادتي وبلدي، وفجأة اجده يستضاف ويلمع من قبل احدى القنوات المحسوبه علينا العربية، لذا فانني اطالب السيد ممدوح المهيني بتوضيح الحقيقه للرأي العام السعودي ، والاعتذار عن هذه السقطة الاعلامية).

🔴 كمواطن سعودي تضررت

كغيري من شخص مرتزق اسمه #عمر_عياصرة ، عندما أساء لقيادتي وبلدي ، وفجأة اجده

يستضاف ويلمع من قبل احدى القنوات المحسوبه علينا #العربيه

لذا فانني اطالب السيد ممدوح المهيني@malmhuain

بتوضيح الحقيقه للرأي العام السعودي ، والاعتذار عن هذه

السقطه الاعلاميه pic.twitter.com/wONhoM5lmF — د عبدالهادي الشهري 🇸🇦 (@Alshehri_dr1) June 7, 2021

كساب العتيبي: (الطاسة ضايعة)

وكان دكتور العلوم السياسية كساب العتيبي، أول من هاجم استضافة قناة العربية لعمر عياصرة.

وقال العتيبي في تغريدة على حسابه الرسمي عبر (تويتر): (عيب يا عربية عيب !! تابعتُ هذا المرتزق عياصرة على قنوات أخرى ووجدته حاقداً على القيادة السعودية بشكل كبير ومقرف ولما عرّيته وكشفتُ حقده بلّكني فتأتي العربية تستضيفه! .)

وأضاف العتيبي مرفقاً تغريداته بصور سابقة لتغريدات عياصرة: (يبدو أن الطاسة ضايعة، ومن استضاف التافه عمر عياصرة مدين للسعوديين باعتذار).

عيب يا عربية عيب !!

تابعتُ هذا المرتزق “عياصرة” على قنوات أخرى ووجدته حاقداً على القيادة السعودية بشكل كبير ومقرف. ولما عرّيته وكشفتُ حقده بلّكني. فتأتي @AlArabiya تستضيفه! . يبدو أن الطاسة ضااايعة!. ومن استضاف التافه “عمر عياصرة” مدين للسعوديين باعتذار. pic.twitter.com/7vBEqhT1UG — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) June 6, 2021

انسحاب من البداية

وسبق أن تصدر اسم عمر عياصرة مواقع التواصل الاجتماعي، حين فاجأ مذيع قناة “DW” الألمانية، بعد انسحابه من برنامج حواري بسبب وجود ضيف إسرائيلي في ذات البرنامج.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي الأردني عمر عياصرة على صفحته، انسحابه من البرنامج الحواري مع أول سؤال موجه إليه من المذيع. قائلاً: (لم أبلغ بوجود ضيف إسرائيلي من قبل معدي البرنامج).

وقال عمر عياصرة: (أود أن اعتذر منك لم يبلغني معدو البرنامج أن هناك ضيف من إسرائيل، أنا من ضمن سياساتي. أن لا أخرج مع ضيف إسرائيلي، وسأنسحب من البرنامج).

ورد عليه المذيع بالقول: (لا مشكلة ونحن نحترم هذا الأمر).

وعلق الإعلامي الأردني على الفيديو في تغريدة قال فيها: (انسحابي من البرنامج بسبب وجود. الضيف الصهيوني، ايمان بان قضيتنا لن تموت، وان السماء ستمطر يوما الفتح المبين).

انسحابي من البرنامج بسبب وجود الضيف الصهيوني … ايمان بان قضيتنا لن تموت … وان السماء ستمطر يوما الفتح المبين#فلسطين_من_البحر_للنهر pic.twitter.com/11AOcLgQqH — عمر عياصرة (@omar_ayasra) March 2, 2021

قناة العربية تكذب

هذا وقد أبرزت (العربية) صهيونيتها في الأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين وخاصة العدوان على قطاع غزة.

وزعمت القناة السعودية هروب قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر خشية اغتيالهم في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع للأسبوع الثاني على التوالي.

مصادر #العربية : عائلات من قيادات #حماس فصائل فلسطينية أخرى توجهت إلى #القاهرة بعد عمليات استهداف إسرائيلية طالت بعض منازل القيادات ومواقع في #غزة https://t.co/SlNrmWjTgu #العربية — العربية (@AlArabiya) May 18, 2021

واستندت القناة السعودية في معلوماتها إلى ما قالت إنها (مصادر للعربية)، زاعمة أن عائلات من قيادات حماس وغيرها من الفصائل الأخرى، توجهت للقاهرة بعد عمليات الاستهداف التي طالت منازل بعض قيادات فصائل المقاومة، قبل أن تنفي وزارة الداخلية بغزة هذه المزاعم.

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