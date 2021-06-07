بالصور: فنانة مصرية تخطف الأنظار بعد صورتها مع محمد صلاح في الغردقة

نشرت الفنانة المصرية ديانا هشام عبر حسابها على الانستغرام، صورة مع النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على شاطئ بحر مدينة الغردقة في مصر.

ديانا هشام ومحمد صلاح

وعلقت الفنانة ديانا هشام على الصورة التي جمعتها مع المصري محمد صلاح، قائلة: ” لقد كان لي الشرف اللقاء بمحمد صلاح”، وقد أرفقت المنشور بعدد من الهشتاغات #محمد_صلاح و#فخر_العرب.

📸الفنانة ديانا هشام تشارك متابعيها على انستجرام بصورة مع فخر العرب محمد صلاح😍😍🌟#TeNTV pic.twitter.com/JjyaR0rBYz — TeN TV (@TeNTVEG) June 7, 2021

كما ونشرت الإعلامية المصرية شيماء صابر، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: ” أنظروا من هنا .. فخر العرب .. أنا مع أعظم أسطورة متواضعة على الأرض”.

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وشارك النجم المصري محمد صلاح في وقت سابق صورة له عبر حسابه الشخصي على الانستغرام، من على شاطئ بحر الغردقة في مصر خلال فترة قضاء فترة عطلته بعد نهاية الموسم مع ناديه الإنجليزي.

محمد صلاح وسر الصورة

وقد ظهر اللاعب المصري صلاح بمفرده على شاطئ بحر في مدينة الغردقة، لكن زميله في المنتخب المصري أحمد حسن الشهير بلقب “كوكا”، قد فضح فخر العرب بالتعليق على تلك الصورة والكشف عن سر تلك الصورة.

قائلاً: “يا بني قافلين البحر عشانك، قولهم مش كده يفتحوه .. الناس عايزة تعوم”.

وقد حصدت صورة صلاح على أكثر من مليون إعجاب خلال الساعات القليلة الماضية من نشرها عبر حسابه الشخصي على الانستغرام، حيث يتابعه أكثر من 42 مليون شخص حول العالم.

الرحيل عن ليفربول والعرض المغري

وفي سياق آخر، بدأت التكهنات تثار حول بقاء أو رحيل النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي، مع موسم الانتقالات الصيفية قبل بدء الموسم القادم.

وكشف الإعلامي المصري مدحت شلبي في برنامجه عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” المصرية، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يحاول إغراء اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي من أجل الانتقال إلى صفوف فريقه خلال موسم الانتقالات بعرض خيالي.

🚨رسميًا | اختيار محمد صلاح ضمن فريق العام من رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي pic.twitter.com/imgPKMW6Gf — جول مصر (@goaleg) June 4, 2021

وأوضح الإعلامي الرياضي شلبي، بأن إدارة فريق باريس سان جيرمان “البي أس جي” تحاول إقناع محمد صلاح بفكرة الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي والانتقال إلى النادي الباريسي خلال الأيام المقبلة.

وكشف شلبي، أن العرض الذي سيقدمه إدارة باريس سان جيرمان للنجم المصري محمد صلاح، يبلغ قيمته 600 ألف يورو أسبوعيا أي ما يعادل 30 مليون يورو سنويًا، مبينًا أن اللاعب يجني مع فريقه الحالي ثلث هذا المبلغ.

وقد سجل محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي 22 هدفًا بفارق هدف وحيد عن هداف الدوري اللاعب هاري كين المهاجم في صفوف توتنهام الإنجليزي خلال منافسات الموسم المنصرم.

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