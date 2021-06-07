الهدوء يعود إلى أم البساتين في عمان بعد ليلة من المواجهات مع أنصار أسامة العجارمة

أكدت مصادر أمنية أردنية، عودة الهدوء إلى منطقة أم البساتين في العاصمة عمان، وذلك بعد ليلة من اعمال ما وصفتها “الشغب” نفذها مناصرو النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة.

وقال موقع “عمون“، إن قوات الدرك تراجعت إلى مداخل اللواء، بعد تعاملها مساء الأحد مع أعمال شغب وإطلاق نار من قبل مجموعة من أشخاص في لواء ناعور.

وتجددت أعمال الشغب في ناعور، أمس الأحد، عقب تصويت مجلس النواب الأردني على فصل النائب أسامة العجارمة.

ووفق “عمون” فإن القوات الأمنية قد “تعاملت مع أعمال الشغب بالقوة المناسبة” والغاز المسيل للدموع.

من ام البساتين الان pic.twitter.com/48rspU4kzC — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) June 5, 2021

وأشار مصدر أمني، وفق قناة “المملكة” الرسمية، إلى فتح نقاط غلق مع تواجد أمني كثيف في محيط لواء ناعور لمنع أي تجاوز للقانون وإلقاء القبض على كل من يحاول تجاوز القانون.

اعتقالات أردنية

وفي سياق ذي صلة، قال المكتب التنفيذي للحراك الأردني الموحد، إن عدداً من المداهمات الأمنية تمت ونتج عنها اعتقال سبعة نشطاء في الحراك الأردني

تصريح صحفي صادر عن المكتب التنفيذي للحراك الأردني الموحد.

يدين المكتب الموحد حملة الاعتقالات والمداهمات التي تمت اليوم على أعضاء المكتب التنفيذي للحراك الموحد ولا يعلم أيضا السياق الذي استهدفوا فيه ولا مبررات اقحامهم بما يجري من أحداث في قضية النائب اسامه العجارمة. pic.twitter.com/U8hjog0Cuc — الأردنية نت (@alurdunyya) June 6, 2021

وأعلن الحراك عبر بيانه اعتقال عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وهم: (عبد طواها، أحمد برشات الزيود، وسفيان خريسات) وأعضاء الهيئة العامة للحراك (المهندس سعد العلاوين وعادل برشات الزيود).

إلى جانب مجموعة من الناشطين والحراكيين عرف منهم (هاني العزب، ومحمد عليمات ابو راشد.)

حيث اوقف إدارياً اليوم كل من أعضاء المكتب التفيذي (عبد طواهيا، احمد برشات الزيود، وسفيان خريسات) وأعضاء الهيئة العامة للحراك المهندس سعد العلاوين وعادل برشات الزيود ومجموعة من الناشطين والحراكيين عرف منهم هاني العزب، ومحمد عليمات ابو راشد. — الأردنية نت (@alurdunyya) June 6, 2021

وحسب البيان الصادر والمنشور عبر المنصات الإعلامية التابعة للحراك الأردني الموحد فقد تم إيقاف جميع المعتقلين إدارياً.

ويؤكد الحراك الموحد ان لغة الاعتقالات هي دلالة على عجز النظام السياسي عن معالجة الازمات التي تمر بها الدولة الأردنية ودلالة قاطعة أن جولات الحوار التي يقوم بها النظام ما هي إلا محاولات لكسب الوقت وتدوير الازمات. — الأردنية نت (@alurdunyya) June 6, 2021

واستهجن الحراك هذه الاعتقالات مؤكداً انه لا يعلم السياق الذي استهدفوا فيه ولا مبررات اقحامهم بما يجري من أحداث في قضية النائب أسامة العجارمة.

واعتبر الحراك ان لغة الاعتقالات هي دلالة على عجز النظام السياسي عن معالجة الازمات التي تمر بها الدولة الأردنية ودلالة قاطعة أن جولات الحوار التي يقوم بها ما هي إلا محاولات لكسب الوقت وتدوير الازمات.

إننا في الحراك الموحد نؤكد لشعبنا الأردني أن هذه الاعتقالات لن تحيدنا عن الاستمرار بنضالاتنا من اجل استعادت سلطة الشعب وموارد الوطن المنهوبة.

الحرية لكافة المعتقلين الأردنيين

عاش نضال شعبنا العظيم

عاش الاردن حرا مستقلا — الأردنية نت (@alurdunyya) June 6, 2021

اشتباكات في الأردن

والسبت الماضي، أفاد مصدر أمني أردني، بإصابة عدد من مرتبات الأمن العام، خلال تعامل قوة أمنية مع أعمال “شغب” وإطلاق عيارات نارية وإحراق مركبات، في لواء ناعور بالعاصمة عمان.

المصدر الأردني أبلغ “عمون” أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الحادث وفق القانون وبما يحافظ على السلم المجتمعي وأمن وأمان المواطنين ومبدأ سيادة القانون، فيما لم يعلن المصدر عن عدد الإصابات حتى الآن.

وأفادت مديرية الأمن العام بأن ضابطا برتبة نقيب من مرتبات الأمن العام أصيب بعيارات نارية وحالته حرجة.

وقال ناشطون أردنيون إن ما جرى، كان خلال مداهمة قوات الأمنية لمنطقة يتحصن فيها تجار مخدرات حسب قولهم.

ولكن البعض حمل الأجهزة الأمنية المسؤولية حول ما جرى بعد الاعتصام الذي شهدته المنطقة.

ونشرت وكالة الانباء الأردنية الرسمية “بترا” على حسابها عبر “تويتر”، صور الإصابات في صفوف الامن الأردني.

وأثارت الأحداث التي شهدتها ناعور موجة غضب واسعة في الشارع الأردني حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت الصور والفيديوهات المنتشرة.

تفاصيل إضافية حول أحداث ناعور

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية تعاملت مساء السبت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الأشخاص في منطقة ناعور غربي العاصمة الأردنية عمان.

وأضاف الناطق الأمني أن أحداث العنف أدت إلى إصابة أربعة من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج.

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وأكد المتحدث أن القوة الأمنية ما زالت تتعامل مع عدد من مثيري الشغب ولم تسمح لهم باختراق القانون والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة وسيتم التعامل معهم بكل حزم.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه: “لقد شهدت الساعات القليلة الماضية، ومع الأسف الشديد، اعتداءات مسلحة على مرتبات جهاز الأمن العام العاملة والساهرة على حفظ وتنفيذ القانون في منطقة المالحة قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي وإصابة بعض منتسبي جهاز الأمن العام ممن ندعو لهم بالشفاء العاجل.”

فصل أسامة العجارمة

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن مجلس النواب الأردني فصل النائب أسامة العجارمة الذي اتهم الحكومة بتعمد قطع التيار الكهربائي عن جميع محافظات البلاد.

وقالت الوكالة: “مجلس النواب يفصل النائب أسامة العجارمة من عضوية المجلس”، مضيفة أنه “يرفض المساس بمكانة ومنزلة الملك”.

وأثار العجارمة الجدل داخل مجلس النواب؛ بعد اتهامه الحكومة بقطع التيار الكهربائي عن جميع محافظات المملكة بشكل متعمد؛ وذلك لمنع حشود عشائرية من الوصول إلى العاصمة عمان، تضامنا مع فلسطين.

وطالب النائب حينذاك بعقد جلسة لمناقشة أسباب انقطاع التيار الكهربائي، ليتطور النقاش إلى مشادات مع رئيس المجلس عبدالمنعم العودات، وعقب ذلك تلفظ العجارمة بكلمة وصفت بأنها “مسيئة”، وجرى على إثرها تجميد عضويته.

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