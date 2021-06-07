الأميرة سلمى ابنة الملك عبدالله الثاني بطلّة عسكرية ومعلقون: (بنت أبوها)

لفتت الأميرة سلمى ابنة الملك عبدالله الثاني، الأنظار، خلال افتتاحها مركز تدريب المرأة العسكرية في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء، والذي أنشئ بالتعاون ما بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

مغرّدون: (الأميرة سلمى .. ابنة ابوها)

وأبدى الاردنيون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اعجابهم، بإطلالة الأميرة سلمى، حيث ظهرت ترتدي الزيّ العسكري، خلال الافتتاح .

الجمال والبهاء .. والهاشمية حتى تتحلى بالعسكرية !

صاحبة السمو الملكي الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني حفظها الله 🤍 pic.twitter.com/anX4z07l6M — هند خليفات (@hindkhlaifat) June 7, 2021

سمو الأميرة سلمى🌹

فارسة سلاح الجو الملكي الأردني ⚔️🇯🇴#قيادتنا_هاشمية_واسرتنا_واحدة pic.twitter.com/wD6QjNLgqP — النسر الملكي (@WesamYasene) June 7, 2021

سمو الأميرة سلمى، من ناحية الجمال هي اساسة ونقطة عَ سطر..♥️ pic.twitter.com/da4am4O5qY — Ra’ed.Nizami (@EdNizami) June 7, 2021

وبحسب وسائل إعلام أردنية ومنها موقع (هلا)، فإنّ الأميرة سلمى افتتحت مركز تدريب المرأة العسكرية مندوباً عن والدها الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجالت الأميرة سلمى في مباني المركز والتي تضم قاعات تدريبية متخصصة وحضانة للأطفال، لخدمة مرتبات المركز من الإناث من خلال تأمين الرعاية اللازمة لأطفالهن.

وحضر الافتتاح عدد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين من عدة دول، وعدد من ضباط القوات المسلحة.

من جهتها، أكدت مدير إدارة شؤون المرأة العسكرية العقيد مها الناصر أهمية المركز في تطوير وتمكين المرأة العسكرية وتدريبها لمواكبة التطورات والوصول إلى درجة عالية من الاحترافية.

ولفتت الناصر إلى أن المركز صمم وفق أعلى المواصفات، ليكون مركزاً إقليمياً في المنطقة، لتقديم الدعم التدريبي للمرأة العسكرية، من خلال إعداد وتأهيل الضباط وضباط الصف من الإناث من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تعبويا وأمنياً وإدارياً للقيام بالواجبات الموكلة إليهن بكل كفاءة واقتدار.