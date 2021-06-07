أمير سعودي يهاجم حمد بن جاسم: الخوف على مجلس التعاون لا يناسبك نهائيا!

اتهم الأمير السعودي خالد بن سطام آل سعود، رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، بأنه متناقض ويتلاعب بمشاعر الشعوب وذلك على خلفية تغريدات الأخير عن ذكرى حصار قطر بعد 4 سنوات وحديثه عن مجلس التعاون.

حمد بن جاسم

وكان حمد بن جاسم قال في تغريدات له أمس، الأحد، إنه تعمد ألا يكتب هذه السطور يوم الخامس من يونيو، وهو يوم الذكرى الحزينة الذي فرض فيه الحصار الجائر على بلده بدون أي سبب أومبرر.

تعمدت ألا أكتب هذه السطور يوم الخامس من يونيو، وهو يوم الذكرى الحزينة الذي فرض فيه الحصار الجائر على بلدي بدون أي سبب أومبرر، وآثرت الانتظار حتى اليوم التالي إذ انتهى الحصار حمداً لله ولم يدخل سنته الخامسة.

نعم،الحصار انتهى، ولكن هل عاد مجلس التعاون كما كان؟ أو هل أصبح كما نتمنى؟ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 6, 2021

وأضاف:”وآثرت الانتظار حتى اليوم التالي إذ انتهى الحصار حمداً لله ولم يدخل سنته الخامسة. نعم الحصار انتهى، ولكن هل عاد مجلس التعاون كما كان؟ أو هل أصبح كما نتمنى؟).

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التصريحات التي لم ترق للأمير خالد بن سطام آل سعود وأثارت جنونه، فخرج يهاجم حمد بن جاسم، واتهمه بأنه يقوم بالتلاعب بعواطف الشعوب لأن حديثه متناقض، حسب زعمه.

أخ حمد أنت الأن تقوم بالتلاعب بعواطف الشعوب لأن حديثك متناقض فمعدلات الكراهية والتأمر خرجت من خيمة القذافى على شكل تسجيلات تحمل أعلى معدل للكراهية, محاولة الظهور بالمثالية والخوف على مجلس التعاون لا يناسبك نهائيا وسيبقى خليجنا واحد بإذن الله ثم بحكمة حكام الدول الخليجية https://t.co/MK1afYXLvx — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 7, 2021

الأمير خالد بن سطام

وتابع الأمير السعودي في رده على رئيس وزراء قطر الأسبق:” فمعدلات الكراهية والتأمر خرجت من خيمة القذافى على شكل تسجيلات تحمل أعلى معدل للكراهية”

وزعم آل سعود أن “محاولة الظهور بالمثالية والخوف على مجلس التعاون لا يناسبك نهائيا وسيبقى خليجنا واحد بإذن الله ثم بحكمة حكام الدول الخليجية”

وكان حمد بن جاسم قال أيضا في تغريداته أمس، إنه حزين بسبب ما نعاني منه في إقليمنا من مستويات مرتفعة من الكراهية، وما يمارسه البعض من لعب وتلاعب بعواطف الشعوب، وما أصاب عقولاً كثيرة من تسمم نتمنى شفاءه، كي تعود روح المبادرة والإنجاز لمجلس التعاون، ولو بالقدر القليل الذي حققه المجلس سابقاً.

إنني حزين بسبب ما نعاني منه في إقليمنا من مستويات مرتفعة من الكراهية، وما يمارسه البعض من لعب وتلاعب بعواطف الشعوب، وما أصاب عقولاً كثيرة من تسمم نتمنى شفاءه، كي تعود روح المبادرة والإنجاز لمجلس التعاون، ولو بالقدر القليل الذي حققه المجلس سابقاً. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 6, 2021

وأكمل حمد بن جاسم: (نريد ونتمنى أن يعاد بناء اللحمة الخليجية التي أرجو ألا نكون ضيعناها للأبد. نتمنى ونريد أن تُسَرِّحَ الحكومات جيوش الذباب الإلكتروني التي جَيَّشَتْها وأطلقت لها العنان، حتى تتوقف عما تقوم به من عبث رخيص يضر بالجميع شعوباً وأوطاناً).

نريد ونتمنى أن يعاد بناء اللحمة الخليجية التي أرجو ألا نكون ضيعناها للأبد. نتمنى ونريد أن تُسَرِّحَ الحكومات جيوش الذباب الإلكتروني التي جَيَّشَتْها وأطلقت لها العنان، حتى تتوقف عما تقوم به من عبث رخيص يضر بالجميع شعوباً وأوطاناً. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 6, 2021

وقال: (نريد ونأمل أن تدرس قيادات المجلس أوضاع شعوبها حاضراً ومستقبلاً، وأن تستخلص من تجارب الماضي المريرة العبر، ليس في اجتماع مدته نصف ساعه ولكن في يوم أو يومين لعل القادة يخرجون بجد بقرارات تاريخية تتمناها شعوبهم وتستحقها وتطالب بها).

نريد ونأمل أن تدرس قيادات المجلس أوضاع شعوبها حاضراً ومستقبلاً، وأن تستخلص من تجارب الماضي المريرة العبر، ليس في اجتماع مدته نصف ساعه ولكن في يوم أو يومين لعل القادة يخرجون بجد بقرارات تاريخية تتمناها شعوبهم وتستحقها وتطالب بها. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 6, 2021

ذكرى حصار قطر

وصادف أول أمس السبت، ذكرى مرور 4 سنوات منذ فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على دولة قطر بزعم دعمها الإرهاب.

انتهى الحصار قبل أن يتم العام الرابع، ورغم ما مثله من اختبار صعب فإنه شكل للدوحة فرصة لتحقيق اكتفاء ذاتي، ولا سيما في أمنها الغذائي والصناعي.

في مطلع العام الحالي نجحت مساعي المصالحة وتوجت بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للسعودية بعد إتمام إجراءات رفع الحصار عن بلده.

شكل الحصار ذكرى وعبرة وفكرة بأن من لا يتبع السرب دائما ليس بالضرورة أن يكون مخطئا فقد يكون قائدا.

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