وظائف في شركة تنمية نفط عمان .. تحرك أوسع بهدف التعمين

وقعت شركة تنمية نفط عمان (PDO) اتفاقيات مع اثنين من المقاولين لتوظيف أكثر من 55 عمانيًا كممرضين مؤهلين في مواقع الحفر.

وبموجب شروط مذكرات التعاون، ستقوم شركة تنمية نفط عمان بتدريب المواطنين الذين سيؤمنون بعد ذلك العمل مع أبراج لخدمات الطاقة (AES) و كذلك KCA Deutag التي تعتبر واحدة من رواد مقاولي الحفر والهندسة في العالم الذين يعملون في البر والبحر على، إكمال تدريبهم بنجاح.

مبادرة تنمية نفط عمان لتعمين جميع العاملين في المجال الطبي

وتأتي هذه المبادرة في إطار تحرك أوسع لشركة تنمية نفط عُمان لتعمين جميع العاملين في المجال الطبي في جميع مراحل عملياتها.بحسب (omanobserver)

ووقع الاتفاقيات المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان، مع المدير العام لشركة أبراج لخدمات الطاقة AES عبد الله الهادي و مدير KCAD القطري ديفيد تروست. في حفل افتراضي الخميس (3 يونيو).

العجمي: نعمل على توسيع آفاق خلق فرص العمل

وقال العجمي: “نحن نسعى باستمرار مع مقاولينا لتحديد وظائف مجدية ومجزية للعمانيين عبر مجموعة واسعة من أنشطتنا”.

واضاف: “صحة ورفاهية أولئك الذين يعملون معنا لها أهمية قصوى، وأولئك الذين يعملون من خلال هذا البرنامج الجديد سيتحملون المسؤولية الحيوية لرعايتهم في هذا المجال”.

وتابع: “أتقدم بخالص امتناني لشركائنا على العمل معنا لتمكين العشرات من المواطنين من تولي مثل هذه المناصب الهامة”.

وسيخضع المتدربون للتدريب التعريفي بشركة تنمية نفط عمان لمدة شهرين إلى خمسة أشهر، ويكتسبون المعرفة والخبرة المطلوبة للأدوار.

ومن ثم سيتوظف 40 منهم لدى شركة أبراج لخدمات الطاقة و18 آخرين لدى شركة KCA Deutag في مواقع أجهزة الحفر لهاتين الشركتين.

وقال العجمي: “نعمل على توسيع آفاق خلق فرص العمل لدينا من خلال تأهيل العمانيين لتلبية متطلبات القوى العاملة الثابتة والمتقلبة المطلوبة لتلبية متطلبات السوق المختلفة في قطاع الطاقة.

وتابع: “لقد نجح فريقنا الوطني لتوريد القوى العاملة (إمداد) في توطين آلاف الوظائف حتى الآن وسيواصل بذل جهود إضافية لضمان أن يجد المزيد من المواطنين فرص عمل في قطاع الطاقة وخارجه.”

الهادي: المبادرة ستزيد نسبة التعمين للشركة من حيث هي حاليا 92٪

وقال عبد الله الهادي، العضو المنتدب لشركة AES: “نحن فخورون بأن نكون جزءًا من مبادرات شركة تنمية نفط عمان لتقديم فرص عمل للباحثين عن عمل على المستوى الوطني والوظائف الطبية المحلية في مواقع أبراج. ستساهم هذه المبادرة في زيادة نسبة التعمين للشركة من حيث هي حاليا 92٪.

وقال: “يتماشى هذا البرنامج التدريبي مع رؤية أبراج والتزامها بتقديم القيمة المحلية المضافة بما في ذلك خلق فرص عمل للمواطنين العمانيين المحليين. نود أن نعرب عن تقديرنا لشركة تنمية نفط عمان لتمويلها هذا التدريب ولكل فرد لعب دورًا في جعل هذا التعاون ممكنًا “.

تروست: نشعر بمسؤوليتنا في المساعدة على تنمية عمان

وأضاف ديفيد تروست، مدير KCAD: “بعد أكثر من 50 عامًا من التعاقد مع شركة تنمية نفط عمان ، ما زلنا نشعر بمسؤوليتنا في المساعدة على تنمية عمان. يسعدنا أن نوقع مذكرة تفاهم اليوم نلتزم فيها بتوظيف وتدريب 18 موظفًا طبيًا عمانيًا لدعم حفاراتنا في هذا المجال ”

وسابقًا، وقعت الشركة أيضًا اتفاقيتين لبرنامج تدريب أثناء العمل في مجالات الصحة والسلامة والبيئة بهدف توفير 50 فرصة عمل للخريجين في مشاريع الصناعات العربية (AIP) والخدمات الفنية الخاصة (STS) ، بالتعاون مع وزارة العمل.

وتسهل الاتفاقيات برنامجًا تدريبيًا مدته ستة أشهر للخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس في الصحة والسلامة والبيئة من الكلية الحديثة للأعمال والعلوم والكلية الدولية للهندسة والإدارة.

وسيتم اعتماد المشاركين من قبل أوبال عند الانتهاء بنجاح من البرنامج وسيتم توظيفهم من قبل المقاولين.