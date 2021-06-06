اختفاء يوتيوبر إماراتي هاجم سفير الإمارات بإسرائيل بعد لقائه الحاخام (فيديو)

تداول ناشطون بمواقع التواصل أنباء عن اختفاء يوتيوبر إماراتي وعدم قدرة أهله على الوصول له، بعد بثه حلقة على قناته بيوتيوب انتقد فيها السفير الإماراتي في إسرائيل، محمد آل خاجة، وذلك بعد زيارة الأخير لحاخام متطرف في منزله بمدينة القدس المحتلة وطلبه البركة منه.

يوتيوبر إماراتي يهاجم سفير الإمارات في إسرائيل

وأكد هذه الأنباء المذيع والإعلامي البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، حيث نشر فيديو اليوتيوبر الإماراتي على حسابه الرسمي بتويتر.

يوتيوبر اماراتي يوبخ سفير الامارات في اسرائيل لانه كان ذليلا امام الحاخام اليهودي ، ويعلمه كيف كان يجب عليه ان يخاطب ويشتم اليهود ، اليوتيوبر اختفى بعد بث الحلقة ، واهله يبحثون عنه الان #الامارات #السعودية #مصر #الخليج #فلسطين pic.twitter.com/jfx36WgD6o — جمال ريان (@jamalrayyan) June 6, 2021

وعلق بما نصه:”يوتيوبر إماراتي يوبخ سفير الإمارات في إسرائيل لأنه كان ذليلا أمام الحاخام اليهودي، ويعلمه كيف كان يجب عليه أن يخاطب ويشتم اليهود.”

ولفت ريان إلى أن اليوتيوبر اختفى بعد بث الحلقة، وأن أهله يبحثون عنه الان.

وبمطالعة الفيديو من قبل (وطن) فقد نشر اليوتيوبر الإماراتي حديث السفير آل خاجة ببداية المقطع، ثم ظهر يعلق عليه بقوله:”أنا بس عندي لوم لسعادة السفير المفروض انت عندك هدف تحققه من هذه الزيارة. المفروض ما تقول احنا اخوة وفيه دفء عاطفي شوفناه لديكم.”

وتابع مهاجما الاحتلال الاسرائيلي:”المفروض تقول يا كلاب يا ملاعين الوالدين يلعن أبوكم على ابو اللي خلفكم. احنا نبي جهودكم تساعدونا في التهدئة وانتم مجرمين وقتلة وحيوانات.”

وأكمل موضحا ما كان ينبغي لسفير الإمارات بتل أبيب أن يقوله للحاخام، مستنكرا هذا الذل والهوان:”وأنا ابي تساعدوني في تحقيق هدفي يعني ليش تكلمهم بطريقة لينة ولطافة.. انت عندك هدف تبي تحققه فلازم تمسح بهم الأرض وتلعن والديهم” وفق نص حديثه.

ويشار إلى أن السفير الإماراتي بإسرائيل محمد آل خاجة، زار قبل أيام الزعيم الروحي لحركة (شاس) الدينية المتطرفة الحاخام شالوم كوهين في منزله بالقدس.

وخلال الزيارة التي فجرت موجة غضب عربي واسعة هاجم السفير الإماراتي قناة الجزيرة واتهمها بـ”تأجيج الجنون” في المنطقة، كما هاجم جماعة الإخوان المسلمين.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصورة للسفير الإماراتي يقول فيها لرئيس مجلس حكماء التوراة وزعيم شاس “حينما وصلت إلى هنا، كنت مصدوما لروية الناس.. أناس دافئون بقلوب طيبة.. لم أتوقع أن أرى مسجدا في قلب تل أبيب”.

وأضاف “للأسف قنوات تلفزيونية مثل الجزيرة أو الإخوان المسلمين، يحاولون أن يُظهروا للناس أشياء أخرى فى منطقتنا”.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية (رسمية) أن “آل خاجة” وكوهين ناقشا “الأوضاع المتفجرة في المسجد الأقصى”.

وأضافت القناة أنهما ناقشا أيضا أوضاع اليهود المقيمين في دول الخليج، وانطباع السفير الإماراتي عن إسرائيل.

ودعا “آل خاجة” كوهين إلى زيارة دولة الإمارات لحضور مراسم افتتاح معبد “الديانات الإبراهيمية الثلاث” في أبو ظبي، فيما قدم كوهين لآل خاجة هدية و”حياة بمباركة الكهنة”، بحسب القناة.

كما نشرت الخارجية الإسرائيلية على حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لها صورا تظهر السفير الإماراتي وهو يزور منزل كوهين في القدس المحتلة.

زار اليوم سفير الإمارات لدى اسرائيل @AmbAlKhaja

رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الاكبر شالوم كوهين في منزله في اورشليم حيث تلقى منه بركة الكهنة ودار الحديث عن الإتفاقات الإبراهيمية كما تبادلا الهدايا الرمزية ودعا السفير الحاخام لافتتاحية معبد الديانات الإبراهيمية ال3 بابو ظبي pic.twitter.com/O05FCv51vx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 30, 2021

يذكر أن السفير الإماراتي قدم أوراق اعتماده لرئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في الأول من مارس الماضي، ليكون أول سفير لبلاده لدى إسرائيل بعد أكثر من 6 أشهر على تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وأثارت زيارة سفير الإمارات لدى تل أبيب للحاخام شالوم كوهين، موجة استنكار وغضب واسعين على منصات التواصل الاجتماعي.

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