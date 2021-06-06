إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بتهمة التحرش الجنسي

أعلن مجلس القيم والأخلاق في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيقاف رئيس الاتحاد “روجيريو كابوكلو” على خلفية التهمة الموجه إليه من إحدى الموظفات داخل الاتحاد له بممارسة التحرش الجنسي معها.

الاتحاد البرازيلي وتفاصيل الإيقاف

وأفادت شبكة “غلوبو” البرازيلية، أن نائب رئيس الاتحاد البرازيلي “أنطونيو كارلوس نونيس” سيتولى المنصب خلال فترة إيقاف رئيس الاتحاد “كابوكلو” على خلفية قضية التحرش الجنسي.

وقام النائب المؤقت إلى عقد اجتماع بين المديرين النواب في الاتحاد البرازيلي اليوم في مدينة “ريو دي جانيرو” البرازيلية.

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وقد انسحب الرئيس الموقوف “كابوكلو” عن رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تحت ضغط الرعاة عليه وكذلك المسؤولين في الاتحاد.

الكونميبول | تم اتخاذ القرار اليوم بعد أن وافقت الحكومة البرازيلية على الطلب الذي قدمه الاتحاد البرازيلي اتصل رئيس الكونميبول برئيس الاتحاد البرازيلي، لتقييم إمكانية استضافة البرازيل لكوبا أمريكا ، ودعم رئيس الجمهورية المبادرة على الفور بعد الطلب بالتوافق مع الحكومة 🧑‍🍳 pic.twitter.com/R9wcXaCdMg — بلاد الفضة (@ARG4ARB) May 31, 2021

في ظل الأزمة الدائرة بين لاعبي المنتخب البرازيلي ” السامبا” والجهاز الفني من جهة، والاتحاد البرازيلي من جهة أخرى، على ضوء المشاركة في بطولة “كوبا أمريكا” بسبب كورونا.

الاتحاد البرازيلي واستبدال المدرب

وفي ذات السياق، أشارت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة، أن رئيس الاتحاد البرازيلي الموقوف “روجيرو كابوكلو” قد وعد الحكومة الفيدرالية باستبدال تيتي مدرب منتخب البرازيل “السامبا” بريناتو جاوتشو.

بعد مباراة أمام منتخب باراغواي يوم الثلاثاء القادم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم “مونديال قطر 2022”.

🚨🚨🚨🚨 ايقاف رئيس الاتحاد البرازيلي شهرا كاملا بسبب قضية تحرش جنسي pic.twitter.com/uJzWN33ZiN — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) June 6, 2021

جاء ذلك عقب رفض المدير الفني للمنتخب البرازيلي “تيتي” وعدد من نجوم من أبرزهم نيمار وكاسميرو، الذين يرفضون المشاركة في بطولة “كوبا أمريكا” بعد إعلان البلاد استضافتها بعد سحب البلدين الأصلين الأرجنتين وكولومبيا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وتعد دولة البرازيلي ثاني أكبر دول العالم انتشارا لوباء فيروس كورونا داخل البلاد، حيث وصل عدد الوفيات في البرازيل أكثر من 465 ألف شخص.

البرازيل وكوبا أمريكا

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في حفل أقامته وزارة الصحة في العاصمة البرازيلية ” برازيليا”، إن ” البرازيل تستضيف بطولة كوبا أمريكا، مؤكدًا أن أربع ولايات من البلاد والبالغ عددها 27 ولاية مستعدة لاستضافة المباريات”.

كاسيميرو يقود تمرد ضد الاتحاد البرازيلي و الكونيمبول هو و عدد من لاعبي المنتخب المحترفين في اوروبا احتجاجاً على اقامة كوبا امريكا في البرازيل بالرغم من ازمة البلاد مع وباء كورونا

امس لم يظهر مع تيتي في مؤتمره الصحفي و اليوم تأخر مع عدد من لاعبي المنتخب في تدريبات المنتخب الاخيرة pic.twitter.com/hQw7pUwkOg — كأس امم اوروبا / كوبا امريكا 2021 (@halamadridy7) June 4, 2021

وجاء ذلك بعد إثارة الشكوك حول إقامتها لبطولة كوبا أمريكا لتعويض المضيفتين الأصليتين كولومبيا والأرجنتين من قبل رئيس ريوانه “إدواردو راموس”، الذي كتب في تغريده له عبر حسابه على منصة “توتير”، أنه لم يتم اتخاذ القرار بشأن استضافة بطولة كوبا أمريكا.

TNTSportsBR | لا يريدوا لاعبي الأندية الأوروبية في المنتخب البرازيلي لعب كوبا أمريكا بالبرازيل. و عقدوا اليوم اجتماعا مع رئيس الاتحاد البرازيلي لمناقشة الأمر. pic.twitter.com/Q91wOAO3Ai — Blancos Global (@Blancos_Global) June 4, 2021

وقد قام البرازيلي “راموس” بعدها بنشر تغريده أخرى، جاء فيها: ” أصبح الأمر مؤكد .. كوبا أمريكا ستقام في البرازيل”.

وأردف، ” المباريات ستقام في ولايات ريو دي جانيرو وماتو غروسو وغوياس والمقاطعة الفيدرالية التابعة للعاصمة البرازيلية”.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أمريكا في ال11 من شهر يونيو/ حزيران من الشهر الجاري، وحتى ال10 من شهر يوليو/ تموز المقبل.

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