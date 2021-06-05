وصلة رقص للفنانة وعد السعودية تثير ضجة! (شاهد)

تداولت حسابات فنية عبر (تويتر) فيديو للفنانة السعودية وعد، من كواليس تصوير كليب أغنيتها (أدلع عليك)، والتي طرحتها مؤخراً.

وعد ورقصة شعبية

وظهرت وعد السعودية بالفيديو وهي ترقص برفقة فرقة رقص نسائية شعبية، وترتدي ملابس تعكس حفلات الزفاف في السعودية قديماً.

رقص الفنانة وعد من كواليس تصوير ادلع عليك 🔥 pic.twitter.com/fm2EHDzFpU — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 4, 2021

وتباينت ردود الأفعال حول فيديو رقص وعد السعودية، لكن معظم المغردين هاجموها، فجاء في التعليقات: (اذا غاب الحيا غاب الايمان وغاب الخوف من الله).

اذا غاب الحيا غاب الايمان وغاب الخوف من الله — بدر (@ba_dr70) June 4, 2021

وكتب آخر مذكراً بما تعرضت له وعد من تعنيف من قبل شقيقها: (ليت اخوها مو بس ضربها الا دفنها ذاك اليوم).

ليت اخوها مو بس ضربها الا دفنها ذاك اليوم — برونو فرنانديز (@bronoo18) June 4, 2021

بينما وصفها آخرون بـ(الطقاقة)، فكتب مغرد: (اصلا لايق عليها طقاقة)، وعلق آخر: (عادي طقاقة).

عادي طقاقه — gno0om (@gnooom15) June 4, 2021

اصلا لايق عليها طقاقه — Turki Banoun (@tssb2002) June 4, 2021

وسخر آخر في تعليقه قائلاً: (الظاهر ماباقي إلا أنا أدخل عام 2021).

الظاهر ماباقي الا انا اخش عام ٢٠٢١ — مستكشف (@mostkshf9) June 4, 2021

وصلة رقص جريئة

وليست المرة الأولى التي يتم تداول فيديوهات لوعد وهي ترقص بجرأة، فقد ظهرت في فيديو أثار ضجة واسعةً حينها وهي تؤدي وصلة رقص جريئة .

وظهرت الفنانة السعودية وعد وهي ترتدي فستاناً أسود اللون وترقص باندماج على أنغام الأغاني.

الفنانة وعد في وصلة رقص .. pic.twitter.com/pXFsYfuiG2 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 5, 2021

وقبل فترة، ظهرت الفنانة في فيديو نشرته عبر “سناب شات” وهي تتراقص بجرأة على أنغام أغنية خليجية، ثم توجه تحية لأهل مدينة الأحساء، بعدما تم ذكرهم في الأغنية التي تستمع إليها.

وكانت وعد ترتدي بالفيديو تيشرت ضيق بكم واحد، يفصّل صدرها بوضوح، مع فيزون أسود ضيق، وظلت تتمايل وترقص، ما فتح النار عليها من قبل المتابعين الذين طالبوها باحترام سنها وقيمتها الفنية، خاصة أنها من أشهر مطربات السعودية.

وعد أدت فريضة العمرة بعد الرقص

المفارقة أن وعد بعد الفيديو قالت إنها أدت فريضة العمرة، وظهرت حينها برفقة شقيقتها الأكبر الإعلامية دنيا بكر يونس.

ونشرت وعد السعودية حينها عدداً من الفيديوهات مع شقيقتها عبر (سناب شات)، بدأوها بالتحدث خلالها عن تأدية فريضة العمرة.

وتقول وعد لشقيقتها: (اذهبي وأدي العمرة وسجلي سابقاً وخذي كل الصلوات حتى لا تعتمري فقط وتغادري).

وتابعت وعد: (وأنصحكم نداء لأصحاب أبلة دنيا كلكم روحوا سووا عمرة)، لترد دنيا: (عمرة مقبولة لك وربنا يتقبل اللي دعيتي لأحبابك وأهلك)، فتجيب وعد مازحة: (لم أدع لأهلي أثناء العمرة).

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وعد السعودية في رامز عقله طار

وكان من المفترض أن تظهر الفنانة وعد السعودية في رمضان 2021، ببرنامج (رامز عقله طار) الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

لكن صحيفة مصرية أفادت نقلا عن أحد المقربين من أسرة برنامج أن القائمون على البرنامج قاموا بحذف حلقة كاملة من البرنامج كان من المقرر عرضها في الحلقة 29 من البرنامج.

ووفق المصادر فإن هذه الحلقة خاصة بالمطربة والمغنية المعروفة وعد السعودية، وكان قد تم تصويرها قبل رمضان بأسبوع واحد.

وقام رامز جلال باستبدالها بعرض كواليس الحلقات الماضية التي تم عرضها طوال الشهر الكريم، وأبزر ما حدث مع الضيوف.

سرقة من منزل وعد

وفي سياق آخر، تعرضت وعد قبل أسبوع إلى حادثة سرقة من قبل خادمتها، وذلك بعدما طلبت الفنانة السعودية منها أن تذهب إلى الشرطة لإلغاء فيزتها.

وتحدثت وعد عن تفاصيل ماتعرضت له بفيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بررت خلاله غيابها بالفترة الأخيرة عن محبيها.

وقالت: (تعرضت للغدر من قبل خادمتي، سرقتني بعد خروجها من المنزل، وهربت بعدما أخذت أساوري الذهبية، وذلك لأنني أبلغتها فقط بضرورة الذهاب لإلغاء فيزتها بعد تكرار تصرفات غير مقبولة من قبلها).

وأشارت وعد إلى أنها أبلغت الشرطة السعودية بقيام الخادمة بإطفاء الكاميرات وببعض التصرفات غير مقبولة، وقالت الشرطة لها إنها لا تستطيع القيام بشيء حيال هذه المشكلات، الأمر الذي جعل الفنانة تقرر إلغاء الفيزا الخاصة بالخادمة.

واضطرت وعد بحسب روايتها أن تطلب من الخادمة الذهاب معها إلى قسم الشرطة، لكن الأخيرة ادعت أن جواز سفرها مفقود، فطلبت وعد منها تبليغ الشرطة بذلك.

وتابعت وعد: (كنت أقلم أظافري وانشغلت بها، فاستغلت الخادمة الأمر وهربت بعدما سرقت 4 أساور ذهبية فقط لأن هذه الأساور لم تكن في الخزنة).

وأوضحت: (الشرطة ومدير الأمن والمخابرات وكل الدنيا وعدتني بالمساعدة وأنا أبكي، انقهرت جدا، لكن المهم أنهم وجدوها في النهاية).

وظهرت وعد وهي تتفقد أغراض منزلها بعد الحادثة لتتأكد من عدم وجود مفقودات أخرى غير الأساور الذهبية.

من هي وعد السعودية؟

يذكر أن وعد تبلغ من العمر 42 عاماً، واسمها الحقيقي (حنان بكر يونس إبراهيم) وهي شقيقة الممثلة سناء يونس، والدها الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بمذيع الملك، كما شقيقه محمد مغني معتزل.

وكانت وعد متزوجة من شخص لبناني، إلا أنها انفصلت عنه بعد ذلك ولها منه ابنه اسمها حسناء.