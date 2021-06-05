من هو هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصرالله

أثارت الأنباء المتداولة حول تدهور الحالة الصحية للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، التكهنات حول خليفة الرجل الأقوى في لبنان، والذي يعتبر هدفاً لإسرائيل وبعض القوى في المنطقة.

تقارير إسرائيلية، رشحت هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله لخلافة حسن نصر الله في حال وفاته أو اغتياله من قبل إسرائيل.

هاشم صفي الدين الرجل الثاني في الحزب

هاشم صفي الدين يشرف بحكم موقعه كرئيس للمجلس التنفيذي لحزب الله على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للحزب.

ومن تلك الأنشطة إشرافه على إعادة إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت والتي تعرضت لدمار كبير بعد حرب تموز 2006، ويعتبر الرجل الثاني في الحزب، بحسب المراقبين.

وحسب موسوعة ويكيبيديا فإن هاشم صفي الدين من مواليد 1964، وأحد القادة البارزين للحزب، وابن عمة أم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

تزوج نجل صفي الدين من ابنة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني البارز قاسم سليماني، حسبما كشفت وسائل إعلام إيرانية.

وأعلنت عن زواج زينب سليماني ورضا صفي الدين، زينب مغنية ابنة القائد العسكري البارز في حزب الله عماد مغنية، الذي قتل بانفجار سيارة مفخخة في دمشق في فبراير 2008.

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ونشرت زينب مغنية عبر حسابها في “إنستغرام” السبت الماضي صورة يظهر فيها اسم زينب سليماني إلى جانب اسم رضا صفي الدين، على خلفية مليئة بالشموع.

وأثار توقيت الزواج استغراب كثير من الإيرانيين، الذي جاء بعد نحو 6 أشهر من مقتل قاسم سليماني بعملية أمريكية خاطفة في بغداد.

جاء ذلك على الرغب من تجنب العائلات الإيرانية الزيجات عادة قبل الذكرى السنوية الأولى لوفاة أحد أفراد العائلة.

آخر تصريحاته

وفي آخر تصريحات له وجه هاشم صفي الدين التحية للشعب الفلسطيني لرجاله وشبابه ومجاهديه، وقال إن قدرة المقاومة في فلسطين كبيرة جدا أكثر مما يتوقعه العدو.

وأضاف أن فلسطين اليوم كلها قدس والقدس اليوم تتألق بشهداء فلسطين، مشيرا إلى أن قدرة المقاومة في فلسطين كبيرة جدا من حيث القدرات العسكرية وأكثر مما يتخيله الإسرائيلي.

ولفت إلى أن “استهداف مطار بن غوريون هو استهداف نوعي وهو من بركات الدفاع عن القدس وكل ذلك لا يحصل دون تضحيات”.

واعتبر أن “ما يحصل اليوم في فلسطين هو الدافع الذي سيجعل كل الأطراف تنضم إلى محور المقاومة”.

وأكد صفي الدين في ختام حديثه أن “فيلق القدس اليوم يحقق إنجازات كبيرة وعلى مستوى الرؤية يظهر أن هذه نتائج ما فعله الحاج قاسم سليماني”.

خليفة حسن نصرالله

وكانت قد تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام تقارير تضمنت تكهنات وتوقعات بشأن خليفة نصر الله المحتمل في قيادة الجماعة، وذلك على خلفية المعلومات حول مرض الأمين العام لحزب الله.

وأشار موقع “واللا” الإسرائيلي إلى أن ابن خال نصر الله، هاشم صفي الدين هو من سيخلف نصر الله على الأرجح.

وأعاد التقرير إلى الأذهان، أنه في عام 2008 صدرت هناك أول أنباء عن مباركة إيران لصفي الدين كخليفة لحسن نصر الله.

ويذكر أن الأخبار المتداولة نقلت عن مصادر طبية وُصفت بالموثوقة أن “صحة الأمين العام شهدت تدهورا خطيرا، وأنه دخل في غيبوبة قبل أيام”.

وخلافاً لذلك، قال مصدر قريب من جماعة “حزب الله” اللبنانية، إن صحة أمينها العام، حسن نصر الله، “تتحسن مع مرور الوقت”.

وأوضح المصدر، أن حسن نصر الله مصاب بـ “حساسية موسمية”، وليس بفيروس “كورونا”، خلافاً لما ذهب إليه أطباء ومحللون في وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي إطلالته التلفزيونية الأخيرة، يوم 25 مايو/ أيار الماضي، عاني “نصر الله” من سعال لازمه خلال خطاب تجاوز الساعة ونصف الساعة.

ولم يخف “نصر لله” توعكه صحياً، إذ قال في بداية خطابه بمناسبة عيد “المقاومة والتحرير”، إنه كان يعاني من سعال شديد ويصعب عليه أن يخطب في الفترة الماضية، أي تزامنا مع تفجر الأوضاع في فلسطين، جراء اعتداءات إسرائيلية “وحشية”، منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي.

حقيقة مرض حسن نصرالله

وبحسب مصدر مطلع فإن “نصر الله” يُعالج من مرض التحَسّس الربيعي والتهاب رئوي يصاب به سنوياً في مثل هذه الأيام.

نفس المصدر أكد في تقرير سابق لموقع “عربي بوست”، أنّ صحة حسن نصرالله آخذة في التحسن، وأنها أصبحت أفضل مما كانت عليه خلال إطلالته السابقة.

ويلفت المصدر إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعاني فيها نصر الله من هذا التحسس وتفاعلاته، لكنه كان يُعالج دون الحديث عن مرضه، ولأنّ مرضه لم يكن يترافق مع مناسبات عامة كان يظهر بها للجمهور.

خلافاً لما حدث في هذه المرة، حيث صودِف أنه تعرض لموسم الحساسية والالتهابات خلال فترة الاحتفال بذكرى التحرير التي لا يستطيع أن يغيب عنها لدلالاتها الرمزية الكبيرة.

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