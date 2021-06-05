مشاجرة بالكويت كادت تنتهي بكارثة .. أحدهم حاول دهس المتشاجرين بسيارته(شاهد)

تداول ناشطون وحسابات إخبارية كويتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق مشاجرة خطرة بين مجموعة شباب في منطقة الروضة بمحافظة العاصمة في الكويت.

(شيفروليه سلفرادو) تحاول دهس ثلاث شبان!

ويظهر بالفيديو المتداول الذي تابعته (وطن)، سائق سيارة من نوع شيفروليه سلفرادو يحاول دهس ثلاث شبان بطريقة مروعة، بينما يسقط بعضهم أثناء الركض في محاولة الهرب.

فيديو / مشاجرة في منطقة الروضة. pic.twitter.com/tiVToz1M8V — المجلس (@Almajlliss) June 4, 2021

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة وسط الكويتيين الذين طالبوا وزارة الداخلية بوضع حد لهذه المشاجرات، فكتب مغرد: (شنو هذا بس متى يا وزارة الداخلية هذي المشاجرات بكل منطقة وكلها من السلفارادو اتمنى يشوفون حل لي هذي المشكلة المتكرره).

شنو هذا بس متى يا وزارة الداخلية هذي المشاجرات بكل منطقة وكلها من السلفارادو اتمنى يشوفون حل لي هذي المشكلة المتكرره #الكويت https://t.co/Fs6Q21n3uZ — كويتي شرعي (@Ku_tii1) June 5, 2021

اختبار للعقل قبل الشراء!

واعتبر آخر أن كل من يملك هذا النوع من السيارات، ليس طبيعياً، وكتب: (اللي عنده وانيت لازم يخضعوه لاختبار عن العقل!).

اللي عنده وانيت لازم يسووله تست عن العقل! https://t.co/NPRSeFUoLT — Nona (@nooniii_96) June 5, 2021

ووافقه آخر الرأي: (أطالب شيفروليه بأنهم يشيلون أي سيلفرادو بالوكالة، أو انهم يحطون طبيب نفسي يقيم اللي يجون بيشترون هالسيارة قبل لا يعطونه اياها!مو طبيعيين وربي).

أطالب شيفروليه بأنهم يشيلون أي سيلفرادو بالوكالة، أو انهم يحطون طبيب نفسي يقيم اللي يجون بيشترون هالسيارة قبل لا يعطونه اياها!!!! مو طبيعيين وربي https://t.co/PKQ9xoju1z — Abraham (@69ME_U) June 5, 2021

وطالب عبدالعزيز بن علي بإقرار قانون جديد، وكتب: (لازم يكون في قرار يمنع المراهقين الي توهم خذوا لياسن من أن يسوقون هالوانيتات وتبلش الرخصة لها من عمر ٣٠ سنة ذبحوا الاوادم).

لازم يكون في قرار يمنع المراهقين الي توهم خذوا لياسن من أن يسوقون هالوانيتات وتبلش الرخصة لها من عمر ٣٠ سنة ذبحوا الاوادم https://t.co/fenbs1mBmB — عبدالعزيز بن علي (@MeHMQ8) June 4, 2021

بينما اقترح آخر حلاً غريباً وقال: (لو كنت مسؤول جبت عصابات مكسيكية و حطيتهم شرطة بالكويت! والله يا الوضع صاير أفلام سينمائية).

لو كنت مسؤول جبت عصابات مكسيكية و حطيتهم شرطة بالكويت!

والله يا الوضع صاير أفلام سينمائية https://t.co/2dM2JiGaLT — تركي (@too_oot) June 4, 2021

وأشار مغرد باسم فهد الجعفر، إلى أن هذه المنطقة دائماً ما تشهد مشاجرات مشابهة.

وكتب: (للمره الألف نطالب نحن سكان منطقة الروضة انكم تحطون دورية ثابتة عند سيارات Food truck اللي عند حديقة جمال عبدالناصر لأنه من صارت سياراتfood truck موجودة عند الحديقه زادت التجمعات و زادت المشاكل معاها وقامت تصير بشكل شبه يومي وهذه عينة من المشاكل شبه اليومية).

للمره الألف نطالب نحن سكان منطقة الروضه انكم

تحطون دوريه ثابته عند سيارات

Food truck

الي عند حديقة جمال عبدالناصر لنه من صارت سياراتfood truck

موجوده عند الحديقه زادت التجمعات و زادت المشاكل معاها وقامت تصير بشكل شبه يومي

وهذه عينه من المشاكل الي شبه يومية . https://t.co/Gc8DFMchlt — فهد الجعفر (@FahadAljaffar) June 4, 2021

ووجه آخر مقترحاً لوزارة الداخلية حول عقوبة أطراف المشاجرة، وكتب: (وزارة الداخلية اذا صدتوا شباب متهاوشين نزلوا لهم عقوبة ينظفون الشوارع الساعة ١٢ الظهر بالصيف لمدة شهر مع الأشغال الشاقة ويتم تصويرهم علشان يكونون عبرة حق غيرهم مايصير مايمر اسبوع الا صايرة هوشة).

وازارة الداخلية اذا صدتوا شباب متهاوشين نزلوا لهم عقوبة ينظفون الشوارع الساعه ١٢ الظهر بصيف لمدة شهر مع الاشغال الشاقة ويتم تصويرهم علشان يكونون عبرة حق غيرهم مايصير مايمر اسبوع الا صايره هوشه چايدة @Moi_kuw https://t.co/qMeYzOww2W — Abdallah وبس والله (@boabdalwahab79) June 4, 2021

دهس متعمد

وبينما لم يتم التعقيب على الحادثة من قبل الجهات الرسمية، سبق وأن شهدت الكويت مشاجرة غير عادية، ففي نوفمبر الماضي، تداولت حسابات محلية بموقع تويتر فيديو لحادثة دهس متعمدة وقعت أمام إحدى الجمعيات التعاونية.

ويُظهر الفيديو قيما مركبة من نوع (جيب) بالاصطدام بشابين بعد خروجهما من الجمعية التعاونية، وشخص آخر تصادف وجوده أمام الجمعية، ليسقطوا ثلاثتهم أمام الجيب.

وبحسب المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة في حينها، نهض الشابان المستهدفان من حادثة الدهس المتعمدة، وهربا إلى داخل الجمعية التعاونية، فيما شوهد ترجّل سائق الجيب ومرافق له ليلحقا بهما.

ولم تُعرف أسباب حادثة الدهس أنذاك، وطبيعة إصابة الشابين. فيما طالب النشطاء الجهات الأمنية بمحاسبة المعتدين، والوقوف على حقيقة ما جرى.

متداول | صاحب جيب باترول يقوم باصطدام شابان في إحدى الجمعيات التعاونية لأسباب مجهولة ! pic.twitter.com/HiQX6HBmfi — مفتش الكويت (@MOOFTSH) November 11, 2020

(هوشة سيارات)

وقبل شهر، رصدت كاميرات المراقبة المثبتة في أحد الشوراع بالكويت أغرب مشاجرة بين سيارتين.

وظهر بمقطع الفيديو المتداول حينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيارتان إحداهما بيضاء (نصف نقل)، وأخرى (سوداء جيب)، تقومان بصدم بعضهما.

ويقوم قائد السيارة البيضاء بصدم السيارة السوداء، ليرد الأخير بصدمة أولى، ثم يصدمه صدمة قوية ويهرب فوراً.

هوشة بـ السيارات في الكويت ! pic.twitter.com/x3Aw3O0b1d — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 25, 2021

وذكرت صحيفة (الراي) الكويتية في حينها أن جهات الأمن ألقت القبض على قائدي السيارتين، وتبين أنهما مواطنين، وأن الحادثة حصلت في منطقة صباح الناصر، بمحافظة الفروانية في الكويت.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواطنان كانا على خلافات سابقة بينهم، وأن الحادثة تسببت بوقوع أضرار مادية فقط دون أي إصابات بشرية.

وأحيل كلا المتهمان إلى المخفر تمهيداً لتسجيل قضية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وشهدت الكويت خلال السنوات الماضية حوادث دهس كثيرة راح ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين، وبحسب آخر إحصائيات الإدارة العامة للمرور نشرتها صحيفة (الأنباء) الكويتية، فإن نحو 243 حادث دهس تقع سنويا في الكويت.

وينظم قانون الجزاء وقانون المرور حوادث الدهس التي تفضي إلى وفاة بعدة مواد، حيث يصنف الدهس العمد كجريمة قتل عمد تنتهي بتطبيق عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد حسب ظروف كل دعوى، فيما يتهم قائد المركبة بقضايا الدهس غير العمد بتهمة القتل الخطأ، أو الإهمال في حال كان الضحية قاصر وكان ولي أمره سبباً في تعرضه للدهس.