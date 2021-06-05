مرض غامض يثير الرعب في كندا والأطباء وصلوا لطريق مسدود .. هذه أعراضه!!

وصل الأطباء في كندا إلى طريق مسدود وأعلنوا عجزهم عن إمكانيتهم الكشف عن أصول مرض غامض جديد نشر الذعر بين المواطنين.

وبحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” فإن أطباء ومسؤولون في كندا أعلنوا رصد عشرات حالات الإصابة بمرض مجهول في مقاطعة نيو برونزويك.

وتم رصد هذا المرض المجهول لأول مرة عام 2015، وأصيب به منذ ذلك الحين قرابة 50 شخصا على الأقل.

مرض غامض .. ما الأعراض!

“نيويورك تايمز” أكدت في ذات الوقت أن المرض الغامض يسبب ظهور طيف من الأعراض منها القلق والاكتئاب والتدهور العقلي الذي يتطور بوتائر سريعة والألم العضلي والأرق.

ذلك بالإضافة إلى اضطرابات بصرية مخيفة مثل رؤية الموتى. كما أن من أعراضه تعكس فقدان الدماغ والنخاع الشوكي.

وبعد اكتشاف المرض الجديد في 2015، تم رصد ثماني حالات إصابة به خلال ثلاث سنوات. لكن وتيرة تفشيه تصاعدت في السنوات اللاحقة.

ويأتي هذا المرض المرعب والمجهول في الوقت الذي تنشغل فيه السلطات الكندية بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتسخر كل طاقاتها لمحاربته.

وبشأن أعداد الحالات، قالت الصحيفة إنه حتى اليوم كشف أطباء كندا عن وجود 48 حالة أصيبت بالفعل بهذا المرض الغامض، وأعمارهم تتراوح بين 18 عاما و84 عاما أي أنه يطال الشباب والكبار. فيما توفي 6 من هؤلاء المرضى.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن أغلبية المرضى من مقيمي مدينة مونكتون وشبه جزيرة أكاديان.

طبيب يحقق في أصول المرض الجديد

فيما قال طبيب الجهاز العصبي في جامعة كولومبيا البريطانية، نيل كاشمان، وهو يحقق في أصول المرض الجديد، إن أعراضه تعكس فقدان الدماغ والنخاع الشوكي سيطرتهما على الجسم، واصفا ذلك بالأمر المروع.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن هناك حالة من القلق المتزايد لدى سكان نيو برونزويك، في ظل حالة العجز التي تسيطر على الأطباء بشأن تشخيص أصول هذا المرض الغامض أو التوافق حتى حول كيفية انتقاله والعدوى به بين البشر.

وقالت نيويورك تايمز، أنه في الوقت الذي كانت السلطات الصحية الكندية منشغلة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد والحد منه كغيرها من دول العالم، كان عليها التعامل مع هذا المرض النادر مضطرة بعد أنباء تفشيه.

ومما زاد الحاجة إلى تعامل السلطات الصحية الكندية مع المرض النادر بعد أن تسربت إلى وسائل الإعلام في مارس الماضي، مذكرة لكبير الأطباء في المدينة التي ظهر بها المرض تحذر من خطورته.

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