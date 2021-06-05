لاعب أردني ينسحب من بطولة دولية رفضًا لمواجهة خصمه الإسرائيلي

انسحب لاعب المنتخب الأردني في رياضة كرة الطاولة أسامة أبو جامع من دور الربع النهائي من بطولة “سلوفنيا” الدولية والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، رفضً لمواجهة منافسه اللاعب الإسرائيلي في تلك المسابقة.

اللاعب الأردني وقرار الإنسحاب

وأعلنت اللجنة البارالمبية الأردنية في بيان رسمي نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، عن انسحاب لاعب المنتخب الأردني أسامة أبو جامع بعد وقوقه في مواجهة خصمة الإسرائيلي في دور الربع النهائي من بطولة “سلوفنيا” الدولية.

أعلنت اللجنة البارالمبية الأردنية الجمعة، أن لاعب منتخب الأردن لكرة الطاولة أسامة أبو جامع انسحب من بطولة سلوفينيا الدولية وذلك رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي#التطبيع_خيانة#الاردن pic.twitter.com/L5ldIGqiYK — eyad 74 (@rabbaa74) June 5, 2021

وبينت اللجنة، أن اللاعب أبو جامع تأهل في المسابقة، حيث حقق الفوز في بداية المسابقة على لاعب نمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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بينما خسر أمام لاعب بولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتأهل إلى دور الربع النهائي من المسابقة، ليتفاجأ بعدها بخوض مواجهة أمام لاعب إسرائيلي، ليرفض المتابعة والانسحاب من البطولة.

البطولات الدولية و اللاعب الأردني

ولم تعد المرة الأولى التي يتخذ بها لاعب أردني عن مواصلة بطولة دولية، فقد سبقه العديد من اللاعبين من أبرزهم لاعب المنتخب الأردني محمد عيد، الذي رفض مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة العالم في الكيك بوكسينغ، التي أقيمت بدولة تركيا في عام 2019م.

وقد انقسمت الآراء بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه له التحية والاحترام على موقفه الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بينما اختلف آخرون في موقفه معتبرين أن المواجهة ممكن أن تؤدي أن تقصي اللاعب خارج البطولة على حد قولهم.

لاعبة المنتخب عليمات والتأهل

وفي نفس المسابقة، فقد تأهلت لاعبة المنتخب الأردني فاتن عليمات إلى الأدوار الأربعة من بطولة سلوفينيا الدولية لكرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد نجاحها في التأهل على لاعبة مومنتنجرو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

انسحب قبل قليل اللاعب اﻷردني أسامة أبو جامع رفضا لمواجهة لاعب من كيان الاحتلال في المسابقة المؤهلة لبطولة العالم البارالمبية لتنس طاولة في لاشكو في سلوفينيا.

أسامة بطل حائز على عدة ميداليات ذهبية، وقد تدرب وتحضر جيدا لهذه المسابقة.

تحية حب وتقدير. pic.twitter.com/KwmUA13QJO — Safwat Safi𓂆🧉𓂆 (@Safwat_Safi) June 3, 2021

وكذلك حققت الفوز على لاعبة الدولة المستضيفة لتلك المسابقة سلوفينيا بنفس النتيجة السابقة، وفي دور الربع النهائي حققت الفوز الصعب على لاعبة روسية، وستلتقي عليمات مع لاعبة بريطانية في دور النصف النهائي اليوم السبت.

أعلنت اللجنة البارالمبية الأردنية أن لاعب المنتخب لكرة الطاولة؛ أسامة أبو جامع قد انسحب من ربع نهائي بطولة سلوفينيا الدولية رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

موقف يوجع دولة الاحتلال أكثر بكثير من هزيمة لاعبها.

دولة تعيش هواجس الشرعية منذ نشأتها ولا يجب تخليصها منها.

له التحية ولأمثاله. pic.twitter.com/JJCo6SUSh1 — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) June 4, 2021

وتستمر البطولة الدولية حتى الثامن من شهر يونيو الجاري، بمشاركة نحو 250 لاعب ولاعبة من 50 دولة من جميع أنحاء العالم في تلك البطولة، وقد ضم المنتخب الأردني في رياضة كرة الطاولة اللاعب أسامة أبو جامع وزميلته فاتن عليمات.

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